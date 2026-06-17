Fußball heute WM Spiel – 1:0 – Offizielle Aufstellung Portugal – DR Kongo mit CR7

Portugal startet heute am Mittwoch, 17. Juni 2026, um 19:00 Uhr deutscher Zeit im NRG Stadium gegen die Demokratische Republik Kongo in die WM. Portugal geht als einer Top-Favoriten ins Turnier, auch wenn man sich selbst gar nicht so sehen will. Für den afrikanischen Rückkehrer aus dem Kongo (Nach 52 Jahren WM-Abstinenz) steht der Auftakt unter schwierigen Vorzeichen, denn die Ebola-Epidemie in der Heimat belastete die Vorbereitung der Léopards spürbar. Gleichzeitig rückt Cristiano Ronaldo in den Mittelpunkt: Der 41-Jährige beginnt seine sechste Weltmeisterschaft und könnte in einem sehr späten Profialter noch einmal das große Turnier-Glück suchen. Gespielt wird im NRG Stadium in Houston, die Übertragung in Deutschland übernehmen ZDF und MagentaTV.

Weltmeisterschaften Portugal - - DR Kongo

Ronaldo, Regen und Portugals Start ins Turnier

Mit Portugal geht einer der Mitfavoriten in Gruppe K ins erste Gruppenspiel. Die Mannschaft von Roberto Martínez hat intensiv gearbeitet und setzt auf Profis aus Europas Top-Ligen. Ronaldo selbst kam zuletzt mit gemischten Eindrücken an. Nach der ersten nationalen Meisterschaft seit seinem Wechsel zu Al-Nassr in Saudi-Arabien blieb er in beiden Vorbereitungsspielen ohne Tor, und im Umfeld der Seleção wächst die Sorge, dass der Altstar bei der Jagd nach dem Titel eher zur Hypothek als zum Vorteil werden könnte.

Auch das Wetter sorgt in Houston für zusätzliche Unruhe. Für Mittwoch sind in weiten Teilen von Südost-Texas tropische Regenstürme und Hochwasser angekündigt. Schon am Sonntag musste das Training im WM-Quartier in Palm Beach in Florida deshalb kurzfristig abgesagt werden.

Nach dem Gewinn der UEFA Nations League und Siegen gegen Deutschland und Spanien sind die Erwartungen zu Hause groß.

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WM 2026 | Spieltag 1 | Houston Stadium WM 2026 Stadion | - 19:00 Portugal S U S S S - : - DR Kongo S U S N S 1 Diogo Costa 25 Nuno Mendes 13 Renato Veiga 4 Tomás Araújo 20 João Cancelo 23 Vitinha 15 João Neves 18 Pedro Neto 8 Bruno Fernandes 10 Bernardo Silva 7 Cristiano Ronaldo 1 Lionel M'Pasi 26 Arthur Masuaku 3 Samuel Kapuadi 4 Axel Tuanzebe 22 Chancel Mbemba 2 Aaron Wan-Bissaka 25 Edo Kayembe 6 Ngal'ayel Mukau 8 Samuel Moutoussamy 20 Yoane Wissa 17 Cédric Bakambu

Offizielle Aufstellungen Portugal – DR Kongo

CR 7 ist dabei!

Portugal: Costa – Cancelo, Araujo, Veiga, Mendes – Silva, Neves – Fernandes, Vitinha, Neto – Ronaldo. – Trainer: Martinez

DR Kongo: Mpasi-Nzau – Kapuadi, Mbemba, Tuanzebe – Wan-Bissaka, Masuaku, Kayembe, Mukau, Moutoussamy – Wissa, Bakambu. – Trainer: Desabre

Schiedsrichter: Abdulrahman Al Jassim (Katar)

DR Kongo mit schwieriger Rückkehr auf die WM-Bühne

Die Demokratische Republik Kongo geht als Außenseiter in die Partie, will den Auftakt aber erfolgreich gestalten. Im Kongo selbst erschwert die Ebola-Epidemie die Lage erheblich. Das Team um Kapitän Chancel Mbemba bekam die Folgen unmittelbar zu spüren und musste sich auf eine komplizierte WM-Vorbereitung einstellen.

Vor der Reise in die USA absolvierte die Mannschaft eine 21-tägige Isolation in Belgien. Ein geplantes Trainingslager in der Heimat fiel aus, zudem wurde ein Testspiel von Spanien nach Frankreich verlegt. Nationaltrainer Sébastien Desabre blieb dabei nüchtern und richtete klare Worte an sein Team: „Wir konzentrieren uns auf unsere Arbeit, wir sind Profis, und manchmal ist der Weg nicht einfach. Das ist für uns kein Problem“, sagte der Franzose. Zugleich betonte er den Stolz seiner Auswahl: „Wir sind Botschafter des Kongo. Die Welt soll eine Mannschaft sehen, die stolz ist und niemals aufgibt.“

Für den Kongo ist es die erste WM seit 52 Jahren, damals noch unter dem Namen Zaire. Seitdem hat das Land auf die Rückkehr auf die größte Fußballbühne hingearbeitet. Dass die Fans die Reise nicht mit antreten dürfen, verschärft die besondere Situation zusätzlich.

Historisches erstes Duell und klare Rollenverteilung

Zwischen Portugal und der Demokratischen Republik Kongo gab es auf A-Nationalmannschafts-Ebene bislang kein offizielles Duell. Das Aufeinandertreffen im NRG Stadium ist daher eine Premiere auf großer Bühne. Frühere WM-Begegnungen existieren nicht, was dem Spiel Raum für taktische Überraschungen und individuelle Momente gibt.

Die Rollen sind vor dem Anpfiff trotzdem klar verteilt. Portugal wird als Geheimfavorit gehandelt und geht mit breiter internationaler Qualität in die Partie. Die Buchmacher sehen die Selecao deutlich vorne. Für einen portugiesischen Sieg liegt die beste genannte Quote aktuell bei Betano bei etwa 1,31. Zusätzlich raten die Wett-Analysen zu „Beide Teams treffen? Nein“, wofür unter anderem Admiralbet mit rund 1,67 genannt wird.

In Deutschland moderiert das ZDF die Begegnung mit Claudia Neumann am Mikrofon, Jochen Breyer führt durch die Sendung. Als Expert:innen sind Christian Streich, Friederike Kromp, Christoph Kramer und Per Mertesacker dabei, die Field-Reporterin heißt Meili Scheidemann. Bei MagentaTV kommentiert Alex Klich, Laura Wontorra meldet sich vom Stadion, Thomas Müller ist als Experte eingebunden, Jan Henkel analysiert die Taktik.

Portugal – DR Kongo (19.00 Uhr)

Die Begegnung findet am Mittwoch, 17. Juni 2026, um 19:00 Uhr deutscher Zeit statt. Gespielt wird im NRG Stadium in Houston, die Übertragung in Deutschland übernehmen ZDF und MagentaTV.

Beide Teams starten mit dem Ziel in die Gruppenphase, den ersten Schritt gleich mit einem Sieg zu machen. Portugal setzt dabei auf Erfahrung, individuelle Klasse und Turnierhärte, während der Kongo nach seiner langen WM-Abwesenheit und trotz schwieriger Umstände ein Zeichen setzen will.

Die brennendsten Fragen zur Begegnung

Wem gehört die Favoritenrolle im Spiel Portugal gegen DR Kongo?

Portugal geht als klarer Favorit ins Match. Das Team bringt mehr Erfahrung auf höchstem Niveau mit und verfügt über den breiter besetzten Kader, der im Turnierverlauf ein Vorteil sein kann.

Wann läuft Portugal gegen DR Kongo im Fernsehen und auf welchem Sender?

Die Partie wird am Mittwoch, 17. Juni 2026, um 19:00 Uhr deutscher Zeit angepfiffen und ist in Deutschland bei ZDF sowie bei MagentaTV zu sehen. Zusätzlich sind alle WM-Spiele bei Tipico mit Top-Quoten verfügbar.