ARD Fußball TV Live – 0:1 – VfB Stuttgart gegen SC Freiburg – Wo läuft das Halbfinale vom DFB-Pokal im Free-TV?

Das Halbfinale im DFB-Pokal zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg steigt ausnahmsweise an einem Donnerstag – und wird im Free-TV zu sehen sein. Im zweiten Halbfinal-Duell kommt es in der MHP Arena zum Baden-Württemberg-Duell, wenn der Pokalsieger der Saison 2024/25 die Freiburger empfängt. Im Finale in Berlin wartet dann der FC Bayern München.

ARD überträgt Stuttgart gegen Freiburg live

Die Übertragung beginnt heute am 23. April um 20.15 Uhr in der ARD. Durch die Vorberichte und Analysen führt Moderatorin Esther Sedlaczek gemeinsam mit Experte Bastian Schweinsteiger, ehe Tom Bartels die Partie ab 20.45 Uhr kommentiert.

Damit bekommen Fußballfans das Halbfinale zwischen Schwaben und Baden frei empfangbar zu sehen. Wer sich im direkten Vergleich durchsetzt, entscheidet sich an diesem Abend in Stuttgart.

DFB Pokal 2025/2026 - DFB Pokal Halbfinale | | BayArena | - 20:45 Bayer 04 Leverkusen N U S S N 0 : 2 Endergebnis FC Bayern München S S S S S Harry Kane 22' Luis Díaz 90'+3' Tore 22' Tor Harry Kane Assist: Jamal Musiala) 90' +3 Tor Luis Díaz Assist: Leon Goretzka) 1 M. Flekken 12 E. Tapsoba 8 Robert Andrich 4 J. Quansah 20 Álex Grimaldo 24 Aleix García 25 E. Palacios 21 Lucas Vázquez 23 Nathan Tella 30 I. Maza 14 Patrik Schick 1 Manuel Neuer 27 Konrad Laimer 4 Jonathan Tah 2 Dayot Upamecano 44 J. Stanišić 45 Aleksandar Pavlović 6 Joshua Kimmich 14 Luis Díaz 10 Jamal Musiala 17 Michael Olise 9 Harry Kane

Warum das Pokal-Halbfinale am Donnerstag stattfindet

Für viele Anhänger sorgt der Termin zunächst für Verwunderung, schließlich werden Pokalspiele üblicherweise dienstags oder mittwochs angesetzt. Diesmal hat der Deutsche Fußball-Bund jedoch den Donnerstag gewählt und weicht damit von der gewohnten Planung ab.

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Der Hintergrund liegt im engen Kalender des vergangenen Bundesliga-Wochenendes. Bayer Leverkusen war bereits am Samstag, 18. April, im Einsatz, während der FC Bayern München, der VfB Stuttgart und der SC Freiburg erst am Sonntag, 19. April, gespielt haben. Um eine extrem kurze Regenerationszeit für drei der vier Halbfinalisten zu vermeiden, legte der DFB das Halbfinale auf den 23. April.

Formkurve vor dem Baden-Württemberg-Duell

Sportlich gehen die Freiburger mit Rückenwind in die Partie. Am Sonntag setzten sie sich gegen den 1. FC Heidenheim mit 2:1 durch und nahmen damit drei Punkte von der Ostalb mit.

Der VfB Stuttgart erlebte dagegen zuletzt einen Rückschlag. Gegen den FC Bayern München unterlagen die Schwaben mit 2:4, womit die Münchner gleichzeitig ihre deutsche Meisterschaft perfekt machten.

Liveticker heute

21:53 Uhr Anpfiff Kein richtiger Augenschmaus, die Freiburger führen durch Eggestein nach Vorlage von Matthias Ginter. Der Bundestrainer ist auch da und hat sicherlich ein Auge auf ihn geworfen.



20:48 Uhr Anpfiff Bengalos stören die Sicht, mit 3 Minuten Verspätung geht es los!



20:20 Uhr Anpfiff SC Freiburg: Müller – Treu, Ginter, Lienhart, Makengo – Eggestein, Manzambi – Beste, Suzuki, Grifo – Matanovic VfB Stuttgart: 33 Nübel – 3 Hendriks, 6 Stiller, 7 Mittelstädt, 9 Demirovic, 10 Führich, 16 Karazor (C), 18 Leweling, 24 Chabot, 26 Undav, 28 Nartey