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Atlético Madrid News: Welche Nationalspieler fahren zur FIFA Fußball WM 2026?

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Atlético Madrid schickt ein halbes WM-Dreamteam nach Nordamerika. Zwölf Spieler aus dem Metropolitano fahren zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026, sechs davon mit Argentinien. Julián Álvarez, der Mann mit den vier WM-Toren aus Katar 2022, führt den Angriff an. Dazu kommen Torjäger Alexander Sørloth mit Norwegen sowie die spanischen Internationalen Marcos Llorente, Marc Pubill und Álex Baena. Beim Metropolitano ist die WM 2026 keine ferne Veranstaltung, sie ist zu Hause.

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Julian Álvarez von Atletico de Madrid jubelt mit Teamkollege Antoine Griezmann über seinen Treffer zur Führung im Hinspiel des UEFA Champions-League-Viertelfinales 2025/26 zwischen dem FC Barcelona un
Julian Álvarez von Atletico de Madrid jubelt mit Teamkollege Antoine Griezmann über seinen Treffer zur Führung im Hinspiel des UEFA Champions-League-Viertelfinales 2025/26 zwischen dem FC Barcelona und Atletico de Madrid am 8. April 2026 im Camp Nou in Barcelona. Eric Alonso / Getty Images

Alle Nationalspieler des Klubs bei der WM 2026 auf einen Blick

Stand: 2. Juni 2026. Alle zwölf nominierten Nationalspieler von Atlético Madrid im Überblick.

Spieler Position Nationalmannschaft WM-Gruppe WM 2026
Juan Musso Torwart 🇦🇷 Argentinien Gruppe J ✔ Nominiert
Julián Álvarez Mittelstürmer 🇦🇷 Argentinien Gruppe J ✔ Nominiert
Nico González Mittelfeld 🇦🇷 Argentinien Gruppe J ✔ Nominiert
Thiago Almada Offensives Mittelfeld 🇦🇷 Argentinien Gruppe J ✔ Nominiert
Giuliano Simeone Rechtsaußen 🇦🇷 Argentinien Gruppe J ✔ Nominiert
Nahuel Molina Rechtsverteidiger 🇦🇷 Argentinien Gruppe J ✔ Nominiert
Obed Vargas Mittelfeld 🇲🇽 Mexiko Gruppe A ✔ Nominiert
Alexander Sørloth Mittelstürmer 🇳🇴 Norwegen Gruppe I ✔ Nominiert
Marc Pubill Abwehr 🇪🇸 Spanien Gruppe H ✔ Nominiert
Marcos Llorente Abwehr 🇪🇸 Spanien Gruppe H ✔ Nominiert
Álex Baena Mittelfeld 🇪🇸 Spanien Gruppe H ✔ Nominiert
José María Giménez Innenverteidiger 🇺🇾 Uruguay Gruppe H ✔ Nominiert

Die WM-2026-Nominierten im Porträt

Julián Álvarez

Vier Tore bei der WM 2022 in Katar, darunter zwei im Halbfinale gegen Kroatien. Julián Álvarez hat sich in die Geschichte des argentinischen Fußballs eingetragen, noch bevor er 23 war. Beim Wechsel von Manchester City zu Atlético Madrid hat er noch einmal eine Stufe gezündet. Der Mittelstürmer ist der kompletteste argentinische Angreifer seit Jahren und bei der WM 2026 einer der heißesten Kandidaten auf den Torschützenkönig.

Juan Musso

Juan Musso ist Argentiniens dritter Torhüter und bei Atlético Madrid zur Nummer zwei avanciert. Der Keeper bringt Champions-League-Erfahrung und internationale Klasse mit und reist als Teil eines Weltmeister-Aufgebots zur WM 2026 in Gruppe J.

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Nahuel Molina

Nahuel Molina ist der Rechtsverteidiger der Zukunft im argentinischen Fußball: schnell, offensiv ausgerichtet und in Zweikämpfen äußerst zuverlässig. Bei Atlético Madrid ist er Stammspieler auf der rechten Abwehrseite und in der Albiceleste eines der Schlüsselräder im System von Trainer Scaloni.

Giuliano Simeone

Giuliano Simeone trägt nicht nur den Namen seines Vaters Diego, er trägt auch dessen Gen zur Entschlossenheit. Der Rechtsaußen ist bei Atlético Madrid zum Stammspieler gereift und hat sich über seine Schnelligkeit und sein Abschlussvermögen einen festen Platz im argentinischen WM-Kader erarbeitet.

Alexander Sørloth

Alexander Sørloth ist Norwegens gefährlichste Waffe im Angriff. Der Mittelstürmer hat in La Liga bei Atlético Madrid bewiesen, dass er auch gegen die beste Abwehrreihe Tore erzielen kann. Mit Norwegen trifft er in Gruppe I auf Frankreich, Senegal und den Irak. Wenn Norwegen für eine Überraschung sorgen will, wird Sørloth der entscheidende Mann sein.

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