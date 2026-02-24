Antoine Griezmann vor MLS-Wechsel? – in Gesprächen mit Orlando City

Antoine Griezmann vor MLS-Wechsel? Der 34‑jährige Weltmeister steht nach Angaben von AFP offenbar in Gesprächen mit Orlando City und könnte damit künftig in der Major League Soccer spielen. Noch sei aber nichts entschieden, berichteten Medien und bestätigte Quellen. Orlando soll laut Berichten die sogenannten „Entdeckungsrechte“ an Griezmann halten, was dem Klub Priorität bei einem Transfer geben würde. Das MLS-Transferfenster schließt am 26. März und würde einen Wechsel mitten in der Saison ermöglichen.

Griezmann in Gesprächen mit Orlando City

Eine mit den Verhandlungen vertraute Quelle bestätigte gegenüber AFP, dass Antoine Griezmann „in Gesprächen“ mit Orlando City stehe; auch The Athletic berichtete unabhängig über mögliche Kontakte. Dennoch betonen die Quellen, dass noch keine Entscheidung gefallen sei und kaum konkrete Details öffentlich sind. Orlando City käme mit den berichteten Entdeckungsrechten eine vorrangige Rolle zu, sollte Atlético und Griezmann einen Wechsel erwägen.

Vertragsdauer und mögliche Transfermodalitäten

Griezmann hatte seinen Vertrag bei Atlético Madrid im vergangenen Juni bis 2027 verlängert, damit bleibt seine aktuelle Vertragsdauer ein zentraler Faktor in allen Gesprächen. Über Ablösesumme, eine mögliche Unterschrift, den Einsatz von Beratern oder einen anstehenden Medizincheck wurde bislang nichts bekannt; solche Punkte würden bei Fortschreiten der Verhandlungen geprüft. Auch Marktwert und taktische Einbindung in Orlandos Kader wären entscheidend für das weitere Vorgehen.

Sportliche Lage bei Atlético und Griezmanns Profil

Sportlich ist Griezmann bei Atlético derzeit nicht mehr unumstrittener Stammspieler und kommt häufig als Joker von der Bank; dennoch erzielte er in dieser Saison bereits zwölf Tore in 35 Pflichtspielen. Der Franzose ist Rekordtorschütze des Hauptstadtklubs mit 210 Treffern und war langjähriger Vize‑Kapitän der französischen Nationalmannschaft (137 Länderspiele, 44 Tore). Gleichzeitig gilt Griezmann als großer Fan des US‑Sports und hatte in der Vergangenheit offen geäußert, irgendwann in der MLS spielen zu wollen, was die Gespräche mit Orlando City in einen größeren persönlichen Kontext stellt.