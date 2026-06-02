Allianz Arena wird wieder zur Football-Bühne: Was Fans zum NFL-Spiel in München wissen müssen

Am 15. November 2026 spielt die NFL erneut in der Allianz Arena. Hier sind die wichtigsten Eckdaten, Preise und Vorverkaufstermine — verständlich erklärt, auch wenn man American Football sonst nicht verfolgt.

Die Allianz Arena ist es gewohnt, internationale Stars zu Gast zu haben. Am Sonntag, 15. November 2026, um 15:30 Uhr (MEZ) wechselt sie noch einmal die Sportart. Dann steigt das NFL Munich Game 2026, und es treffen die New England Patriots auf die Detroit Lions. Beides traditionsreiche Klubs aus der besten Football-Liga der Welt, und für Münchner Sportfans ein Pflichttermin abseits des Bundesliga-Alltags.

Warum dieses Spiel auch deutsche Fans interessieren sollte

Bei den Lions steht Amon-Ra St. Brown auf dem Feld. Der gebürtige Kalifornier mit deutschem Pass ist Sohn eines amerikanischen Vaters und einer deutschen Mutter, spricht fließend Deutsch und zählt zu den besten Pass-Empfängern der gesamten Liga. Für ihn ist München quasi ein Heimspiel. Auf der anderen Seite stehen die Patriots, sechsfacher Super-Bowl-Sieger und in den USA etwa so populär wie hierzulande der FC Bayern.

Vorverkauf: Drei Phasen, ein heißer Termin

Wer beim Online-Ticketkauf schnell sein muss, erinnert sich an Konzerttickets oder Champions-League-Finals. Genauso läuft es hier:

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28. Mai bis 3. Juni 2026: exklusiver Vorverkauf für American-Express-Kundinnen und -Kunden (Start 10:00 Uhr MESZ).

exklusiver Vorverkauf für American-Express-Kundinnen und -Kunden (Start 10:00 Uhr MESZ). 4. Juni 2026: Verkaufsstart für die teureren Hospitality-Pakete (12:00 Uhr MESZ).

Verkaufsstart für die teureren Hospitality-Pakete (12:00 Uhr MESZ). 10. Juli 2026: Allgemeiner Vorverkauf für alle Fans (12:00 Uhr MESZ).

Bei den letzten Münchner NFL-Spielen warteten zum Verkaufsstart mehrere hunderttausend Interessenten in der digitalen Warteschlange. Wer dabei sein will, sollte sich den Termin notieren und am besten vorher auf der offiziellen NFL-Seite registrieren.

Was kosten die Tickets?

Die NFL führt 2026 erstmals All-In-Preise ein. Der angezeigte Preis ist der Endpreis, ohne nachträgliche Gebühren. Die Spanne reicht von 83,59 Euro für die günstigste Kategorie bis 413,75 Euro für die besten Plätze im Unterrang.

Kategorie Preis Kat. 1 413,75 € Kat. 2 368,75 € Kat. 3 283,75 € Kat. 4 233,75 € Kat. 5 180,60 € Kat. 6 147,90 € Kat. 7 126,10 € Kat. 8 83,59 €

Für Kinder gibt es vergünstigte Plätze, etwa 42,17 Euro in Kategorie 8 oder 117,93 Euro in Kategorie 4. Ein familiäres Stadionerlebnis bleibt also leistbar.

Anders als beim Fußball läuft so ein NFL-Spiel mit mehreren Pausen, einer großen Halbzeitshow und reichlich Unterhaltung zwischen den Aktionen. Wer sich vorbereiten will, findet auf footballhq.de eine kompakte Einordnung zum Münchner Spiel, und einen detaillierten Überblick zu allen Vorverkaufs-Fenstern in diesem Artikel.

Für die Allianz Arena ist es bereits das dritte reguläre NFL-Saisonspiel. 2022 spielten Tampa Bay gegen Seattle, 2024 stand das zweite Duell an. Beide Male war das Stadion ausverkauft, und die Stimmung erinnerte deutsche Reporter eher an ein WM-Spiel als an einen normalen Liga-Sonntag.