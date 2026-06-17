Fußball heute WM Spiel – 1:1 – Aufstellung Portugal gegen DR Kongo mit CR7

Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
- 1 Ronaldo, Regen und Portugals Start ins Turnier
- 2 Offizielle Aufstellungen Portugal – DR Kongo
- 3 DR Kongo mit schwieriger Rückkehr auf die WM-Bühne
- 4 Historisches erstes Duell und klare Rollenverteilung
- 5 Die wichtigsten Eckdaten zur Partie
- 6 Die brennendsten Fragen zur Begegnung
- 7
- 8 Live Ticker Portugal gegen DR Kongo – Houston Stadium WM 2026 Stadion
- 8.1 Aufstellung Portugal
- 8.2 Aufstellung DR Kongo
- 8.2.1 fünf Minuten Nachspielzeit
- 8.2.2 Gleich zu Ende
- 8.2.3 Noch 8. Minuten...
- 8.2.4 Portugal wechselt
- 8.2.5 Ronaldo!
- 8.2.6 Abseitstor
- 8.2.7 Die 2.Halbzeit läuft
- 8.2.8 1.Halbzeit ist vorbei!
- 8.2.9 1:1
- 8.2.10 DR Kongo drückt
- 8.2.11 Ronaldo lauert
- 8.2.12 Trinkpause
- 8.2.13 Der kongo mit dem ersten Abschluß
- 8.2.14 Das ging schnell!
- 8.2.15 Es geht los
- 8.2.16 Nationalhymnen laufen - gleich geht es los
- 8.2.17 CR 7 - heute der nächste Rekord?
- 8.2.18 Schiedsrichter ist:
- 8.2.19 Die offiziellen Aufstellungen sind da!
- 8.2.20 Kommentatoren & Moderatoren heute Abend
- 8.2.21 CR7 vor seiner nächsten WM!
- 8.2.22 Wer überträgt Portugal gegen DR Kongo live im TV?
Portugal startet heute am Mittwoch, 17. Juni 2026, um 19:00 Uhr deutscher Zeit im NRG Stadium gegen die Demokratische Republik Kongo in die WM. Portugal geht als einer Top-Favoriten ins Turnier, auch wenn man sich selbst gar nicht so sehen will. Für den afrikanischen Rückkehrer aus dem Kongo (Nach 52 Jahren WM-Abstinenz) steht der Auftakt unter schwierigen Vorzeichen, denn die Ebola-Epidemie in der Heimat belastete die Vorbereitung der Léopards spürbar. Gleichzeitig rückt Cristiano Ronaldo in den Mittelpunkt: Der 41-Jährige beginnt seine sechste Weltmeisterschaft und könnte in einem sehr späten Profialter noch einmal das große Turnier-Glück suchen. Gespielt wird im NRG Stadium in Houston, die Übertragung in Deutschland übernehmen ZDF und MagentaTV.
Ronaldo, Regen und Portugals Start ins Turnier
Mit Portugal geht einer der Mitfavoriten in Gruppe K ins erste Gruppenspiel. Die Mannschaft von Roberto Martínez hat intensiv gearbeitet und setzt auf Profis aus Europas Top-Ligen. Ronaldo selbst kam zuletzt mit gemischten Eindrücken an. Nach der ersten nationalen Meisterschaft seit seinem Wechsel zu Al-Nassr in Saudi-Arabien blieb er in beiden Vorbereitungsspielen ohne Tor, und im Umfeld der Seleção wächst die Sorge, dass der Altstar bei der Jagd nach dem Titel eher zur Hypothek als zum Vorteil werden könnte.
Auch das Wetter sorgt in Houston für zusätzliche Unruhe. Für Mittwoch sind in weiten Teilen von Südost-Texas tropische Regenstürme und Hochwasser angekündigt. Schon am Sonntag musste das Training im WM-Quartier in Palm Beach in Florida deshalb kurzfristig abgesagt werden.
Nach dem Gewinn der UEFA Nations League und Siegen gegen Deutschland und Spanien sind die Erwartungen zu Hause groß.
Offizielle Aufstellungen Portugal – DR Kongo
CR 7 ist dabei!
Portugal: Costa – Cancelo, Araujo, Veiga, Mendes – Silva, Neves – Fernandes, Vitinha, Neto – Ronaldo. – Trainer: Martinez
DR Kongo: Mpasi-Nzau – Kapuadi, Mbemba, Tuanzebe – Wan-Bissaka, Masuaku, Kayembe, Mukau, Moutoussamy – Wissa, Bakambu. – Trainer: Desabre
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Schiedsrichter: Abdulrahman Al Jassim (Katar)
DR Kongo mit schwieriger Rückkehr auf die WM-Bühne
Die Demokratische Republik Kongo geht als Außenseiter in die Partie, will den Auftakt aber erfolgreich gestalten. Im Kongo selbst erschwert die Ebola-Epidemie die Lage erheblich. Das Team um Kapitän Chancel Mbemba bekam die Folgen unmittelbar zu spüren und musste sich auf eine komplizierte WM-Vorbereitung einstellen.
Vor der Reise in die USA absolvierte die Mannschaft eine 21-tägige Isolation in Belgien. Ein geplantes Trainingslager in der Heimat fiel aus, zudem wurde ein Testspiel von Spanien nach Frankreich verlegt. Nationaltrainer Sébastien Desabre blieb dabei nüchtern und richtete klare Worte an sein Team: „Wir konzentrieren uns auf unsere Arbeit, wir sind Profis, und manchmal ist der Weg nicht einfach. Das ist für uns kein Problem“, sagte der Franzose. Zugleich betonte er den Stolz seiner Auswahl: „Wir sind Botschafter des Kongo. Die Welt soll eine Mannschaft sehen, die stolz ist und niemals aufgibt.“
Für den Kongo ist es die erste WM seit 52 Jahren, damals noch unter dem Namen Zaire. Seitdem hat das Land auf die Rückkehr auf die größte Fußballbühne hingearbeitet. Dass die Fans die Reise nicht mit antreten dürfen, verschärft die besondere Situation zusätzlich.
Historisches erstes Duell und klare Rollenverteilung
Zwischen Portugal und der Demokratischen Republik Kongo gab es auf A-Nationalmannschafts-Ebene bislang kein offizielles Duell. Das Aufeinandertreffen im NRG Stadium ist daher eine Premiere auf großer Bühne. Frühere WM-Begegnungen existieren nicht, was dem Spiel Raum für taktische Überraschungen und individuelle Momente gibt.
Die Rollen sind vor dem Anpfiff trotzdem klar verteilt. Portugal wird als Geheimfavorit gehandelt und geht mit breiter internationaler Qualität in die Partie. Die Buchmacher sehen die Selecao deutlich vorne. Für einen portugiesischen Sieg liegt die beste genannte Quote aktuell bei Betano bei etwa 1,31. Zusätzlich raten die Wett-Analysen zu „Beide Teams treffen? Nein“, wofür unter anderem Admiralbet mit rund 1,67 genannt wird.
In Deutschland moderiert das ZDF die Begegnung mit Claudia Neumann am Mikrofon, Jochen Breyer führt durch die Sendung. Als Expert:innen sind Christian Streich, Friederike Kromp, Christoph Kramer und Per Mertesacker dabei, die Field-Reporterin heißt Meili Scheidemann. Bei MagentaTV kommentiert Alex Klich, Laura Wontorra meldet sich vom Stadion, Thomas Müller ist als Experte eingebunden, Jan Henkel analysiert die Taktik.
Die wichtigsten Eckdaten zur Partie
Portugal – DR Kongo (19.00 Uhr)
Die Begegnung findet am Mittwoch, 17. Juni 2026, um 19:00 Uhr deutscher Zeit statt. Gespielt wird im NRG Stadium in Houston, die Übertragung in Deutschland übernehmen ZDF und MagentaTV.
Beide Teams starten mit dem Ziel in die Gruppenphase, den ersten Schritt gleich mit einem Sieg zu machen. Portugal setzt dabei auf Erfahrung, individuelle Klasse und Turnierhärte, während der Kongo nach seiner langen WM-Abwesenheit und trotz schwieriger Umstände ein Zeichen setzen will.
Die brennendsten Fragen zur Begegnung
Wem gehört die Favoritenrolle im Spiel Portugal gegen DR Kongo?
Portugal geht als klarer Favorit ins Match. Das Team bringt mehr Erfahrung auf höchstem Niveau mit und verfügt über den breiter besetzten Kader, der im Turnierverlauf ein Vorteil sein kann.
Wann läuft Portugal gegen DR Kongo im Fernsehen und auf welchem Sender?
Die Partie wird am Mittwoch, 17. Juni 2026, um 19:00 Uhr deutscher Zeit angepfiffen und ist in Deutschland bei ZDF sowie bei MagentaTV zu sehen. Zusätzlich sind alle WM-Spiele bei Tipico mit Top-Quoten verfügbar.
Live Ticker Portugal gegen DR Kongo – Houston Stadium WM 2026 StadionLive
Aufstellung Portugal
Costa - Cancelo, Araujo, Veiga, Mendes - Silva, Neves - Fernandes, Vitinha, Neto - Ronaldo
Aufstellung DR Kongo
Mpasi-Nzau - Kapuadi, Mbemba, Tuanzebe - Wan-Bissaka, Masuaku, Kayembe, Mukau, Moutoussamy - Wissa, Bakambu
fünf Minuten Nachspielzeit
CR 7 - er darf durchspielen. Hat sich aber auch nicht viel bewegt.
Gleich zu Ende
In der 2.Hälfte gelang Portugal nicht viel, man sieht den Gesichter an, dass sie am verzweifeln sind. Nur ein Torschuss in der 2.Hälfte. Die Leoparden stehen hier vor einer weiteren Überraschung. Und: Ballbesitz Portugal: 77% ! Torschüsse 9:5 - für den Kongo!
Noch 8. Minuten...
...hat Portugal Zeit hier ein peinliches 1:1 zu vermeiden. CR7 ohne Impulse...
Portugal wechselt
Nuno Mendes und Pedro Neto gehen, Nélson Semedo und Rafael Leão kommen und sollen für neue Impulse sorgen. CR7 darf weiter sein Glück versuchen.
Ronaldo!
Ronaldo mit einer guten Chance, aber knapp rechts vorbei. Irgendwie hat er heute noch kein Glück.
Abseitstor
Fallrückzieher Tor, aber zählt leider nicht. Das war ein Schmankerl!
Die 2.Halbzeit läuft
Es geht wieder los. Zeitspiel und Portugal bekommt eine Ecke. Selten gesehen bisher bei dieser WM.
1.Halbzeit ist vorbei!
Wahnsinn, Portugal hatte anfangs mehr vom Spiel, aber man sah schon, dass die Afrikaner nicht hier sind um hinten drin zu stehen.
1:1
Der Kongo macht hier Ernst! 1:1 durch einen wunderbaren Kopfball, die Abwehr der Portugiesen vergessen ihn! Yoane WISSA mit dem 1.WM-Tor für den Kongo!
DR Kongo drückt
Der Kongo spielt hier munter auf, kommt immer wieder durch die Abwehrreihe der Portugiesen - doch es muss schnell gehen. Bei Kontern sind sie da. Portugal spielt sichtbar auch nur mit Dreierkette.
Ronaldo lauert
Dem Altstar sieht man seine Rolle wieder an: Oft steht er im Abseits und beteiligt sich kaum am Spiel. Er lässt arbeiten und wartet, lauert, heb die Hand und freit sich, wenn er einen Ball bekommt.
Trinkpause
So, nach 23 Minuten gibt es die erste Trinkpause!
Der kongo mit dem ersten Abschluß
Die Afrikaner verstecken sich nicht, Yoane WISSA mit einem guten Schuß, aber knapp links vorbei.
Das ging schnell!
JOÃO NEVES mit dem 1:0 - das war einfach - Halbfeldflanke und dann per Kopf ins rechte Eck!
Es geht los
Portugal in den roten Heimtrikots, der Kongo mit den blauen Heimtrikots. Der Kongo ist Fanmäßig geschwächt, das Stadion ist rot! Viele Portugiesen, wenig Afrikaner, die selbst einerseits das Geld gar nicht hätten, andererseits wegen des Ebola-Virus und der Quarantäne gar nicht einreisen hätten dürfen.
Nationalhymnen laufen - gleich geht es los
Die Fans von Portugal und dem Kongo freuen sich. Das Stadion ist fast rot. Gedanken an den verstorbenen Fußballer Diego Jota, er wäre sicherlich heute dabei gewesen. Die Portugiesen spielen deshalb mit Bändern am Handgelenk.
CR 7 - heute der nächste Rekord?
Ronaldo schrieb bei der WM 2022 in Katar Geschichte, als er einen Elfmeter gegen Ghana verwandelte und damit als erster männlicher Spieler bei fünf Weltmeisterschaften ein Tor erzielte. Zu seinen Treffern bei den Weltmeisterschaften 2006 in Deutschland, 2010 in Südafrika, 2014 in Brasilien und 2018 in Russland kamen damit weitere hinzu, sodass seine Gesamtbilanz nun bei acht Toren liegt.
Schiedsrichter ist:
Abdulrahman AL JASSIM aus Katar.
Die offiziellen Aufstellungen sind da!
Portugal: Costa - Cancelo, Araujo, Veiga, Mendes - Silva, Neves - Fernandes, Vitinha, Neto - Ronaldo. - Trainer: Martinez
DR Kongo: Mpasi-Nzau - Kapuadi, Mbemba, Tuanzebe - Wan-Bissaka, Masuaku, Kayembe, Mukau, Moutoussamy - Wissa, Bakambu. - Trainer: Desabre
Schiedsrichter: Abdulrahman Al Jassim (Katar)
Kommentatoren & Moderatoren heute Abend
Das Aufeinandertreffen zwischen Portugal und der DR Kongo wird um 19.00 Uhr angepfiffen und kann von den Fans auf zwei verschiedenen Sendern verfolgt werden. Bei MagentaTV führt Kommentator Alex Klich durch das Spiel. Die Moderation direkt aus dem Stadion übernimmt Laura Wontorra an der Seite von Experte Thomas Müller, während Jan Henkel für die Taktik-Analyse zuständig ist. Alternativ wird die Partie auch im ZDF übertragen, wo Claudia Neumann am Mikrofon sitzt. Dort führt Jochen Breyer als Moderator durch die Sendung und wird von einer großen Expertenrunde unterstützt, die aus Christian Streich, Friederike Kromp, Christoph Kramer und Per Mertesacker besteht. Ergänzt wird das ZDF-Team durch Meili Scheidemann, die als Field-Reporterin im Einsatz ist.
CR7 vor seiner nächsten WM!
Portugals Kapitän Cristiano Ronaldo (Nummer 7) im Testspiel gegen Nigeria. Die Partie fand am 10. Juni 2026 im Estádio Dr. Magalhães Pessoa in Leiria, Portugal, statt. Carlos Rodrigues / Getty Images Europe via Getty Images
Wer überträgt Portugal gegen DR Kongo live im TV?
Das Spiel läuft live und kostenlos im ZDF, außerdem wie alle 104 WM-Spiele bei MagentaTV. Zum ZDF-Kommentatoren-Team bei dieser WM gehören Oliver Schmidt, Claudia Neumann, Gari Paubandt, Martin Schneider.