Aufstellungen heute Frankreich – Senegal: Dembelé, Olise, D. Doué & Mbappé heute zusammen!

Frankreich startet mit großen Erwartungen in das nächste Duell mit Senegal. 24 Jahre nach der WM-Sensation von Seoul geht es heute am Dienstag um 21 Uhr MESZ erneut gegen die „Löwen von Teranga“. Im Mittelpunkt stehen dabei auch die Personalfragen um Dembelé, Olise, D. Doué und Mbappé. Wie wird die französische Aufstellung aussehen? Und kann Frankreich zeigen, was es drauf hat, nachdem andere Top-Favoriten wie Spanien, Belgien oder Brasilien eher Schonkost zeigten? Um 21 Uhr nur auf MagentaTV ist das Spiel zu sehen.

Weltmeisterschaften Frankreich - - Senegal

Erinnerung an Seoul bleibt lebendig

Der 1:0-Sieg Senegals über Frankreich bei der WM 2002 gilt bis heute als eine der größten Auftakt-Überraschungen der Turniergeschichte. Damals öffnete sich die Fußballwelt entsetzt die Augen, als der Außenseiter den Weltmeister gleich zum Start düpierte. Frankreich schied zwei Partien später ohne eigenen Treffer aus, während Senegal seinen Lauf bis ins Viertelfinale fortsetzte, ehe in der 94. Minute ein Golden Goal der Türkei das Abenteuer stoppte.

Auch deshalb ist die Partie nun weit mehr als nur ein weiterer Gruppenspieltag. Frankreich will die alten Geister von Seoul endlich abschütteln, Senegal dagegen kommt mit Selbstvertrauen, Erfahrung und einer Mannschaft, die längst nicht mehr unterschätzt wird. Der Gegner ist für die Equipe Tricolore zwar weiterhin Außenseiter, aber ein harter Prüfstein bleibt er allemal.

Die offizielle Startelf Frankreichs

Bei Frankreich deutet vieles auf folgende Besetzung hin: Maignan im Tor, davor Koundé, Saliba, Upamecano und Theo. Im Zentrum sollen Tchouameni und Rabiot die Balance halten, während Dembelé offensiv die zentrale Rolle einnimmt. Über die halbräume könnten Olise und D. Doué kommen, vorne führt Mbappé die Angriffsreihe an.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

WM 2026 | Spieltag 1 | MetLife Stadium New York WM 2026 Stadion | - 21:00 Frankreich S S N S N - : - Senegal S S S N U Tage Stunden Minuten Sekunden 16 Mike Maignan 19 Theo Hernández 4 Dayot Upamecano 17 William Saliba 5 Jules Koundé 14 Adrien Rabiot 8 Aurélien Tchouaméni 20 Désiré Doué 7 Ousmane Dembélé 11 Michael Olise 10 Kylian Mbappé 16 É. Mendy 25 El Hadji Malick Diouf 19 M. Niakhaté 3 K. Koulibaly 15 K. Diatta 26 P. Gueye 5 I. Gueye 8 L. Camara 10 S. Mané 11 Nicolas Jackson 18 I. Sarr

Frankreich: Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernández – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Olise, Doué – Mbappé.

Trainer: Deschamps

Senegal: Mendy – Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf – Camara, Idrissa Gueye, Pape Gueye – Ismaila Sarr, Jackson, Mané.

Trainer: Thiaw

Reservebank

Risser, Samba, Digne, Gusto, Hernandez, Konaté, Lacroix, Akliouche, Cherki, Kanté, Koné, Zaire-Emery, B. Barcola, Mateta, Thuram

SenegalSenegal

Senegal: Mendy – Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf – Camara, Idrissa Gueye, Pape Gueye – Ismaila Sarr, Jackson, Mané.

Reservebank

Diaw, Y. Diouf, Jakobs, A. Mendy, M. Sarr, Seck, Ciss, I. Gueye, Sapoko Ndiaye, P. Sarr, Diao, Dieng, Mbaye, C. Ndiaye, I. Ndiaye

Deschamps setzt damit auf ein Ensemble, das auf nahezu jeder Position mit Hochkarätern bestückt ist. Auf der Bank stehen Risser, Samba, Digne, Gusto, Hernandez, Konaté, Lacroix, Akliouche, Cherki, Kanté, Koné, Zaire-Emery, B. Barcola, Mateta und Thuram bereit.

Bei Senegal sieht die erwartete Formation so aus: E. Mendy im Tor, dazu Diatta, Koulibaly, Niakhaté und E. Diouf in der Abwehr. Das Mittelfeld bilden Camara, Diarra und P. Gueye, offensiv sollen I. Sarr, Jackson und Mané für Gefahr sorgen. Trainer des Teams ist Thiaw. Auf der Ersatzbank sitzen Diaw, Y. Diouf, Jakobs, A. Mendy, M. Sarr, Seck, Ciss, I. Gueye, Sapoko Ndiaye, P. Sarr, Diao, Dieng, Mbaye, C. Ndiaye und I. Ndiaye.

Frankreich will sich nicht erneut überraschen lassen

Vor dem Wiedersehen hat sich die Lage verändert, und doch bleibt das Grundmuster gleich: Senegal tritt als Außenseiter an, Frankreich als Top-Favorit mit Titelanspruch. Unterschätzen werden die Franzosen den Gegner trotzdem nicht. Zu groß ist der Respekt vor den individuellen Qualitäten von Sadio Mané und vor der Tiefe, die Senegal in allen Mannschaftsteilen mitbringt.

Das weiß man auch auf französischer Seite. Jean-Philippe Mateta formulierte es so: „Dieses Spiel wird verrückt werden. Möge der Bessere gewinnen.“ Für Deschamps und sein Starensemble geht es dabei um mehr als nur einen gelungenen Start. Nach der Niederlage in der WM-Vorbereitung gegen die Elfenbeinküste steht Frankreich unter Zugzwang. In Gruppe I wartet mit Norwegen außerdem noch eine weitere schwere Aufgabe. Ein Erfolg gegen Senegal würde nicht nur früh für Ruhe sorgen, sondern auch die bösen Geister von Seoul vertreiben.

Liveticker Frankreich gegen Senegal

20:10 Uhr Die offiziellen Aufstellungen Frankreich: Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernández – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Olise, Doué – Mbappé. Trainer: Deschamps Senegal: Mendy – Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf – Camara, Idrissa Gueye, Pape Gueye – Ismaila Sarr, Jackson, Mané. Trainer: Thiaw

19:20 Uhr Didier Deschamps in der PK Für die französische Nationalmannschaft von Didier Deschamps beginnt das Abenteuer WM 2026 jetzt erst richtig. Der Nationaltrainer steht vor seiner siebten Endrunde eines großen Wettbewerbs und hat mit Frankreich seit seinem Amtsantritt noch nie ein solches Turnier verpasst, es gab sechs Erfolge. In der Pressekonferenz am Montag ordnete er die Bedeutung des Auftaktspiels ein: „Ja, es ist wichtig, sehr wichtig, weil es das erste Spiel ist.“ Zugleich relativierte er den Druck: „Danach ist es nicht entscheidend, weil es noch zwei weitere Partien gibt.“ Und mit Blick auf die Statistik ergänzte er: „In den Statistiken hat der letzte Weltmeister sein erstes Spiel verloren“ gemeint war Argentinien, das 2022 in Katar gegen Saudi-Arabien unterlag, „das hat ihn aber nicht daran gehindert, Weltmeister zu werden. Wir werden alles dafür tun, dieses erste Spiel gut zu lösen.“