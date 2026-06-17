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Fußball heute WM Spiel – 1:0 – Offizielle Aufstellung Portugal – DR Kongo mit CR7

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Portugal startet heute am Mittwoch, 17. Juni 2026, um 19:00 Uhr deutscher Zeit im NRG Stadium gegen die Demokratische Republik Kongo in die WM. Portugal geht als einer Top-Favoriten ins Turnier, auch wenn man sich selbst gar nicht so sehen will. Für den afrikanischen Rückkehrer aus dem Kongo (Nach 52 Jahren WM-Abstinenz) steht der Auftakt unter schwierigen Vorzeichen, denn die Ebola-Epidemie in der Heimat belastete die Vorbereitung der Léopards spürbar. Gleichzeitig rückt Cristiano Ronaldo in den Mittelpunkt: Der 41-Jährige beginnt seine sechste Weltmeisterschaft und könnte in einem sehr späten Profialter noch einmal das große Turnier-Glück suchen. Gespielt wird im NRG Stadium in Houston, die Übertragung in Deutschland übernehmen ZDF und MagentaTV.

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Portugals Superstar Cristiano Ronaldo trifft vor dem Gruppenspiel K der FIFA Weltmeisterschaft 2026 gegen die DR Kongo am 17. Juni 2026 im Houston Stadium in Houston, Texas, am Stadion ein. Alex Slitz / Getty Images
Portugals Superstar Cristiano Ronaldo trifft vor dem Gruppenspiel K der FIFA Weltmeisterschaft 2026 gegen die DR Kongo am 17. Juni 2026 im Houston Stadium in Houston, Texas, am Stadion ein. Alex Slitz / Getty Images
Weltmeisterschaften
17.6.2026
- 19:00
Portugal
- -
DR Kongo
Houston Stadium WM 2026 Stadion
Vorschau: Keine Vorhersage

Ronaldo, Regen und Portugals Start ins Turnier

Mit Portugal geht einer der Mitfavoriten in Gruppe K ins erste Gruppenspiel. Die Mannschaft von Roberto Martínez hat intensiv gearbeitet und setzt auf Profis aus Europas Top-Ligen. Ronaldo selbst kam zuletzt mit gemischten Eindrücken an. Nach der ersten nationalen Meisterschaft seit seinem Wechsel zu Al-Nassr in Saudi-Arabien blieb er in beiden Vorbereitungsspielen ohne Tor, und im Umfeld der Seleção wächst die Sorge, dass der Altstar bei der Jagd nach dem Titel eher zur Hypothek als zum Vorteil werden könnte.

Auch das Wetter sorgt in Houston für zusätzliche Unruhe. Für Mittwoch sind in weiten Teilen von Südost-Texas tropische Regenstürme und Hochwasser angekündigt. Schon am Sonntag musste das Training im WM-Quartier in Palm Beach in Florida deshalb kurzfristig abgesagt werden.

Nach dem Gewinn der UEFA Nations League und Siegen gegen Deutschland und Spanien sind die Erwartungen zu Hause groß.

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WM 2026 | Spieltag 1
| Houston Stadium WM 2026 Stadion | 17.6.2026-19:00
Portugal
S U S S S
- : -
DR Kongo
S U S N S
Vorschau: Keine Vorhersage
1
Diogo Costa
25
Nuno Mendes
13
Renato Veiga
4
Tomás Araújo
20
João Cancelo
23
Vitinha
15
João Neves
18
Pedro Neto
8
Bruno Fernandes
10
Bernardo Silva
7
Cristiano Ronaldo
1
Lionel M'Pasi
26
Arthur Masuaku
3
Samuel Kapuadi
4
Axel Tuanzebe
22
Chancel Mbemba
2
Aaron Wan-Bissaka
25
Edo Kayembe
6
Ngal'ayel Mukau
8
Samuel Moutoussamy
20
Yoane Wissa
17
Cédric Bakambu
field field

Offizielle Aufstellungen Portugal – DR Kongo

CR 7 ist dabei! 

Portugal: Costa – Cancelo, Araujo, Veiga, Mendes – Silva, Neves – Fernandes, Vitinha, Neto – Ronaldo. – Trainer: Martinez

DR Kongo: Mpasi-Nzau – Kapuadi, Mbemba, Tuanzebe – Wan-Bissaka, Masuaku, Kayembe, Mukau, Moutoussamy – Wissa, Bakambu. – Trainer: Desabre

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Schiedsrichter: Abdulrahman Al Jassim (Katar)

 

Portugals Superstar Cristiano Ronaldo (Nummer 7) lächelt während einer Trainingseinheit vor der Weltmeisterschaft 2026. Die Einheit fand am 13. Juni 2026 in Palm Beach Gardens, Florida, statt. Megan Briggs / Getty Images North America via Getty Images
Portugals Superstar Cristiano Ronaldo (Nummer 7) lächelt während einer Trainingseinheit vor der Weltmeisterschaft 2026. Die Einheit fand am 13. Juni 2026 in Palm Beach Gardens, Florida, statt. Megan Briggs / Getty Images North America via Getty Images

DR Kongo mit schwieriger Rückkehr auf die WM-Bühne

Die Demokratische Republik Kongo geht als Außenseiter in die Partie, will den Auftakt aber erfolgreich gestalten. Im Kongo selbst erschwert die Ebola-Epidemie die Lage erheblich. Das Team um Kapitän Chancel Mbemba bekam die Folgen unmittelbar zu spüren und musste sich auf eine komplizierte WM-Vorbereitung einstellen.

Vor der Reise in die USA absolvierte die Mannschaft eine 21-tägige Isolation in Belgien. Ein geplantes Trainingslager in der Heimat fiel aus, zudem wurde ein Testspiel von Spanien nach Frankreich verlegt. Nationaltrainer Sébastien Desabre blieb dabei nüchtern und richtete klare Worte an sein Team: „Wir konzentrieren uns auf unsere Arbeit, wir sind Profis, und manchmal ist der Weg nicht einfach. Das ist für uns kein Problem“, sagte der Franzose. Zugleich betonte er den Stolz seiner Auswahl: „Wir sind Botschafter des Kongo. Die Welt soll eine Mannschaft sehen, die stolz ist und niemals aufgibt.“

Für den Kongo ist es die erste WM seit 52 Jahren, damals noch unter dem Namen Zaire. Seitdem hat das Land auf die Rückkehr auf die größte Fußballbühne hingearbeitet. Dass die Fans die Reise nicht mit antreten dürfen, verschärft die besondere Situation zusätzlich.

Historisches erstes Duell und klare Rollenverteilung

Zwischen Portugal und der Demokratischen Republik Kongo gab es auf A-Nationalmannschafts-Ebene bislang kein offizielles Duell. Das Aufeinandertreffen im NRG Stadium ist daher eine Premiere auf großer Bühne. Frühere WM-Begegnungen existieren nicht, was dem Spiel Raum für taktische Überraschungen und individuelle Momente gibt.

Die Rollen sind vor dem Anpfiff trotzdem klar verteilt. Portugal wird als Geheimfavorit gehandelt und geht mit breiter internationaler Qualität in die Partie. Die Buchmacher sehen die Selecao deutlich vorne. Für einen portugiesischen Sieg liegt die beste genannte Quote aktuell bei Betano bei etwa 1,31. Zusätzlich raten die Wett-Analysen zu „Beide Teams treffen? Nein“, wofür unter anderem Admiralbet mit rund 1,67 genannt wird.

In Deutschland moderiert das ZDF die Begegnung mit Claudia Neumann am Mikrofon, Jochen Breyer führt durch die Sendung. Als Expert:innen sind Christian Streich, Friederike Kromp, Christoph Kramer und Per Mertesacker dabei, die Field-Reporterin heißt Meili Scheidemann. Bei MagentaTV kommentiert Alex Klich, Laura Wontorra meldet sich vom Stadion, Thomas Müller ist als Experte eingebunden, Jan Henkel analysiert die Taktik.

Die wichtigsten Eckdaten zur Partie

Portugal – DR Kongo (19.00 Uhr)

Die Begegnung findet am Mittwoch, 17. Juni 2026, um 19:00 Uhr deutscher Zeit statt. Gespielt wird im NRG Stadium in Houston, die Übertragung in Deutschland übernehmen ZDF und MagentaTV.

Beide Teams starten mit dem Ziel in die Gruppenphase, den ersten Schritt gleich mit einem Sieg zu machen. Portugal setzt dabei auf Erfahrung, individuelle Klasse und Turnierhärte, während der Kongo nach seiner langen WM-Abwesenheit und trotz schwieriger Umstände ein Zeichen setzen will.

Blick von oben in das ausverkaufte Houston Stadium während des WM-Gruppenspiels der Gruppe E zwischen Deutschland und Curaçao am 14. Juni 2026. Foto: Alex Slitz / Getty Images
Blick von oben in das ausverkaufte Houston Stadium während des WM-Gruppenspiels der Gruppe E zwischen Deutschland und Curaçao am 14. Juni 2026. Foto: Alex Slitz / Getty Images

Die brennendsten Fragen zur Begegnung

Wem gehört die Favoritenrolle im Spiel Portugal gegen DR Kongo?

Portugal geht als klarer Favorit ins Match. Das Team bringt mehr Erfahrung auf höchstem Niveau mit und verfügt über den breiter besetzten Kader, der im Turnierverlauf ein Vorteil sein kann.

Wann läuft Portugal gegen DR Kongo im Fernsehen und auf welchem Sender?

Die Partie wird am Mittwoch, 17. Juni 2026, um 19:00 Uhr deutscher Zeit angepfiffen und ist in Deutschland bei ZDF sowie bei MagentaTV zu sehen. Zusätzlich sind alle WM-Spiele bei Tipico mit Top-Quoten verfügbar.

Live Ticker Portugal gegen DR Kongo – Houston Stadium WM 2026 Stadion

Live

Aufstellung Portugal

Costa - Cancelo, Araujo, Veiga, Mendes - Silva, Neves - Fernandes, Vitinha, Neto - Ronaldo

Aufstellung DR Kongo

Mpasi-Nzau - Kapuadi, Mbemba, Tuanzebe - Wan-Bissaka, Masuaku, Kayembe, Mukau, Moutoussamy - Wissa, Bakambu

ℹ️ 19:12 Uhr

Der kongo mit dem ersten Abschluß

Die Afrikaner verstecken sich nicht, Yoane WISSA mit einem guten Schuß, aber knapp links vorbei.

⚽ 19:07 Uhr

Das ging schnell!

JOÃO NEVES mit dem 1:0 - das war einfach - Halbfeldflanke und dann per Kopf ins rechte Eck!

▶️ 19:01 Uhr

Es geht los

Portugal in den roten Heimtrikots, der Kongo mit den blauen Heimtrikots. Der Kongo ist Fanmäßig geschwächt, das Stadion ist rot! Viele Portugiesen, wenig Afrikaner, die selbst einerseits das Geld gar nicht hätten, andererseits wegen des Ebola-Virus und der Quarantäne gar nicht einreisen hätten dürfen.

ℹ️ 18:55 Uhr

Nationalhymnen laufen - gleich geht es los

Die Fans von Portugal und dem Kongo freuen sich. Das Stadion ist fast rot. Gedanken an den verstorbenen Fußballer Diego Jota, er wäre sicherlich heute dabei gewesen. Die Portugiesen spielen deshalb mit Bändern am Handgelenk.

ℹ️ 18:41 Uhr

CR 7 - heute der nächste Rekord?

Ronaldo schrieb bei der WM 2022 in Katar Geschichte, als er einen Elfmeter gegen Ghana verwandelte und damit als erster männlicher Spieler bei fünf Weltmeisterschaften ein Tor erzielte. Zu seinen Treffern bei den Weltmeisterschaften 2006 in Deutschland, 2010 in Südafrika, 2014 in Brasilien und 2018 in Russland kamen damit weitere hinzu, sodass seine Gesamtbilanz nun bei acht Toren liegt.

ℹ️ 18:38 Uhr

Schiedsrichter ist:

Abdulrahman AL JASSIM aus Katar.

ℹ️ 18:02 Uhr

Die offiziellen Aufstellungen sind da!

Portugal: Costa - Cancelo, Araujo, Veiga, Mendes - Silva, Neves - Fernandes, Vitinha, Neto - Ronaldo. - Trainer: Martinez

DR Kongo: Mpasi-Nzau - Kapuadi, Mbemba, Tuanzebe - Wan-Bissaka, Masuaku, Kayembe, Mukau, Moutoussamy - Wissa, Bakambu. - Trainer: Desabre

Schiedsrichter: Abdulrahman Al Jassim (Katar)

ℹ️ 16:10 Uhr

Kommentatoren & Moderatoren heute Abend

Das Aufeinandertreffen zwischen Portugal und der DR Kongo wird um 19.00 Uhr angepfiffen und kann von den Fans auf zwei verschiedenen Sendern verfolgt werden. Bei MagentaTV führt Kommentator Alex Klich durch das Spiel. Die Moderation direkt aus dem Stadion übernimmt Laura Wontorra an der Seite von Experte Thomas Müller, während Jan Henkel für die Taktik-Analyse zuständig ist. Alternativ wird die Partie auch im ZDF übertragen, wo Claudia Neumann am Mikrofon sitzt. Dort führt Jochen Breyer als Moderator durch die Sendung und wird von einer großen Expertenrunde unterstützt, die aus Christian Streich, Friederike Kromp, Christoph Kramer und Per Mertesacker besteht. Ergänzt wird das ZDF-Team durch Meili Scheidemann, die als Field-Reporterin im Einsatz ist.

ℹ️ 15:21 Uhr

CR7 vor seiner nächsten WM!

Portugals Kapitän Cristiano Ronaldo (Nummer 7) im Testspiel gegen Nigeria. Die Partie fand am 10. Juni 2026 im Estádio Dr. Magalhães Pessoa in Leiria, Portugal, statt. Carlos Rodrigues / Getty Images Europe via Getty Images Portugals Kapitän Cristiano Ronaldo (Nummer 7) im Testspiel gegen Nigeria. Die Partie fand am 10. Juni 2026 im Estádio Dr. Magalhães Pessoa in Leiria, Portugal, statt. Carlos Rodrigues / Getty Images Europe via Getty Images

ℹ️ 15:16 Uhr

Wer überträgt Portugal gegen DR Kongo live im TV?

Das Spiel läuft live und kostenlos im ZDF, außerdem wie alle 104 WM-Spiele bei MagentaTV. Zum ZDF-Kommentatoren-Team bei dieser WM gehören Oliver Schmidt, Claudia Neumann, Gari Paubandt, Martin Schneider.

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