ARD Olympia live heute * 0:3 * Olympia 2021 Fußball: Deutschland gegen Brasilien im 1.Gruppenspiel * Kader * Spielplan * Zeitverschiebung

Heute beginnt bei Olympia das Fußballturnier mit den Frauen ohne deutsche Beteiligung (Zu sehen im ARD Livestream auf Sportschau.de). Dort sind neben den Kanadiern auch die US-Amerikanerinnen und Japanerinnen dabei. Morgen beginnt für das DFB-Team Olympia mit dem ersten von drei Gruppenspielen gegen die Nationalmannschaft aus Brasilien. Nach dem abgebrochenen Testspiel gegen Honduras wegen dem Rassismusanfeindungen von Jordan Torunarigha weiß Bundestrainer Kuntz nicht so recht, wo er mit seiner zusammengewürfelten Truppe da steht. Ein Einzug ins Olympia-Finale wie 2016 ist in weiter Ferne. Wir sagen dir das Wichtigste zum Fußballturnier bei Olympia. Die offizielle Olympia-Eröffnung ist übrigens erst am Freitag Abend!



Nach den anfänglichen Schwierigkeiten der deutschen Kicker steht morgen das erste Vorrundenspiel Deutschlands in der Gruppe D der Männer an. Um 20:30 Uhr Japanischer Ortszeit wird man das deutsche Spiel um 13:20 Uhr in der ARD sehen können. Bundestrainer Kuntz setzt auf eine motivierte Rumpftruppe, die lediglich aus 18 Spielern besteht.

Update zu Fußball Olympia 2021 14:15 Uhr – 3:0 zur Halbzeit, Florian Müller hält noch einen Handelfmeter in der Nachspielzeit 14:00 Uhr – Es steht 3:0 für Brasilien – lupenreiner Hattrick. Deutschland macht es hier den Brasilianer aber auch zu einfach! 13:52 Uhr – Es steht 2:0 für Brasilien, wieder durch Richarlison per Kopf. Brasilien spielt das locker hier, Deutschland war schon mehrmals am schwimmen, der Spielstand spiegelt das Geschehen auf dem Platz wieder. Hoffentlich wird das hier keine Packung… 13:35 Uhr – 1:0 für Brasilien durch Richarlison vom FC Everton. Trainer Stefan Kuntz schickt mit David Raum, Amos Pieper, Anton Stach und Arne Maier alle vier U 21-Europameister von Beginn an gegen Brasilien ins Spiel. Das ist die Startelf gegen Brasilien: Müller – Henrichs, Raum, Uduokhai, Pieper, Richter, Arnold (C), Kruse, Amiri, Maier, Stach.

Olympia Fußball Spielplan 2021 – so spielt Deutschland

Während heute schon die Frauen im olympischen Fußballturnier (ohne Deutschland) starteten, geht es morgen bei den Männern los. 16 Nationalmannschaften spielen in vier Gruppen á vier Mannschaften um den Einzug ins Viertelfinale. Drei Vorrundenspiele muß jedes Team absolvieren, danach geht es in die K.o.Phase und über ein Viertelfinale und Halbfinale ins olympische Finale am Samstag, 7.August 2021. Das Spiel um Platz drei und die Bronze-Medaille findet einen Tag vorher statt.

Deutschland spielt in der Olympia Gruppe D gegen Brasilien (22.7.), Saudi-Arabien (25.7.) und die Elfenbeinküste (28.7.).

„Es gibt keine Steigerung zur Silbermedaille außer die Goldmedaille.“ Max Kruse, Spieler in der deutschen Olympia Fußballmannschaft

„Obwohl ich große Erfahrung habe, habe ich Schmetterlinge im Bauch.“ Dani Alves, 38-Jähriger Nationalspieler in der brasilianischen Olympia Fußballmannschaft

Der DFB Kader bei Olympia – Aufstellungen

Während im Training sogar die beiden Ersatztorhüter als Feldspieler sich versuchen, wird Kuntz bei den Spielen auf einen schmalen Kader setzen: Nur 15 Feldspieler stehen bereit, drei Torhüter. Verletzten sollte sich deshalb möglichst niemand.

Die Aufstellung – so könnte Deutschland bei Olympia spielen:

Müller – Raum, Uduokhai, Pieper, Henrichs – Arnold, Maier – Amiri, Kruse, Richter – Teuchert

Olympia Fußball im TV – wer überträgt Olympia Fußball?

Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF teilen sich Übertragungen aus Japan. ARD und ZDF berichten im TV mehrere Hundert Stunden lang live von den Olympischen Spielen in Tokio. Zusätzlich zu den Fernsehübertragungen bietet die ARD täglich bis zu zehn Livestreams von den Wettbewerben in Japan an – rund 1.500 Stunden Livesport im Internet, der ARD-Mediathek und HbbTV.

Sollten die Fußballspiele nicht in der ARD oder im ZDF live zu sehen sein, so muss man die Mediatheken der Sender bemühen und Olympia per Livestream sehen. Fußball geht morgens los um 9:50 Uhr mit dem ersten Spiel. Am Donnerstag 22.7. geht das Turnier der Männer los mit insgesamt

Zeitverschiebung bei Olympia

Aufgrund der sieben Stunden Zeitverschiebung nach Japan sehen wir Olympia entweder nachts oder am frühen Vormittag. Lediglich die Fußballspiele dauern bis Nachmittags deutscher Zeit. Ist es also abends 20:30 Uhr in Tokio, ist es bei uns erst 13:30 Uhr Nachmittags in Deutzschland. Deutschland spielt in Yokohama gegen Brasilien um 20:30 Uhr Ortszeit, ebenso am 2. und 3.Gruppenspiel. Die Fußballspiele laufen also bei uns nachmittags von 13:30 Uhr – gespielt wird 2 mal 45 Minuten plus 15 Minuten Halbzeit.