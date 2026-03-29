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Aufstellung gegen Ghana: Nübel im Tor? Chance im VfB Heimstadion!

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Vor dem Länderspiel gegen Ghana deutet sich eine Änderung auf der Torhüterposition an: Oliver Baumann könnte für das Spiel am Montag geschont werden, Alexander Nübel würde dafür im VfB-Heimstadion zwischen den Pfosten stehen. Die mögliche Aufstellung gegen Ghana sieht Nübel im Tor – ein besonderes Szenario für den VfB-Keeper vor heimischem Publikum, ähnlich wie für VfB-Kollege Deniz Undav. Bundestrainer Julian Nagelsmann zeigte sich in der Presserunde gelassen und signalisiert Vertrauen in die Torhüter-Planung. Gleichzeitig sorgte die Nominierung eines Ersatzmanns für die zuletzt angeschlagenen Kandidaten für Schlagzeilen. Das Spiel beginnt um 20:45 Uhr, die ARD zeigt live ab 20:15 Uhr.

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Alexander Nübel übt beim Training der deutschen Nationalmannschaft mit Torwarttrainer Andreas Kronenberg am 13. November 2025 in Wolfsburg. Ronny Hartmann / Getty Images

 

Alexander Nübel vor Länderspiel im eigenen Stadion

Rotation gegen Ghana

Vor dem nächsten Länderspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft am Montag gegen Ghana bahnt sich ein Wechsel auf der Torhüterposition an. Stammtorwart Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim soll eine Pause erhalten, dafür wird Alexander Nübel vor dem Stuttgarter Publikum das Tor hüten.

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Nagelsmann zur Torwartfrage

Bundestrainer Julian Nagelsmann gab sich hinsichtlich der Personalsituation im Tor äußerst gelassen. Nagelsmann erklärte, dass das DFB-Team hinsichtlich der Torwartfrage absolut kein Problem habe. Das Trainerteam sei zudem von Oliver Baumann absolut überzeugt und sei sich sicher, dass der Torhüter eine hervorragende Fußball-WM 2026 spielen wird.

Urbig angeschlagen – Dahmen nachnominiert

Für den zuletzt angeschlagenen Jonas Urbig nominierte Nagelsmann zudem Finn Dahmen vom FC Augsburg als dritten Torhüter nach. Die Nachnominierung dient offenbar dazu, die Torwart-Staffelung für das Länderspiel gegen Ghana zu komplettieren und Optionen zu sichern.

Länderspiele
27.3.2026
- 20:45
Schweiz
3 4
Deutschland
St. Jakob-Park
Länderspiele
30.3.2026
- 19:45
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Vorschau: Doppelchance : Deutschland oder Unentschieden

Länderspiele 2026
| MHPArena | 30.3.2026-19:45
Deutschland
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Ghana
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Tage
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Vorschau: Doppelchance : Germany oder Unentschieden
12
Alexander Nübel
22
David Raum
15
Nico Schlotterbeck
4
Jonathan Tah
6
Joshua Kimmich
24
A. Stach
8
Leon Goretzka
20
Serge Gnabry
17
Florian Wirtz
19
Leroy Sané
7
Kai Havertz
field field

Baumann und Nübel als Torwartduo bei der WM 2026

Rolle bei der WM 2026

Oliver Baumann wird aller Voraussicht nach Stammtorwart der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM 2026 werden. Sollte sich der Schlussmann nicht kurzfristig verletzen oder während des Turniers ausfallen, scheint sein Platz sicher zu sein. Gleiches gilt auch für Alexander Nübel vom VfB Stuttgart als dessen Vertreter, zumal beide Spieler auch in der aktuellen Saison in ihren Vereinen durch hervorragende Leistungen überzeugen konnten.

Kampf um den dritten Torhüterplatz

Der Kampf um den dritten Torhüterplatz scheint allerdings offener zu sein und bleibt ein Thema für die weitere Kaderplanung und mögliche Nominierungsentscheidungen. Gute Karten besitzen aktuell Jonas Urbig vom FC Bayern München und Finn Dahmen vom FC Augsburg.

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