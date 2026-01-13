Alonso zum FC Liverpool ? Real-„Bombe“ erschüttert auch die Insel

Das Trainerbeben bei Real Madrid hat Auswirkungen bis nach Liverpool. Xabi Alonso, der ehemalige Coach der Königlichen, wird als möglicher Nachfolger von Arne Slot bei den Reds gehandelt. Die britischen Buchmacher setzen Alonso sofort auf Platz eins in der Trainerfavoritenliste. Währenddessen hat Real Madrid bereits Álvaro Arbeloa als neuen Übungsleiter benannt.

Xabi Alonso und die Gerüchte um Liverpool

Nach der überraschenden Trennung von Xabi Alonso bei Real Madrid gerät die Trainerposition bei Liverpool ins Wanken. Alonso, der beim englischen Rekordmeister einst als Wunschnachfolger für Klopp galt, hat kürzlich angedeutet, dass er eine Rückkehr zur Anfield Road in Betracht ziehen würde. „Man weiß nie, was die Zukunft bringt“, sagte der Spanier am 9. Dezember. Die Situation in Liverpool könnte sich nun zuspitzen, da Arne Slot, der derzeitige Teammanager, unter Druck steht.

Die Situation bei Real Madrid

Alonsos Amtszeit bei Real Madrid dauerte nur 232 Tage und endete in „gegenseitigem Einvernehmen“. Die spanische Presse beschrieb die Trennung als „Erdbeben“ und „Bombe“. In dieser kurzen Zeit konnte Alonso eine Bilanz von 24 Siegen und sechs Niederlagen vorweisen, die ihn in die Top-Riege der Trainer brachte. Dennoch scheiterte er an den Erwartungen des mächtigen Klubpräsidenten Florentino Pérez und einem unberechenbaren Kader.

Álvaro Arbeloa als neuer Trainer

Real Madrid hat bereits einen Nachfolger für Alonso gefunden: Álvaro Arbeloa rückt von der zweiten Mannschaft auf und wird am Mittwoch sein Debüt im Pokal-Achtelfinale gegen Albacete Balompié geben. Arbeloa, ein ehemaliger Mitspieler Alonsos, wird in den Medien bereits als „der neue Zidane“ gefeiert. Er steht vor der Herausforderung, das Erbe seines Vorgängers anzutreten und die Erwartungen der Real-Anhänger zu erfüllen.

Alonso als Favorit bei den Buchmachern

Die Schockwellen von Alonsos Abgang haben auch die Wettanbieter mobilisiert. Sofort nach Bekanntwerden der Trennung wurde Alonso zum Favoriten auf die Trainerposition bei Liverpool. Vor ihm stehen Julian Nagelsmann und das Klub-Idol Klopp selbst. Klopp betonte jedoch, dass die Entwicklungen bei Real Madrid keinerlei Auswirkungen auf ihn hätten und er sich am richtigen Platz bei Liverpool fühle.