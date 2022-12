ARD live WM Übertragung heute im TV – 🏆 3:3 Argentinien gegen Frankreich Elfmeterschießen

Heute Nachmittag um 16 Uhr Deutscher Zeit (ARD & MagentaTV übertragen live im Free TV und Livestream) ist Anstoß zum WM Finale in Katar zwischen den Fußballnationalmannschaften von Argentinien und Frankreich. Im Mittelpunkt der beiden Mannschaften stehen ausgerechnet zwei Vereinskollegen, die unterm Jahr ihr Geld beim PSG in Paris verdienen: der Argentinier Lionel Messi und der Franzose Kylian Mbappé. Die Vorzeichen könnten unterschiedlicher kaum sein: Der eine steht vor seiner letzten Möglichkeit mit 35 Jahren den WM Pokal zu gewinnen, der andere könnte mit nur 23 Jahren bereits das zweite Mal den Titel des Fußball-Weltmeisters gewinnen. Um 16 Uhr ist Anstoß in Katar, die Vorberichterstattungen beginnen früher. Alles zur ARD und Magenta TV Übertragung im Folgenden.

🏆 Argentinien wird Fußball Weltmeister 2022

1:0 Lionel Messi (23., Foulelfmeter), 2:0 Angel Di Maria (36.), 2:1 Kylian Mbappe (80., Foulelfmeter), 2:2 Kylian Mbappe (81.), 3:2 Lionel Messi (110.) 3:3 Kylian Mbappe (116., Foulelfmeter)

17:42 Uhr – 2:2 Ausgleich! Mbappe!

18:00 Uhr – Verlängerung!

18:10 Uhr – Frankreich macht hier auf einmal das Spiel und ist näher dran am 3:2.

18:30 Uhr -3:2 durch Messi! Tor wird gecheckt! Gültig! Fernandez scheitert an Lloris, Messi mit dem Abstauber!

18:44 Uhr – Es kommt zum Elfmeterschießen !

Wo kommt heute das WM Finale im Free-TV?

Fußballfans in Deutschland können heute aufatmen. Denn anders wie gestern beim WM Spiel um Platz 3 wird das WM Finale heute wieder im Free-TV gezeigt. Die ARD zeigt das Spiel live im TV als auch in der ARD Mediathek als Livestream. Um 15:05 Uhr geht die Vorberichterstattung los.

Der zweite TV Sender ist MagentaTV mit der WM Übertragung. Wie schon bei der Fußball EM 2021 hatte sich die Telekom alle Rechte gesichert und zeigte von den 64 WM Spielen 16 Spiele exklusiv. Heute um 14:30 Uhr geht es bei MagentaTV schon los.

Wer kommentiert das WM Finale heute?

Der Fußballfan kann wählen zwischen der ARD und MagentaTV. In der ARD wird Tom Bartels das WM Finale kommentieren dürfen. Bei MagentaTV wird Wolff Fuss am Mikrofon sitzen. Das Spiel wird um 16 Uhr angepfiffen, doch schon eine Stunde vorher geht es los mit der Vorbereitung auf das große WM Spiel.

Wer moderiert das WM Finale heute?

Um 15:05 Uhr geht es los in der Ard. Aus dem WM-Studio aus Mainz wird man das letzte Mal senden. Am Tisch werden wir gewohnt ARD Moderatorin Jessy Wellmer sitzen mit den Fußballballern Almuth Schult und den Ex-Nationalspielern Thomas Hitzlsperger & Sami Khedira. Esther Sedlaczek wird zusammen mit Weltmeister Bastian Schweinsteiger direkt aus dem Stadion senden.

Bei der Telekom werden Johannes B.Kerner mit Fußballerin Tabea Kemme sowie DFB-Kapitano Michael Ballack sitzen, Toni Kroos wird aus Madrid zugeschaltet sein.