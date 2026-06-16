Fußball heute live im TV: MagentaTV, ARD & ZDF WM 2026 Experten, Moderatoren & Kommentatoren

Seit Donnerstag läuft die Fußball-Weltmeisterschaft 2026, die in der Zeit vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 erstmals in drei Ländern stattfindet: in den USA, Kanada und Mexiko. Für das deutsche Publikum bedeutet das vor allem eines: Die wichtigsten WM-Spiele laufen im Free-TV. ARD und ZDF zeigen rund 60 der insgesamt 104 Partien live und kostenlos, darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann, das Eröffnungsspiel, beide Halbfinals und das Finale. Wer kein Spiel verpassen möchte, greift zu MagentaTV, das als einziger Anbieter sämtliche 104 Begegnungen überträgt. In diesem Überblick stellen wir das TV-Personal von ZDF und ARD vor: Moderatoren, Experten und Kommentatoren.

Deutschland trifft in der WM 2026 Gruppe E auf seine Gegner. Wer wann gegen wen spielt und welche Anstoßzeiten gelten, steht im kompletten WM-2026-Spielplan.

TV Liveticker heute am Dienstag, 16.Juni

17:52 Uhr Wer moderiert heute Frankreich gegen Senegal? ⚠️ Umschalten angesagt! Frankreich gegen den Senegal gibt es heute Abend ab 21:00 Uhr NUR bei MagentaTV – ARD und ZDF sind bei dieser Partie raus. Dafür gibt es aber das volle Star-Aufgebot: Wolff Fuss kommentiert gemeinsam mit Robert Andrich. Im Stadion melden sich Laura Wontorra, Thomas Müller und Mats Hummels. Wer Bock auf die totale Nerd-Analyse hat, schaltet auf den Taktik-Feed zu Benni Zander und Tobias Schweinsteiger. Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Das ZDF-Team zur WM 2026

Das ZDF startet mit zwei vertrauten Gesichtern in die Weltmeisterschaft. Durch die Sendung „sportstudio live: FIFA WM 2026“ führen Jochen Breyer und Katrin Müller-Hohenstein. Beide sind langjährige Konstanten in der ZDF-Sportberichterstattung und moderieren aus dem Studio.

An ihrer Seite steht ein breit aufgestelltes Experten-Team. Die ehemaligen Nationalspieler Per Mertesacker und Christoph Kramer, beide Weltmeister von 2014, ordnen das Geschehen ein. Ergänzt wird die Runde von Friederike „Fritzy“ Kromp und dem ehemaligen Bundesliga-Trainer Christian Streich, der nach vielen Jahren beim SC Freiburg seine Erfahrung als TV-Experte einbringt. Der frühere Nationaltorhüter René Adler ist als Experte im „ZDF-Morgenmagazin“ und „ZDF-Mittagsmagazin“ im Einsatz. Für die kniffligen Schiedsrichter-Entscheidungen ist Thorsten Kinhöfer als Schiedsrichter-Experte zuständig.

Am Mikrofon kommentieren beim ZDF gleich mehrere Stimmen die Spiele. Zum Kommentatoren-Team gehören Oliver Schmidt, Claudia Neumann, Gari Paubandt und Martin Schneider. Sie teilen sich die ZDF-Partien über das Turnier hinweg auf. Vom DFB-Quartier meldet sich Lili Engels, vor Ort sind zudem die Reporter Amelie Stiefvatter und Alexander Ruda im Einsatz.

Das ZDF schickt ein bewährtes Studio-Duo ins Rennen, unterstützt von geballter Weltmeister- und Trainer-Kompetenz sowie einem festen Kommentatoren-Quartett.

Name Funktion / Rolle Details / Einsatzort Jochen Breyer Moderator Studio („sportstudio live“) Katrin Müller-Hohenstein Moderatorin Studio („sportstudio live“) Per Mertesacker ZDF-Experte Studio / Analyse Christoph Kramer ZDF-Experte Studio / Analyse Friederike „Fritzy“ Kromp ZDF-Expertin Studio / Analyse Christian Streich ZDF-Experte Studio / Analyse René Adler ZDF-Experte ZDF-Morgenmagazin & ZDF-Mittagsmagazin Thorsten Kinhöfer Schiedsrichter-Experte Regelfragen & VAR-Entscheidungen Oliver Schmidt Kommentator Live-Spiele Claudia Neumann Kommentatorin Live-Spiele Gari Paubandt Kommentator Live-Spiele Martin Schneider Kommentator Live-Spiele Lili Engels Reporterin DFB-Quartier Amelie Stiefvatter Reporterin Vor Ort Alexander Ruda Reporter Vor Ort

Das ARD-Team zur WM 2026

Auch die ARD setzt auf eine Mischung aus erfahrenen Moderatoren und prominenten Experten. Die Federführung der ARD-Übertragungen liegt beim Südwestrundfunk. Als Moderatorin direkt aus dem Stadion ist Esther Sedlaczek dabei, im Studio führen Lea Wagner und Malte Völz durch das Programm der „Sportschau live“.

Das prominenteste Gesicht im ARD-Expertenteam ist Weltmeister Bastian Schweinsteiger, der die Spiele aus dem Stadion begleitet. Im Studio analysiert der aktive Nationalspieler Robin Gosens das Geschehen. Als Co-Kommentatoren bringen die ehemalige Nationaltorhüterin Almuth Schult und der frühere Nationalspieler Thomas Hitzlsperger ihre Sicht direkt zum Spielgeschehen ein. Für Regelfragen steht Lutz Wagner als Schiedsrichter-Experte bereit.

Bei den Kommentatoren setzt die ARD auf Tom Bartels, der bereits das Finale 2014 kommentierte und damit für viele die Stimme des vierten WM-Titels ist. Neben ihm gehören Philipp Sohmer, Christina Graf und Bernd Schmelzer zum Kommentatoren-Aufgebot. Für den Kinderkanal KiKA kommentiert Stephanie Baczyk. Vom DFB-Quartier berichtet Reporter Alex Schlüter.

Die ARD (unter Federführung des SWR) splittet ihr Moderations-Team zwischen Stadion und Studio auf und setzt bei den Experten auf eine Mischung aus Weltmeistern, aktiven Profis und Co-Kommentatoren.

Name Funktion / Rolle Details / Einsatzort Esther Sedlaczek Moderatorin Direkt aus dem Stadion Lea Wagner Moderatorin Studio („Sportschau live“) Malte Völz Moderator Studio („Sportschau live“) Bastian Schweinsteiger ARD-Experte Stadion-Analysen Robin Gosens ARD-Experte Studio-Analysen Almuth Schult Co-Kommentatorin / Expertin Direkt beim Spielgeschehen Thomas Hitzlsperger Co-Kommentator / Experte Direkt beim Spielgeschehen Lutz Wagner Schiedsrichter-Experte Regelfragen Tom Bartels Kommentator Live-Spiele (u.a. Final-Stimme 2014) Philipp Sohmer Kommentator Live-Spiele Christina Graf Kommentatorin Live-Spiele Bernd Schmelzer Kommentator Live-Spiele Stephanie Baczyk Kommentatorin Einsätze für den Kinderkanal KiKA Alex Schlüter Reporter DFB-Quartier

MagentaTV: Alle 104 Spiele live

Wer kein einziges Spiel der WM 2026 verpassen will, kommt an MagentaTV nicht vorbei. Die Telekom-Plattform überträgt als einziger Anbieter in Deutschland sämtliche 104 Begegnungen des Turniers live. Während ARD und ZDF eine Auswahl von rund 60 Spielen im Free-TV zeigen, sind bei MagentaTV auch die Partien zu sehen, die nicht im frei empfangbaren Fernsehen laufen. Damit richtet sich das Angebot vor allem an Fans, die auch abseits der deutschen Spiele und der großen K.-o.-Runden jede Begegnung verfolgen möchten.

Free-TV-Highlights von ARD und ZDF

Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender haben sich die Übertragungsrechte aufgeteilt und zeigen jeweils rund 30 Spiele. Im Free-TV laufen garantiert alle Partien der deutschen Mannschaft. Das Eröffnungsspiel am 11. Juni 2026 sowie das Finale am 19. Juli 2026 überträgt das ZDF, beide Halbfinals sind ebenfalls bei ARD und ZDF zu sehen. Die Gruppenspiele der DFB-Elf in der Gruppe E sind auf beide Sender verteilt, sodass kein deutsches Spiel hinter einer Bezahlschranke verschwindet. Alle Termine und Übertragungsdetails finden sich auf unserer WM-2026-Hauptseite.

FAQ zur TV-Übertragung der WM 2026

Wer moderiert die WM 2026 im ZDF?

Durch die ZDF-Sendung „sportstudio live: FIFA WM 2026“ führen Jochen Breyer und Katrin Müller-Hohenstein. Beide moderieren aus dem Studio.

Welche Experten sind bei der Fußball-WM 2026 dabei?

Beim ZDF analysieren unter anderem Per Mertesacker, Christoph Kramer, Fritzy Kromp und Christian Streich. Bei der ARD gehören Bastian Schweinsteiger, Almuth Schult, Thomas Hitzlsperger und Robin Gosens zum Experten-Team.

Welche Spiele der Weltmeisterschaft 2026 laufen im Free-TV?

ARD und ZDF zeigen rund 60 der 104 Spiele kostenlos, darunter alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, beide Halbfinals und das Finale.

Wo kann ich alle Spiele der WM 2026 sehen?

Alle 104 Begegnungen der WM 2026 überträgt MagentaTV live. ARD und ZDF zeigen davon rund 60 Partien im frei empfangbaren Fernsehen.