Antonio Nusa: WM-Erinnerungen und der große Traum mit Norwegen

RB Leipzigs Offensivstar Antonio Nusa hat in einem Interview einen persönlichen Blick hinter die Kulissen gewährt und dabei über seinen allerersten WM-Moment gesprochen. Der norwegische Nationalspieler erinnert sich an seine früheste Begegnung mit dem größten Fußballturnier der Welt und macht deutlich, welche Bedeutung die Weltmeisterschaft für ihn als Spieler und als Mensch hat.

Standbild aus dem Video (OneFootball)

Für Nusa ist das Thema WM jedoch längst keine reine Nostalgie mehr, sondern ein ganz konkreter Antrieb. Mit Norwegen verbindet er einen großen Traum, nämlich das Land erstmals seit Jahrzehnten wieder auf die große Weltbühne zu führen. Die FIFA WM 2026, die in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko ausgetragen wird, bietet dafür die nächste und vielleicht verlockendste Gelegenheit. Ob die norwegische Nationalmannschaft die Qualifikation schafft und Nusa seinen Kindheitstraum verwirklichen kann, bleibt mit Spannung abzuwarten.

Mehr rund um das Turnier gibt es in unserem Special zur WM 2026.