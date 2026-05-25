Antonio Conte verlässt SSC Neapel – und wird Italiens Nationaltrainer?

Antonio Conte hat seinen Abschied von der vom Tabellenzweiten SSC Neapel verkündet. Der italienische Meistercoach beendet damit nach zwei Jahren seine Zeit beim Traditionsklub, obwohl sein Vertrag eigentlich noch bis 2027 gelaufen wäre. Direkt im Anschluss an den 1:0-Heimsieg gegen Udinese Calcio machte der 56-Jährige seinen Rücktritt öffentlich.

Conte zieht in Neapel den Schlussstrich

Auf der Pressekonferenz nach dem letzten Spieltag der Serie A erklärte Conte: „Es war mir eine Ehre, einen so prestigeträchtigen Verein wie die SSC Neapel zu trainieren“, sagte Conte: „Ich habe dem Präsidenten meine Entscheidung vor einigen Wochen mitgeteilt. Aber er sagte mir, dass Neapel mein Zuhause bleiben würde, falls ich meine Meinung bis zum Saisonende ändern sollte“.

Das entscheidende Tor zum 1:0-Erfolg erzielte Rasmus Hojlund in der 24. Minute. Mit dem Sieg sicherte sich Neapel den zweiten Platz und schloss die Saison mit 76 Punkten ab. Nach dem Abpfiff nahm sich Conte im Diego-Armando-Maradona-Stadion ausgiebig Zeit für den Abschied von den Rängen.

Meistertitel und neue Perspektive für Italien

Unter seiner Leitung gewann die SSC Neapel 2025 den vierten italienischen Meistertitel der Vereinsgeschichte. Nun verdichten sich die Hinweise, dass Conte vor der Rückkehr ins Nationalteam stehen könnte. Laut italienischer Presse gilt er als Favorit auf den vakanten Posten des italienischen Nationaltrainers.

Die Squadra Azzurra hatte sich im März zum dritten Mal in Folge nicht für die Fußball-WM qualifizieren können und daraufhin Gennaro Gattuso entlassen. Conte hatte Italien bereits von 2014 bis 2016 betreut.