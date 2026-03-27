Aufstellung Deutschland heute: Wie funktioniert der 10-Meter Trick für den WM 2026 Titel?

Sind wir mit diesem Taktik-Trick 10 Meter näher dran am WM 2026 Titel? Mit dem Testspiel in der Schweiz startet heute (20.45 Uhr/ RTL) die Vorbereitung der Nationalmannschaft, zugleich steht eine neue Nagelsmann Offensiv-Taktik im Fokus. Es geht darum, sich für die Endrunde im Sommer einzuspielen und eine ganz besondere taktische Variante einzuüben. Der zentrale Begriff: der 10-Meter-Trick, mit dem das DFB-Team variabler und offensiver agieren soll. Hier die deutsche DFB Aufstellung heute.

Testspiel in der Schweiz: Vorbereitung beginnt (20.45 Uhr/ RTL)

Mit dem Testspiel in der Schweiz startet heute (20.45 Uhr/ RTL) die Vorbereitung. Es geht darum, sich für die Endrunde im Sommer einzuspielen. Und eine ganz besondere Taktik einzustudieren! Sind wir mit diesem Trick 10 Meter näher dran am WM-Titel?

Nagelsmanns Ankündigung: Mix statt identisches System

Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) kündigte an: „Wir haben bei der WM-Quali in jedem Spiel eigentlich identisch gespielt. Jetzt wird es einen Mix geben, um die nötige Variabilität zu haben. Von der einen Ordnung auf die andere gibt es genau zwei Positionswechsel – 10 Meter nach vorne.“ Nagelsmann macht damit deutlich, dass das Team flexibler werden soll und das statische Spielsystem der Qualifikation aufgebrochen wird.

Länderspiele Schweiz - - Deutschland Länderspiele Deutschland - - Ghana

Länderspiele 2026 | St. Jakob-Park | - 20:45 Schweiz S S U S U - : - Deutschland S S S S S Tage Stunden Minuten Sekunden 1 G. Kobel 13 R. Rodríguez 4 N. Elvedi 5 M. Akanji 3 S. Widmer 15 D. Sow 10 G. Xhaka 17 R. Vargas 9 J. Manzambi 20 M. Aebischer 7 B. Embolo 1 Oliver Baumann 22 David Raum 15 Nico Schlotterbeck 4 Jonathan Tah 6 Joshua Kimmich 16 Angelo Stiller 8 Leon Goretzka 17 Florian Wirtz 7 Kai Havertz 20 Serge Gnabry 13 Deniz Undav

Taktik-Trick erklärt: Formationswechsel mit Ballbesitz

Während im gegnerischen Ballbesitz klassisch 4-2-3-1 gespielt wird, wechselt das System mit Ball auf ein sehr variables 3-4-1 oder sogar 3-2-3-2. Die Idee: in Ballbesitz die Ordnung verändern, um Überzahl- und Raumvorteile zu erzeugen. Dadurch soll das team taktisch schwerer ausrechenbar werden.

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Rollenverteilung: Kimmich, Goretzka und die Offensiven

Kimmich schiebt sich von der Rechtsverteidiger-Position 10 Meter vor, macht als Sechser den Spielaufbau.

Goretzka schiebt ebenfalls 10 Meter vor auf die Zehner-Position. Gerade er spielt dabei als defensivstarkes aber auch torgefährliches Bindeglied in der Mitte eine entscheidende Rolle – ein Grund, warum er bei Nagelsmann gesetzt ist, obwohl er bei Bayern oft nur auf der Bank sitzt.

Vorne können dadurch abwechselnd und flexibel die Offensiven wie Wirtz, Sané, Gnabry oder der aktuell noch fehlende Musiala als zweiter Stürmer in die Spitze stoßen. Das DFB-Team wird deutlich offensiver, ist flexibler und schwerer auszurechnen.

Kimmich erklärt den 10-Meter-Trick

Kimmich erklärt den 10-Meter-Trick so: „Da geht es Julian viel um den Spielaufbau, dass man den variabler gestalten kann, je nachdem, wie die Positionierung des einen oder anderen ist. Ich weiß nicht, ob ich da so sehr ins Detail gehen soll. Ich hoffe, dass man das dann in den Spielen erkennt.“ Am besten schon heute! Kimmich gibt aber zu, dass es so einfach dann doch nicht ist: „Wenn ich es jetzt meiner Mutter erkläre, die wird sich sicher ein bisschen schwerer tun…“

Nagelsmanns Fokus: Einspielen und offensiver Ballbesitz

Nagelsmann machte gestern klar, wo sein Fokus in den beiden Länderspielen liegt: „Ein-spielen!“ Das DFB-Team will mit Ball maximal offensiv sein, ohne dabei – wie oft in der Vergangenheit – hinten zu offen zu sein. Der entscheidende Trick für den WM-Titel!