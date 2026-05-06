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Aufstellungen FC Bayern gegen PSG 0:1 – mit Laimer statt Davies

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FC Bayern Trainer Vincent Kompany setzt im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain auf nur eine personelle Veränderung: Konrad Laimer beginnt bei Bayern als Linksverteidiger und verdrängt Alphonso Davies aus der Startelf. Nach dem 4:5 im Hinspiel nimmt der Chefcoach insgesamt sechs Wechsel im Vergleich zum 3:3 gegen den 1. FC Heidenheim vor.

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Champions League
6.5.2026
- 21:00
FC Bayern München
- -
Paris Saint Germain (PSG)
Allianz Arena
Vorschau: Combo Doppelchance : FC Bayern München oder Unentschieden und +1.5 Tore
Schiedsrichter hebt die Arme, während Bojan Stanišić (Nr. 44) und Joshua Kimmich (Nr. 6) vom FC Bayern München auf eine Entscheidung reagieren. Die Szene ereignete sich am 6. Mai 2026 im Halbfinale-Rückspiel der UEFA Champions League 2025/26 gegen Paris Saint-Germain in der Allianz Arena in München. (Getty Images)
Schiedsrichter hebt die Arme, während Bojan Stanišić (Nr. 44) und Joshua Kimmich (Nr. 6) vom FC Bayern München auf eine Entscheidung reagieren. Die Szene ereignete sich am 6. Mai 2026 im Halbfinale-Rückspiel der UEFA Champions League 2025/26 gegen Paris Saint-Germain in der Allianz Arena in München. (Getty Images)

Laimer rückt in die Viererkette

Vor Kapitän Manuel Neuer bildet sich die Münchner Abwehr aus Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah und Laimer. Im Mittelfeld bleiben Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic gesetzt, davor soll Jamal Musiala die Offensivaktionen lenken. Auch Jonathan Tah, Laimer, Stanisic, Pavlovic und Musiala stehen erneut in der Anfangsformation.

Im Angriff vertraut Kompany auf das 101-Tore-Trio mit Michael Olise, Harry Kane und Luis Díaz, das das Endspielticket für den 30. Mai in Budapest lösen soll. Auf der Bank wartet diesmal mehr Qualität als zuletzt, denn Tom Bischof ist nach seiner Rückkehr gegen Heidenheim wieder im Kader, zudem gehören Lennart Karl und Raphael Guerreiro nach ihren Verletzungen wieder zum Aufgebot. Serge Gnabry fehlt weiterhin verletzt.

Champions League 2025-2026 - Halbfinale |
| Allianz Arena | 6.5.2026-21:00
FC Bayern München
S S S N U
- : -
Paris Saint Germain (PSG)
N S S S U
| Schiedsrichter: J. Pinheiro
Vorschau: Combo Doppelchance : Bayern München oder Unentschieden und +1.5 Tore
1
Manuel Neuer
27
Konrad Laimer
2
Dayot Upamecano
4
Jonathan Tah
44
J. Stanišić
45
Aleksandar Pavlović
6
Joshua Kimmich
14
Luis Díaz
10
Jamal Musiala
17
Michael Olise
9
Harry Kane
39
M. Safonov
25
Nuno Mendes
51
W. Pacho
5
Marquinhos
33
W. Zaïre-Emery
87
João Neves
17
Vitinha
8
Fabián Ruiz
7
Khvicha Kvaratskhelia
10
Ousmane Dembélé
14
Désiré Doué
field field

Paris ohne Überraschung

Bei PSG bleibt es derweil bei der erwarteten Besetzung. Weil Achraf Hakimi verletzt ausfällt, startet wie von Luis Enrique angekündigt Warren Zaire-Emery auf der rechten Abwehrseite. Im Mittelfeld übernimmt Fabián Ruiz dessen Platz, während vorne erneut das gefürchtete Offensivtrio aus Désiré Doué, Ousmane Dembélé und Chwitscha Kwarazchelia wirbelt.

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Safonow – Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Fabián, Vitinha, Joao Neves – Doué, Dembélé, Kwarazchelia. Trainer: Enrique

PSG-Trainer Luis Enrique bespricht sich am 5. Mai 2026 mit seinem Trainerstab beim Abschlusstraining in der Allianz Arena München, einen Tag vor dem Halbfinale-Rückspiel der UEFA Champions League 2025/26 gegen den FC Bayern München. Der spanische Coach bereitete sein Team auf das entscheidende Duell um den Einzug ins Finale der Königsklasse vor. (Alex Grimm / Getty Images Europe via Getty Images)
PSG-Trainer Luis Enrique bespricht sich am 5. Mai 2026 mit seinem Trainerstab beim Abschlusstraining in der Allianz Arena München, einen Tag vor dem Halbfinale-Rückspiel der UEFA Champions League 2025/26 gegen den FC Bayern München. Der spanische Coach bereitete sein Team auf das entscheidende Duell um den Einzug ins Finale der Königsklasse vor. (Alex Grimm / Getty Images Europe via Getty Images)

Die Aufstellung des FC Bayern: Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, Díaz – Kane. Trainer: Kompany

Liveticker heute

22:20 Uhr

Noch 30 Minuten

Eine halbe Stunde haben die Bayern hier noch Zeit für eine mögliche Verlängerung.

22:00 Uhr

Halbzeit

Die Bayern haben nun noch eine Halbzeit Zeit für 2 Tore – zumindest für die Verlängerung! PSG hatte mehr vom Spiel, aber alleine Musiala hatte in den letzten 10 Minuten drei Topchancen.

21:37 Uhr

Schweres Spiel für die Bayern

PSG hat hier mehr vom Spiel, Neuer rettet mehrmals, der Schiedsrichter spielt aber auch für die Franzosen.

21:16 Uhr

0:1 für Paris

Schon wieder geht es hier los wie die Feuerwehr! 1:0 für Paris, Dembele eiskalt nach einem schnellen Konter!

20:36 Uhr

Es wird spannend!

Um 21 Uhr geht es hier los in der Allianz Arena! Generell ist die Allianz Arena in der Champions League ein Festung: Nur eines der vergangenen 29 Heimspiele in der Königsklasse ging verloren, die bislang sechs Partien in der laufenden Champions League-Saison in München gewann der FCB allesamt!

19:52 Uhr

Aufstellung ist da!

Offizielle Aufstellung Bayern
Neuer – Upamecano, Tah, Kimmich, Kane, Musiala, Luis Díaz, Olise, Laimer, Stanišić, Pavlović

Paris SG Offizielle Aufstellung
Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Vitinha – João Neves, Fabián – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

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