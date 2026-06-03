Atlético Madrid News: Welche Nationalspieler fahren zur FIFA Fußball WM 2026?

Atlético Madrid schickt ein halbes WM-Dreamteam nach Nordamerika. Zwölf Spieler aus dem Metropolitano fahren zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026, sechs davon mit Argentinien. Julián Álvarez, der Mann mit den vier WM-Toren aus Katar 2022, führt den Angriff an. Dazu kommen Torjäger Alexander Sørloth mit Norwegen sowie die spanischen Internationalen Marcos Llorente, Marc Pubill und Álex Baena. Beim Metropolitano ist die WM 2026 keine ferne Veranstaltung, sie ist zu Hause.

Alle Nationalspieler des Klubs bei der WM 2026 auf einen Blick

Stand: 2. Juni 2026. Alle zwölf nominierten Nationalspieler von Atlético Madrid im Überblick.

Die WM-2026-Nominierten im Porträt

Vier Tore bei der WM 2022 in Katar, darunter zwei im Halbfinale gegen Kroatien. Julián Álvarez hat sich in die Geschichte des argentinischen Fußballs eingetragen, noch bevor er 23 war. Beim Wechsel von Manchester City zu Atlético Madrid hat er noch einmal eine Stufe gezündet. Der Mittelstürmer ist der kompletteste argentinische Angreifer seit Jahren und bei der WM 2026 einer der heißesten Kandidaten auf den Torschützenkönig.

Juan Musso ist Argentiniens dritter Torhüter und bei Atlético Madrid zur Nummer zwei avanciert. Der Keeper bringt Champions-League-Erfahrung und internationale Klasse mit und reist als Teil eines Weltmeister-Aufgebots zur WM 2026 in Gruppe J.

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Nahuel Molina ist der Rechtsverteidiger der Zukunft im argentinischen Fußball: schnell, offensiv ausgerichtet und in Zweikämpfen äußerst zuverlässig. Bei Atlético Madrid ist er Stammspieler auf der rechten Abwehrseite und in der Albiceleste eines der Schlüsselräder im System von Trainer Scaloni.

Giuliano Simeone trägt nicht nur den Namen seines Vaters Diego, er trägt auch dessen Gen zur Entschlossenheit. Der Rechtsaußen ist bei Atlético Madrid zum Stammspieler gereift und hat sich über seine Schnelligkeit und sein Abschlussvermögen einen festen Platz im argentinischen WM-Kader erarbeitet.

Alexander Sørloth ist Norwegens gefährlichste Waffe im Angriff. Der Mittelstürmer hat in La Liga bei Atlético Madrid bewiesen, dass er auch gegen die beste Abwehrreihe Tore erzielen kann. Mit Norwegen trifft er in Gruppe I auf Frankreich, Senegal und den Irak. Wenn Norwegen für eine Überraschung sorgen will, wird Sørloth der entscheidende Mann sein.