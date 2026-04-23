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ARD Fußball TV Live – 0:1 – VfB Stuttgart gegen SC Freiburg – Wo läuft das Halbfinale vom DFB-Pokal im Free-TV?

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Das Halbfinale im DFB-Pokal zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg steigt ausnahmsweise an einem Donnerstag – und wird im Free-TV zu sehen sein. Im zweiten Halbfinal-Duell kommt es in der MHP Arena zum Baden-Württemberg-Duell, wenn der Pokalsieger der Saison 2024/25 die Freiburger empfängt. Im Finale in Berlin wartet dann der FC Bayern München.

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Der DFB-Pokal liegt vor dem Halbfinale zwischen Bayer 04 Leverkusen und FC Bayern München am 22. April 2026 in der BayArena in Leverkusen bereit. (Stuart Franklin / Getty Images Europe)
Der DFB-Pokal liegt vor dem Halbfinale zwischen Bayer 04 Leverkusen und FC Bayern München am 22. April 2026 in der BayArena in Leverkusen bereit. (Stuart Franklin / Getty Images Europe)

ARD überträgt Stuttgart gegen Freiburg live

Die Übertragung beginnt heute am 23. April um 20.15 Uhr in der ARD. Durch die Vorberichte und Analysen führt Moderatorin Esther Sedlaczek gemeinsam mit Experte Bastian Schweinsteiger, ehe Tom Bartels die Partie ab 20.45 Uhr kommentiert.

Damit bekommen Fußballfans das Halbfinale zwischen Schwaben und Baden frei empfangbar zu sehen. Wer sich im direkten Vergleich durchsetzt, entscheidet sich an diesem Abend in Stuttgart.

DFB Pokal 2025/2026 - DFB Pokal Halbfinale |
| BayArena | 22.4.2026-20:45
Bayer 04 Leverkusen
N U S S N
0 : 2
Endergebnis
FC Bayern München
S S S S S
Harry Kane
22'
Luis Díaz
90'+3'
| Schiedsrichter: F. Zwayer | Halbzeit: 0-1
Tore
22'
Tor
Harry Kane (Assist: Jamal Musiala)
90'
+3
Tor
Luis Díaz (Assist: Leon Goretzka)
1
M. Flekken
12
E. Tapsoba
8
Robert Andrich
4
J. Quansah
20
Álex Grimaldo
24
Aleix García
25
E. Palacios
21
Lucas Vázquez
23
Nathan Tella
30
I. Maza
14
Patrik Schick
1
Manuel Neuer
27
Konrad Laimer
4
Jonathan Tah
2
Dayot Upamecano
44
J. Stanišić
45
Aleksandar Pavlović
6
Joshua Kimmich
14
Luis Díaz
10
Jamal Musiala
17
Michael Olise
9
Harry Kane
field field

Warum das Pokal-Halbfinale am Donnerstag stattfindet

Für viele Anhänger sorgt der Termin zunächst für Verwunderung, schließlich werden Pokalspiele üblicherweise dienstags oder mittwochs angesetzt. Diesmal hat der Deutsche Fußball-Bund jedoch den Donnerstag gewählt und weicht damit von der gewohnten Planung ab.

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Der Hintergrund liegt im engen Kalender des vergangenen Bundesliga-Wochenendes. Bayer Leverkusen war bereits am Samstag, 18. April, im Einsatz, während der FC Bayern München, der VfB Stuttgart und der SC Freiburg erst am Sonntag, 19. April, gespielt haben. Um eine extrem kurze Regenerationszeit für drei der vier Halbfinalisten zu vermeiden, legte der DFB das Halbfinale auf den 23. April.

Bundestrainer Julian Nagelsmann im ARD-Interview mit Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger beim Länderspiel Deutschland gegen Ghana in der MHPArena in Stuttgart am 30. März 2026. (AFP)
Bundestrainer Julian Nagelsmann im ARD-Interview mit Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger beim Länderspiel Deutschland gegen Ghana in der MHPArena in Stuttgart am 30. März 2026. (AFP)

Formkurve vor dem Baden-Württemberg-Duell

Sportlich gehen die Freiburger mit Rückenwind in die Partie. Am Sonntag setzten sie sich gegen den 1. FC Heidenheim mit 2:1 durch und nahmen damit drei Punkte von der Ostalb mit.

Der VfB Stuttgart erlebte dagegen zuletzt einen Rückschlag. Gegen den FC Bayern München unterlagen die Schwaben mit 2:4, womit die Münchner gleichzeitig ihre deutsche Meisterschaft perfekt machten.

Liveticker heute

21:53 Uhr

Anpfiff

Kein richtiger Augenschmaus, die Freiburger führen durch Eggestein nach Vorlage von Matthias Ginter. Der Bundestrainer ist auch da und hat sicherlich ein Auge auf ihn geworfen.

20:48 Uhr

Anpfiff

Bengalos stören die Sicht, mit 3 Minuten Verspätung geht es los!

20:20 Uhr

Anpfiff

SC Freiburg:

Müller – Treu, Ginter, Lienhart, Makengo – Eggestein, Manzambi – Beste, Suzuki, Grifo – Matanovic

VfB Stuttgart:

33 Nübel – 3 Hendriks, 6 Stiller, 7 Mittelstädt, 9 Demirovic, 10 Führich, 16 Karazor (C), 18 Leweling, 24 Chabot, 26 Undav, 28 Nartey

 

18:09 Uhr

Anpfiff

Um 20:45 Uhr ist Anpfiff in Stuttgart, um 20:15 Uhr wird die ARD die TV-Übertragung starten!

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