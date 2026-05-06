Aufstellungen FC Bayern gegen PSG: mit Laimer statt Davies

FC Bayern Trainer Vincent Kompany setzt im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain auf nur eine personelle Veränderung: Konrad Laimer beginnt bei Bayern als Linksverteidiger und verdrängt Alphonso Davies aus der Startelf. Nach dem 4:5 im Hinspiel nimmt der Chefcoach insgesamt sechs Wechsel im Vergleich zum 3:3 gegen den 1. FC Heidenheim vor.

Laimer rückt in die Viererkette

Vor Kapitän Manuel Neuer bildet sich die Münchner Abwehr aus Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah und Laimer. Im Mittelfeld bleiben Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic gesetzt, davor soll Jamal Musiala die Offensivaktionen lenken. Auch Jonathan Tah, Laimer, Stanisic, Pavlovic und Musiala stehen erneut in der Anfangsformation.

Im Angriff vertraut Kompany auf das 101-Tore-Trio mit Michael Olise, Harry Kane und Luis Díaz, das das Endspielticket für den 30. Mai in Budapest lösen soll. Auf der Bank wartet diesmal mehr Qualität als zuletzt, denn Tom Bischof ist nach seiner Rückkehr gegen Heidenheim wieder im Kader, zudem gehören Lennart Karl und Raphael Guerreiro nach ihren Verletzungen wieder zum Aufgebot. Serge Gnabry fehlt weiterhin verletzt.

Paris ohne Überraschung

Bei PSG bleibt es derweil bei der erwarteten Besetzung. Weil Achraf Hakimi verletzt ausfällt, startet wie von Luis Enrique angekündigt Warren Zaire-Emery auf der rechten Abwehrseite. Im Mittelfeld übernimmt Fabián Ruiz dessen Platz, während vorne erneut das gefürchtete Offensivtrio aus Désiré Doué, Ousmane Dembélé und Chwitscha Kwarazchelia wirbelt.

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Safonow – Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Fabián, Vitinha, Joao Neves – Doué, Dembélé, Kwarazchelia. Trainer: Enrique

Die Aufstellung des FC Bayern: Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer – Kimmich, Pavlovic – Olise, Musiala, Díaz – Kane. Trainer: Kompany

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