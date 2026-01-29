Arteta über Havertz-Comeback: „Das war sehr beeindruckend“

Kai Havertz hat beim FC Arsenal mit einem Tor und einer Vorlage sein Comeback in der Startelf gefeiert und damit sowohl Fans als auch Trainer Mikel Arteta überrascht. Nach 357 Tagen Verletzungspause war der deutsche Nationalspieler maßgeblich am 3:2-Sieg gegen Qairat Almaty beteiligt, womit Arsenal die Gruppenphase der Champions League perfekt mit acht Siegen aus acht Spielen abschloss. Arteta ist überzeugt, dass Havertz entscheidend für den Titelkampf ist.

Havertz‘ beeindruckendes Comeback

Kai Havertz feierte bei seinem Comeback in der Startelf des FC Arsenal eine beeindruckende Rückkehr. Nach einer langen Leidenszeit, die durch eine Oberschenkel- und eine Knieverletzung geprägt war, zeigte der 26-Jährige sofort seine Klasse. Mit einem Tor und einer Vorlage trug er maßgeblich zum Sieg gegen das Tabellen-Schlusslicht Qairat Almaty bei und bewies, dass er wieder in Topform ist.

Arteta lobt Havertz‘ Bedeutung für die Mannschaft

Trainer Mikel Arteta war nach dem Spiel sichtlich beeindruckt von Havertz‘ Leistung. Er betonte, wie wichtig der deutsche Spielmacher für die Mannschaft sei: „Die Mannschaft weiß, wie wichtig Kai für uns ist und wie er uns helfen kann, deutlich besser zu werden und ein neues Niveau zu erreichen.“ Arteta glaubt fest daran, dass Havertz entscheidend zum Erfolg in dieser Saison beitragen wird.

Selbstvertrauen für die bevorstehende WM

Das Comeback von Havertz kommt auch zur richtigen Zeit für Bundestrainer Julian Nagelsmann. Der 55-malige Nationalspieler ist nun vollständig genesen und zählt zur Offensivbesetzung der deutschen Nationalmannschaft für die WM im kommenden Sommer in den USA, Kanada und Mexiko. Havertz wird aus seiner Rückkehr eine Menge Selbstvertrauen, Freude und Energie schöpfen, was für die DFB-Elf von großer Bedeutung sein könnte.

Perfekte Bilanz in der Champions League

Mit dem Sieg gegen Qairat Almaty hat der FC Arsenal die Gruppenphase der Champions League mit einer perfekten Bilanz von acht Siegen aus acht Spielen abgeschlossen. Dieser Erfolg unterstreicht die Stärke des Teams und die Fortschritte, die sie unter Arteta gemacht haben. Havertz‘ Rückkehr in die Startelf könnte sich als Schlüssel zum angestrebten Titel herausstellen.