Aufstellung Länderspiel Deutschland – Schweiz: Ist das schon unsere WM 2026 Elf?

Julian Nagelsmann kämpft vor dem ersten Länderspiel des Jahres mit Personalproblemen, plant in Basel gegen die Schweiz am Freitag aber offenbar bereits die Kernbesetzung für die WM 2026. Die Aufstellung Deutschland – Schweiz deutet auf acht bis neun Positionen hin, die Nagelsmann als „Einspielen“ für den Sommer sieht. Oliver Baumann ist im Tor gesetzt, eine Rückkehr von Marc-André ter Stegen bleibt lediglich „vorbehaltlich einer Wunderheilung“. Das Spiel wird am Freitag um 20.45 Uhr live bei RTL übertragen.

DFB Pressekonferenz aus Basel: Nagelsmanns Motto und Personalprobleme

Vor dem Spiel gegen die Schweiz in Basel stellte sich Julian Nagelsmann den Fragen der Journalisten und ringt derzeit mit Personalproblemen im Kader. Dennoch drängt der Bundestrainer darauf, schon jetzt an einer WM-reifen Elf zu arbeiten; sein verkündetes Motto lautet: „Einspielen“. Gleichzeitig deutet Nagelsmann an, dass trotz der angespannten Lage viele Entscheidungen bereits feststehen.

Länderspiele 2026 | St. Jakob-Park | - 20:45 Schweiz S S U S U - : - Deutschland S S S S S Tage Stunden Minuten Sekunden 1 G. Kobel 13 R. Rodríguez 4 N. Elvedi 5 M. Akanji 3 S. Widmer 15 D. Sow 10 G. Xhaka 17 R. Vargas 9 J. Manzambi 20 M. Aebischer 7 B. Embolo 1 Oliver Baumann 22 David Raum 15 Nico Schlotterbeck 4 Jonathan Tah 6 Joshua Kimmich 16 Angelo Stiller 8 Leon Goretzka 17 Florian Wirtz 7 Kai Havertz 20 Serge Gnabry 13 Deniz Undav

Die Situation bleibt angespannt, weil mehrere Spieler für den Lehrgang verletzt abgesagt haben. Nagelsmann erklärte zudem, dass einige Rollen derzeit von Platzhaltern besetzt werden, bis verletzte Kandidaten eventuell zurückkehren können.

Länderspiele Schweiz - - Deutschland Länderspiele Deutschland - - Ghana

Torwart und Defensive: Baumann gesetzt, Rüdiger auf der Bank

Im Tor hat sich Nagelsmann für Oliver Baumann entschieden; der TSG Hoffenheim-Keeper (35 Jahre/10 Länderspiele) ist gesetzt und soll, vorbehaltlich einer Wunderheilung von Marc-André ter Stegen, auch die Endrunde im Sommer bestreiten. Damit scheint die Nummer eins im DFB-Torfragezeichen zunächst geklärt.

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Auf der rechten Abwehrseite verteidigt trotz der Not auf der Sechser-Position Kapitän Joshua Kimmich (Bayern München, 31/106), links agiert David Raum (RB Leipzig, 27/34). Innenverteidiger-technisch hat sich Nagelsmann vorerst auf Jonathan Tah (Bayern München, 30/43) als Nebenmann von Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund, 26/23) festgelegt. Der einstige Abwehrchef Antonio Rüdiger nimmt zunächst auf der Bank Platz, das gab Nagelsmann am Donnerstagabend bekannt.

Aufstellungen

Schweiz: Kobel/Borussia Dortmund (28 Jahre/19 Länderspiele) – Widmer/FSV Mainz 05 (33/56), Akanji/Inter Mailand (30/77), Elvedi/Borussia Mönchengladbach (29/63), Rodriguez/Betis Sevilla (33/135) – Sow/FC Sevilla (29/49), Xhaka/AFC Sunderland (33/143), Aebischer/Pisa SC (29/36) – Manzambi/SC Freiburg (20/8), Embolo/Stade Rennes (29/83), Vargas/FC Sevilla (27/58). – Trainer: Murat Yakin

Deutschland: Baumann/TSG Hoffenheim (35 Jahre/10 Länderspiele) – Kimmich/Bayern München (31/106), Tah/Bayern München (30/43), Schlotterbeck/Borussia Dortmund (26/23), Raum/RB Leipzig (27/34) – Goretzka/Bayern München (31/67), Stiller/VfB Stuttgart (24/5) – Gnabry/Bayern München (30/57), Woltemade/Necastle United (24/8), Wirtz/FC Liverpool (22/37) – Havertz/FC Arsenal (26/55). – Trainer: Julian Nagelsmann

Sechser- und Mittelfeldbesetzung: Goretzka und Platzhalter Stiller

Auf der Sechs will Nagelsmann Leon Goretzka (Bayern München, 31/67) einsetzen. Neben ihm soll Angelo Stiller (VfB Stuttgart, 24/5) spielen, wobei Stiller als Platzhalter für Aleksandar Pavlovic oder Felix Nmecha gelten dürfte. Beide genannten Alternativen haben für den Lehrgang verletzt abgesagt, was die Personalplanung beeinflusst.

Die Auswahl auf der Sechser-Position zeigt Nagelsmanns Ansatz, trotz Ausfällen eine stabile Achse zu etablieren. Gleichzeitig bleibt offen, ob Pavlovic oder Nmecha nach ihrer Genesung in den Kreis zurückkehren und Stiller dann ersetzen werden.

Offensive: Gnabry, Wirtz, Woltemade und Havertz als Spitze

In der offensiven Dreierreihe plant Nagelsmann mit Serge Gnabry (Bayern München, 30/57) und Florian Wirtz (FC Liverpool, 22/37) als feste Bestandteile. Ergänzt werden sie möglicherweise durch Nick Woltemade (Necastle United, 24/8) in Abwesenheit von Jamal Musiala, der nicht zur Verfügung steht. Nagelsmann nennt Musiala nicht als Option für diese Partie.

Im Sturm soll Kai Havertz (FC Arsenal, 26/55) die Spitze bilden. Diese Aufstellung deutet auf eine Formation, die Angriffsdynamik mit kollektivem Pressing verbinden soll, wobei Woltemade als Übergangslösung fungiert.

Verletzungen und Platzhalter: Pavlovic, Nmecha, Musiala

Aleksandar Pavlovic und Felix Nmecha haben beide für den Lehrgang verletzt abgesagt, weshalb Angelo Stiller als Platzhalter eingeplant ist. Damit bleibt die zentrale Achse des Mittelfelds zumindest vorerst nicht in ihrer ursprünglich avisierten Besetzung.

Zudem fehlt Jamal Musiala in der offensiven Dreierreihe; sein Fehlen eröffnet die Chance für Nick Woltemade, der in Nagelsmanns Gedanken als mögliche Option genannt wird. Die Verletzungslage beeinflusst damit direkt die Planung der Startelf für Basel.

Das Länderspiel gegen die Schweiz in Basel findet am Freitag statt und wird um 20.45 Uhr bei RTL übertragen. Standortangabe und Zeitpunkt der Meldung: Basel, Schweiz | 26. März 2026 18:37 | Aktualisierung | 249 Worte. Hinweis: überholt nach PK.

Die Presserunde am Donnerstagabend lieferte die zuletzt genannten Personalentscheidungen; Nagelsmann kommunizierte die personellen Reihenfolgen und die Rollenverteilung unmittelbar nach dieser PK.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

Schweiz

Kobel/Borussia Dortmund (28 Jahre/19 Länderspiele) – Widmer/FSV Mainz 05 (33/56), Akanji/Inter Mailand (30/77), Elvedi/Borussia Mönchengladbach (29/63), Rodriguez/Betis Sevilla (33/135) – Sow/FC Sevilla (29/49), Xhaka/AFC Sunderland (33/143), Aebischer/Pisa SC (29/36) – Manzambi/SC Freiburg (20/8), Embolo/Stade Rennes (29/83), Vargas/FC Sevilla (27/58). – Trainer: Murat Yakin

Deutschland

Baumann/TSG Hoffenheim (35 Jahre/10 Länderspiele) – Kimmich/Bayern München (31/106), Tah/Bayern München (30/43), Schlotterbeck/Borussia Dortmund (26/23), Raum/RB Leipzig (27/34) – Goretzka/Bayern München (31/67), Stiller/VfB Stuttgart (24/5) – Gnabry/Bayern München (30/57), Woltemade/Necastle United (24/8), Wirtz/FC Liverpool (22/37) – Havertz/FC Arsenal (26/55). – Trainer: Julian Nagelsmann