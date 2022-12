Argentinien gegen Frankreich heute * Wer wird Fußball Weltmeister 2022? Fakten, Rekorde, Teams

Die Fußball Nationalmannschaften von Argentinien und Frankreich können bei der WM 2022 den Titel “Weltmeister 2022” holen. Argentinien gegen Frankreich lautet das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2022, welches heute am Sonntag, den 18. Dezember 2022, um 16 Uhr stattfindet. Zwei offensivstarke Teams stehen sich in Lusail gegenüber, sodass sich ein attraktives Spiel entwickeln wird.

Argentinien gegen Frankreich ist das mit Spannung erwartete Finale der Fußball-WM in Katar. Argentinien und Frankreich fuhren als Top-Favoriten zur WM und hatten einen guten Lauf bis ins Finale. Frankreich-Coach Deschamps erwartet gegen Frankreich einen „sehr starken Gegner“ und will „alles geben“. Argentiniens Vorbereitung aufs WM-Finale dreht sich um das Fitness-Niveau von Superstar Messi, der am Donnerstag, den 15. Dezember 2022, beim Training fehlte.

Update Samstag 18 Uhr: Kroatien gewinnt mit 2:0 gegen Marokko. Tore: 1:0 Gvardiol (7.), 1:1 Dari (9.), 2:1 Orsic (42.)

Wer wird Fußball Weltmeister 2022?

Argentinien gegen Frankreich: Was gibts Wissenswertes?

Argentinien gegen Frankreich ist das Duell der Torjäger. Zwei Argentinier und zwei Franzosen wetteifern um den „Goldenen Schuh“ der Fußball-WM für den erfolgreichsten Torschützen. Die Superstars Messi und Mbappé führen mit 5 Toren vor Alvarez und Giroud mit 4 Toren bei der WM 2022. Einer dieser vier Spieler wird auf jeden Fall Torschützenkönig der WM 2022. Ebenfalls wird der beste Vorlagengeber der WM 2022 gesucht. Messi und Griezmann haben 3 Assists und führen gemeinsam mit Bruno Fernandes und Harry Kane die Liste an.

Das Duell auf der Trainerbank ist ebenfalls interessant. Bei Argentinien coacht der relativ unerfahrene Lionel Scaloni, der als Notlösung antrat, als jüngster Trainer bei der WM 2022 coacht und inzwischen als Architekt des argentinischen Erfolgs angesehen wird. Hingegen sitzt bei Frankreich der Legendäre Didier Deschamps auf der Bank, der wie Beckenbauer (1974, 1990) und Zagallo (1958/62, 1970) als Trainer und Spieler Weltmeister werden könnte und der als zweiter Trainer nach Pozzo (1934, 1938) den WM-Doppelpack holen könnte.

Außerdem geht es bei Argentinien gegen Frankreich darum, welche Nationalmannschaft den dritten WM-Titel holt und sich den dritten WM-Stern verdienen wird. Sowohl Argentinien (1978, 1986) als auch Frankreich (1998, 2018) konnten zweimal den Weltmeistertitel nach Hause bringen. Weiterhin kann Frankreich als erstes Team nach Brasilien (1958, 1962) den zweiten WM-Titel in Folge gewinnen. Argentinien hat zwei WM-Finals in Folge verloren, Frankreich hat 2 von 3 WM-Finals gewonnen.

Messi gegen Mbappe: Welcher Superstar setzt sich durch?

Das Finale Argentinien gegen Frankreich ist ebenfalls das Duell der Superstars Messi und Mbappe, welches Messi bisher noch nie gewinnen konnte. Die Bilanz aus drei Spielen: 2-mal gewann Mbappes Team und einmal endete die Partie mit einem Remis. Das erste Duell gabs bei der WM 2018, wo Frankreich 4:3 gewann. Mbappe erzielte zwei Tore, Messi gab zwei Assists. Außerdem spielten Messis Barca und Mbappes PSG in der Saison 2020/21 gegeneinander. PSG gewann das Hinspiel mit 1:4 und das Rückspiel endete 1:1. Weiterhin spielen Messi und Mbappe im Verein bei PSG inzwischen zusammen, wo die beiden gut zusammen funktionieren. Messi gab 15 Vorlagen für Tore von Mbappe, der hingegen 11 Tore für Messi vorlegte.

Argentinien gegen Frankreich: Krönt Lionel Messi seine Karriere mit dem WM-Titel?

Die gesamte argentinische Nationalmannschaft spielt bei dieser Weltmeisterschaft für Lionel Messi, der selbst mit herausragenden Leistungen vorangeht. Die WM 2022 wird wahrscheinlich als Messis beste Turnierleistung bei einer Weltmeisterschaft in die Geschichte eingehen. Der Titel bei einer WM fehlt noch im Trophäenschrank des gealterten Superstars und ist sein großer Traum. Es wäre eine Art Wintermärchen, wenn bei der WM 2022 dieser Traum in Erfüllung geht.

Bei der WM 2022 funktionieren „La Pulga“ – Messis Spitzname bedeutet der Floh – und das argentinische Team ausgezeichnet zusammen. Dass Messi nun auch in der Nationalmannschaft zur Höchstform aufläuft ist auch dem Trainerteam zu verdanken, das es geschafft hat eine funktionierende Einheit um den Superstar aufzubauen. Das Team trägt in Argentinien sogar den Spitznamen „La Scaloneta“, angelehnt an den Namen von Coach Scaloni.

Allerdings schafft es Messi trotz seiner 35 Jahre noch der beste argentinische Spieler auf dem Platz zu sein. Bei der WM 2022 hat Messi nicht nur die meisten Tore und Assists seines Teams gemacht, er hat auch eine Menge Rekorde eingestellt und wird einige im Finale brechen:

Meiste Spiele bei einer WM: 26. Spiel im Finale

Meiste Spiele als Kapitän: 18 Spiele

Meiste Spielminuten: vorm Finale fehlen noch 21 Minuten

Einziger Spieler mit Torvorlagen bei fünf WMs

Meiste Torvorlagen in der K.O.-Phase (mit Pele)

Erfolgreichster Torschütze Argentiniens: 11 Tore

Einziger Spieler mit einem WM-Tor unter 20, zwischen 20 und 30 und über 30

Noch ein Sieg für die meisten siegreichen WM-Spiele: bisher 16, hinter Klose mit 17

Argentinien gegen Frankreich: Holt Frankreich den nächsten WM-Titel?

Bei der französische Nationalmannschaft ist aktuell die erfolgreichste Nationalmannschaft der Welt. Seit dem Titel 1998 gehört Frankreich bei fast jeder WM zu den besten Teams (außer 2002 und 2010), seit 1998 war Frankreich in 3 von 6 WM-Finals dabei. Bei der WM 2022 gibts das 4. WM-Finale mit französischer Beteiligung in 24 Jahren. Nun könnten die „Les Bleus“ den dritten WM-Titel holen.

Der Erfolg Frankreichs ist eng mit dem Namen Didier Deschamps verbunden, der weiß wie man die Weltmeisterschaft gewinnt. Er ist einer der erfolgreichsten Nationaltrainer aller Zeiten in Frankreich und mehrfacher Titelträger. Unter ihm wuchs die nächste Generation um Spieler wie Hugo Lloris, Olivier Giroud und Antoine Griezmann heran, die sich nun mit dem WM-Doppelpack unsterblich machen kann. Der Coach ist der Inbegriff des französischen Erfolgs.

Unter Deschamps hat sich Frankreich zu einer konservativen Maschine entwickelt, die nur selten von der taktischen Marschroute abweicht. Von der Genialität des WM-Titels 1998, wo Spieler wie Zidane zauberten, ist bei dem aktuellen Team nicht mehr so viel zu sehen. Frankreich spielt abwartend, überlegt und ist dann im Abschluss eiskalt. Möglicherweise ist die „Grande Nation“ bei der WM 2022 wieder besser als die Konkurrenz.

Argentinien gegen Frankreich: Wer spielt?

Die Aufstellungen von Argentinien gegen Frankreich kommen erst kurz vor Spielbeginn. Möglicherweise könnten bei Frankreich einige Spieler ausfallen, weil sich eine Viruserkrankung im Teamlager ausgebreitet hat, ein Comeback von Benzema ist nicht ausgeschlossen. Argentinien könnte gegen Frankreich wieder mit Dreierkette auflaufen. Die voraussichtlichen Aufstellungen:

ARGENTINIEN: 23 E. Martinez – 13 Romero, 19 Otamendi, 25 Li. Martinez – 26 Molina, 8 Acuna – E. 24 Fernandez – 7 de Paul, 20 Mac Allister – 9 Alvarez, 10 Messi – Trainer: Scaloni

FRANKREICH: 1Lloris – 5 Koundé, 4 Varane, 18 Upamecano, 22 Theo – 8 Tchouameni, 14 Rabiot – 7 Griezmann – 11 Dembelé, 9 Giroud, 10 Mbappé – Trainer: Deschamps

Wer sind die Stars des WM-Finals?

Neben Messi und Mbappe gibt es einige weitere interessante Spieler, die eine wichtige Rolle spielen könnten:

Rodrigo de Paul – Argentiniens Kilometerfresser hält Messi den Rücken frei

Julian Alvarez – Argentiniens treffsichere Sturmhoffnung genannt „Arana" (die Spinne)

Enzo Fernandez – Mittefeldstratege ist der Shooting Star bei Argentinien

Hugo Lloris – Frankreichs Rekordspieler wird zum Keeper mit den meisten WM-Spielen

Antoine Griezmann – Frankreichs Freigeist und Deschamps Lieblingsschüler wieder in Top-Form

Marcus Thuram – Frankreichs Joker könnte als erster Sohn eines Weltmeisters den Titel holen

Argentinien gegen Frankreich: Wo läuft das Spiel im TV?

Das WM 2022 Finale Argentinien gegen Frankreich wird im Free-TV auf ARD übertragen. Kommentiert wird das Spektakel im Radio von Julia Metzner und Oliver Schmidt, im TV von Tom Bartels. Außerdem kommt das Finale bei Magenta TV. Das WM 2022 Finale Argentinien gegen Frankreich ist am 18. Dezember um 16 Uhr im Lusail Iconic Stadium in Lusail.