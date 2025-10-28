Fußball heute live: Aufstellung Deutschland heute – Startaufstellung DFB-Frauen vs. Frankreich

Im Halbfinal-Rückspiel der UEFA Women’s Nations League trifft Deutschland heute auf Frankreich. Nach dem 1:0-Erfolg im Hinspiel in Düsseldorf reicht dem Team von Christian Wück bereits ein Remis zum Einzug ins Finale. Im Fokus steht dabei besonders: die heutige Aufstellung Deutschlands. Wer steht in der Startelf, wer fehlt – und welche taktischen Überlegungen stecken dahinter?

Liveticker Frankreich gegen Deutschland ab 21:10 Uhr

Update 20:15 Uhr – Es gibt nur eine Änderung: Janina Minge ersetzt in der Innenverteidigung Kathrin Hendrich.

Die Startelf: 1 Johannes – 5 Minge, 7 Gwinn (C), 9 Nüsken, 13 Wamser, 16 Anyomi, 17 Kett, 19 Bühl, 20 Senß, 22 Brand, 23 Küver.

Heutige Aufstellung Deutschlands im Überblick

Bundestrainer Christian Wück vertraut im Rückspiel auf nahezu dieselbe Formation wie beim Hinspielerfolg. Im Tor beginnt erneut Stina Johannes vom VfL Wolfsburg, die die verletzte Ann-Katrin Berger ersetzt. Die Abwehrkette bleibt stabil: Kett, Küver, Hendrich und Kapitänin Gwinn bilden die Viererkette. Küver feierte im Hinspiel ihr Debüt und steht erneut in der Startformation.

Im zentralen Mittelfeld agieren Nüsken und Senß, während Bühl, Brand und Wamser offensiv über die Flügel und das Zentrum Druck aufbauen sollen. Im Sturm bekommt diesmal Cerci den Vorzug vor Anyomi, die im Hinspiel begonnen hatte.

Mögliche DFB-Startelf gegen Frankreich:

Johannes – Kett, Küver, Hendrich, Gwinn (C) – Nüsken, Senß – Bühl, Brand, Wamser – Cerci

UEFA Nations League Spielplan im Halbfinale

16:45 Deutschland Frauen 1 0 Frankreich Frauen 21:10 Frankreich Frauen - - Deutschland Frauen

Änderungen im Vergleich zum Hinspiel

Im Vergleich zum Hinspiel gibt es vor allem zwei personelle Änderungen: Linda Dallmann fällt krankheitsbedingt aus, dafür kehrt Janina Minge nach Gelbsperre zurück – allerdings zunächst auf die Bank. Anyomi, die im Hinspiel noch als Mittelstürmerin agierte, wird heute durch Werder-Stürmerin Selina Cerci ersetzt. Mit dieser Anpassung soll mehr Durchschlagskraft im Zentrum entstehen.

Wichtige Ausfälle und neue Gesichter im DFB-Kader

Neben Berger fehlen auch Schlüsselspielerinnen wie Lene Oberdorf (Kreuzbandriss), Sophia Kleinherne (Aufbautraining) und Rebecca Knaak (fehlende Spielpraxis nach Meniskusverletzung). Torhüterinnen Dick (Hoffenheim) und Borggräfe (Liverpool) sitzen auf der Bank, beide ohne Länderspielerfahrung. Drei Spielerinnen stehen heute erstmals in einem Nations-League-Kader: Laura Dick, Shekiera Martinez und Camilla Küver.

Was erwartet die DFB-Frauen in Caen?

Frankreich wird im heimischen Stade Michel-d’Ornano alles daran setzen, das 0:1 aus dem Hinspiel zu drehen. Für Deutschland heißt das: Defensive Stabilität, schnelles Umschaltspiel und effiziente Chancenverwertung. Wück setzt auf Kontinuität und hofft auf einen souveränen Auftritt seiner Mannschaft.

Aufstellung Frankreichs heute

Peyraud-Magnin – de Almeida, Lakrar, Sombath, Bacha – Jean-Francois – Geyoro, Karchaoui – D. Cascarino, Diani, Malard

Das war die Aufstellung im Hinspiel: