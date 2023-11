ARD live heute DFB Pokal: 1.FC Saarbrücken gegen FC Bayern München * DFB Pokal Spielplan

Trotz anfänglicher Bedenken aufgrund starker Regenfälle steht das DFB-Pokal-Spiel zwischen 1. FC Saarbrücken und FC Bayern München heute an.

In der 2.Runde des DFB Pokals trifft der Rekordmeister Bayern München heute Abend um 20:45 Uhr auf den Drittligisten 1. FC Saarbrücken. Obwohl kürzlich ein Heimspiel von Saarbrücken wegen Regens abgesagt wurde, hat der Schiedsrichter Frank Willenborg nach Überprüfung der Platzbedingungen beschlossen, dass das Spiel wie geplant stattfinden kann. Bayerns Trainer Thomas Tuchel vertraut der Entscheidung und erwartet reguläre Spielbedingungen.

Das Ludwigsparkstadion in Saarbrücken hatte in den letzten Tagen unter den starken Regenfällen gelitten. Doch nach intensiven Arbeiten am Rasen wurde entschieden, dass die Partie wie geplant ausgetragen werden kann. Dies bestätigte auch der DFB. Das Pokalspiel ist besonders spannend, da es ein Aufeinandertreffen zwischen einem Drittligisten und dem Rekordmeister ist.

ARD Live ab 20:15 Uhr

Die ARD hat sich die Übertragungsrechte für dieses DFB-Pokal-Spiels gesichert und wird das Spiel in vollem Umfang live übertragen. Die Moderation des Abends übernimmt Esther Sedlaczek, während der ehemalige Nationalspieler Bastian Schweinsteiger als Experte seine Einschätzungen und Analysen zum Spiel beitragen wird. Die Fans können sich nicht nur auf packende 90 Minuten Fußball, sondern auch auf fachkundige Kommentare und Hintergrundinformationen freuen. Florian Naß wird als Kommentator durch das Spiel führen und den Zuschauern alle wichtigen Spielzüge und Entscheidungen näherbringen. Es wird erwartet, dass die Übertragung aus dem Ludwigsparkstadion in Saarbrücken hohe Einschaltquoten erreichen wird, da viele Fußballbegeisterte das Aufeinandertreffen des Drittligisten mit dem Rekordmeister nicht verpassen möchten.

Das lang erwartete DFB-Pokal-Spiel zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem FC Bayern München wird trotz der anfänglichen Befürchtungen aufgrund der Wetterbedingungen wie geplant stattfinden. Beide Mannschaften sind vorbereitet und die Fans können sich auf ein spannendes Match freuen. Das Spiel wird live auf ARD mit Kommentar von Florian Naß übertragen.

Aufstellungen – so wollen sie spielen

FC Bayern München

Voraussichtliche Aufstellung: Neuer – Mazraoui, de Ligt, M.-J. Kim, Davies – Laimer, Kimmich – L. Sané, T. Müller, Tel – Choupo-Moting

1. FC Saarbrücken

Voraussichtliche Aufstellung: Schreiber – Thoelke, Zeitz, Uaferro – Boeder, Gaus – Kerber, Sontheimer – Rabihic – Naifi, Brünker

