Aufstellungen FC Bayern gegen PSG 0:1 – mit Laimer statt Davies

FC Bayern Trainer Vincent Kompany setzt im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain auf nur eine personelle Veränderung: Konrad Laimer beginnt bei Bayern als Linksverteidiger und verdrängt Alphonso Davies aus der Startelf. Nach dem 4:5 im Hinspiel nimmt der Chefcoach insgesamt sechs Wechsel im Vergleich zum 3:3 gegen den 1. FC Heidenheim vor.

Champions League FC Bayern München - - Paris Saint Germain (PSG)

Laimer rückt in die Viererkette

Vor Kapitän Manuel Neuer bildet sich die Münchner Abwehr aus Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah und Laimer. Im Mittelfeld bleiben Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic gesetzt, davor soll Jamal Musiala die Offensivaktionen lenken. Auch Jonathan Tah, Laimer, Stanisic, Pavlovic und Musiala stehen erneut in der Anfangsformation.

Im Angriff vertraut Kompany auf das 101-Tore-Trio mit Michael Olise, Harry Kane und Luis Díaz, das das Endspielticket für den 30. Mai in Budapest lösen soll. Auf der Bank wartet diesmal mehr Qualität als zuletzt, denn Tom Bischof ist nach seiner Rückkehr gegen Heidenheim wieder im Kader, zudem gehören Lennart Karl und Raphael Guerreiro nach ihren Verletzungen wieder zum Aufgebot. Serge Gnabry fehlt weiterhin verletzt.

Champions League 2025-2026 - Halbfinale | | Allianz Arena | - 21:00 FC Bayern München S S S N U - : - Paris Saint Germain (PSG) N S S S U 1 Manuel Neuer 27 Konrad Laimer 2 Dayot Upamecano 4 Jonathan Tah 44 J. Stanišić 45 Aleksandar Pavlović 6 Joshua Kimmich 14 Luis Díaz 10 Jamal Musiala 17 Michael Olise 9 Harry Kane 39 M. Safonov 25 Nuno Mendes 51 W. Pacho 5 Marquinhos 33 W. Zaïre-Emery 87 João Neves 17 Vitinha 8 Fabián Ruiz 7 Khvicha Kvaratskhelia 10 Ousmane Dembélé 14 Désiré Doué

Paris ohne Überraschung

Bei PSG bleibt es derweil bei der erwarteten Besetzung. Weil Achraf Hakimi verletzt ausfällt, startet wie von Luis Enrique angekündigt Warren Zaire-Emery auf der rechten Abwehrseite. Im Mittelfeld übernimmt Fabián Ruiz dessen Platz, während vorne erneut das gefürchtete Offensivtrio aus Désiré Doué, Ousmane Dembélé und Chwitscha Kwarazchelia wirbelt.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Safonow – Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Fabián, Vitinha, Joao Neves – Doué, Dembélé, Kwarazchelia. Trainer: Enrique

Die Aufstellung des FC Bayern: Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, Díaz – Kane. Trainer: Kompany

Liveticker heute

22:20 Uhr Noch 30 Minuten Eine halbe Stunde haben die Bayern hier noch Zeit für eine mögliche Verlängerung.



22:00 Uhr Halbzeit Die Bayern haben nun noch eine Halbzeit Zeit für 2 Tore – zumindest für die Verlängerung! PSG hatte mehr vom Spiel, aber alleine Musiala hatte in den letzten 10 Minuten drei Topchancen.



21:37 Uhr Schweres Spiel für die Bayern PSG hat hier mehr vom Spiel, Neuer rettet mehrmals, der Schiedsrichter spielt aber auch für die Franzosen.



21:16 Uhr 0:1 für Paris Schon wieder geht es hier los wie die Feuerwehr! 1:0 für Paris, Dembele eiskalt nach einem schnellen Konter!



20:36 Uhr Es wird spannend! Um 21 Uhr geht es hier los in der Allianz Arena! Generell ist die Allianz Arena in der Champions League ein Festung: Nur eines der vergangenen 29 Heimspiele in der Königsklasse ging verloren, die bislang sechs Partien in der laufenden Champions League-Saison in München gewann der FCB allesamt!

