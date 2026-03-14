Argentinien: Weltbekanntes Fußballstadion „La Bombonera“ wird umgebaut und erweitert

Boca Juniors startet den Ausbau seines weltbekannten Stadions La Bombonera: Klubpräsident Juan Román Riquelme kündigte auf der Vereinsseite an, die Kapazität von 57.000 auf 80.000 Plätze zu erhöhen. Kern des Projekts ist der Abriss der bisherigen Logen-Tribüne an der Längsseite und der Bau eines vierten Rangs samt teilweiser Überdachung. Während der WM 2026 im Juni und Juli sollen die Arbeiten beginnen; die Bauzeit ist auf zwei Jahre angesetzt. Die geplanten Kosten liegen zwischen 50 und 60 Millionen US-Dollar (rund 44 bis 53 Millionen Euro).

Kapazitätserweiterung: Von 57.000 auf 80.000 Plätze

Mit dem Ausbau will Boca Juniors die Zuschauerkapazität der Arena deutlich erhöhen und moderne Zuschauerbereiche schaffen. Die Bombonera, offiziell nach dem früheren Präsidenten Alberto José Armando benannt, bekommt einen vierten Rang, zusätzliche Stehplatzbereiche und 216 neue Logen. Die bisher prägende Logen-Tribüne auf einer Längsseite wird abgerissen und durch diese neuen Bereiche ersetzt. Damit ändert sich die traditionelle Stadionstruktur spürbar: mehr Plätze, höhere Zuschauerdichte und eine neu geordnete Tribünenlandschaft.

Baumaßnahmen und Zeitplan

Der Umbau soll bewusst während der WM 2026 beginnen, konkret im Juni und Juli, um den regulären Spielbetrieb möglichst wenig zu stören. Klubangaben zufolge planen die Verantwortlichen eine Bauzeit von rund zwei Jahren. Dennoch bleiben zeitliche Präzisierungen für einzelne Bauphasen offen; bereits angekündigt ist die Errichtung des vierten Rangs und die teilweise Überdachung der Arena. Die Ankündigung auf der Vereinswebsite erfolgte durch Juan Román Riquelme.

Kostenrahmen und Projektumfang

Für das Stadionprojekt veranschlagt Boca Juniors Investitionen in Höhe von 50 bis 60 Millionen US-Dollar, umgerechnet etwa 44 bis 53 Millionen Euro. Diese Summe umfasst den Abriss der bestehenden Logen-Tribüne, den Aufbau neuer Stehplatzbereiche, die Installation von 216 Logen sowie den Bau eines zusätzlichen Rangs und einer teilweisen Überdachung. Die Planungen beschreiben den Umbau als umfassendes Modernisierungsprojekt, das die historische Spielstätte in ein platzstärkeres, überdachtes Stadion verwandeln soll.