+++ ✅ Breaking News: Die neuen 🖼️ Panini WM 2026 Sticker 🔥 Sammelhefte – Jetzt kaufen! ✅ +++

Alle Länderspiele mit Bundestrainer Nagelsmann: DFB-Elf feiert achten Sieg in Serie

von
🇫🇮 🇨🇦 🇲🇽 🇨🇭 🇺🇸

Die deutsche Nationalmannschaft hat auch ihr drittes Länderspiel des Jahres 2026 für sich entschieden und unter Julian Nagelsmann den achten Sieg in Folge gefeiert. Im vorletzten Test vor der WM in den USA, Mexiko und Kanada vom 11. Juni bis 19. Juli schlug die DFB-Auswahl Finnland in Mainz deutlich mit 4:0 (1:0).

Bundestrainer Julian Nagelsmann spricht bei einer Pressekonferenz in Herzogenaurach zu Medienvertretern. Das deutsche Nationalteam bereitet sich in Herzogenaurach auf die anstehenden Freundschaftsspiele vor, bevor es zu den Vereinigten Staaten aufbricht, um an der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 teilzunehmen. 30. Mai 2026. Alexander Hassenstein / Getty Images Europe via Getty Images
Bundestrainer Julian Nagelsmann spricht bei einer Pressekonferenz in Herzogenaurach zu Medienvertretern. Das deutsche Nationalteam bereitet sich in Herzogenaurach auf die anstehenden Freundschaftsspiele vor, bevor es zu den Vereinigten Staaten aufbricht, um an der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 teilzunehmen. 30. Mai 2026. Alexander Hassenstein / Getty Images Europe via Getty Images

Nagelsmanns Zwischenbilanz fällt positiv aus

Für den Bundestrainer steht damit nach 32 Partien eine Bilanz von 20 Siegen, sechs Unentschieden und sechs Niederlagen zu Buche. Das Torverhältnis unter seiner Regie lautet 74:33. Insgesamt kommt die Nationalelf seit dem ersten Länderspiel am 5. April 1908 gegen die Schweiz, das 3:5 verloren ging, auf 1036 Partien mit 599 Siegen, 214 Remis und 223 Niederlagen bei 2330:1218 Toren. In diesem Zeitraum kamen 991 Nationalspieler zum Einsatz.

Das neue DFB Trikot 2026 kaufenIm offiziellen DFB Shop

Alle Länderspiele unter Julian Nagelsmann

Länderspiele
14.10.2023
- 20:00
USA
1 3
Deutschland
Länderspiele
18.10.2023
- 1:00
Mexiko
2 2
Deutschland
Länderspiele
18.11.2023
- 20:45
Deutschland
2 3
Türkei
Länderspiele
21.11.2023
- 20:45
Österreich
2 0
Deutschland
Länderspiele
23.3.2024
- 21:00
Frankreich
0 2
Deutschland
Groupama Stadium
Länderspiele
26.3.2024
- 20:45
Deutschland
2 1
Niederlande
Deutsche Bank Park
Länderspiele
3.6.2024
- 19:45
Deutschland
0 0
Ukraine
Max-Morlock-Stadion
Länderspiele
7.6.2024
- 19:45
Deutschland
2 1
Griechenland
BORUSSIA-PARK
Europameisterschaften
14.6.2024
- 21:00
Deutschland
5 1
Schottland
Fußball Arena München
Europameisterschaften
19.6.2024
- 18:00
Deutschland
2 0
Ungarn
Stuttgart Arena
Europameisterschaften
23.6.2024
- 21:00
Schweiz
1 1
Deutschland
Frankfurt Arena
Europameisterschaften
29.6.2024
- 21:00
Deutschland
2 0
Dänemark
BVB Stadion Dortmund
Europameisterschaften
5.7.2024
- 18:00
Spanien
2 1
Deutschland
Stuttgart Arena
n.V.
Weltmeisterschaften Quali Europa
4.9.2025
- 20:45
Slowakei
2 0
Deutschland
Štadión Tehelné pole
Weltmeisterschaften Quali Europa
7.9.2025
- 20:45
Deutschland
3 1
Nordirland
RheinEnergieStadion
Weltmeisterschaften Quali Europa
10.10.2025
- 20:45
Deutschland
4 0
Luxemburg
PreZero Arena
Weltmeisterschaften Quali Europa
13.10.2025
- 20:45
Nordirland
0 1
Deutschland
Windsor Park
Weltmeisterschaften Quali Europa
14.11.2025
- 20:45
Luxemburg
0 2
Deutschland
Weltmeisterschaften Quali Europa
17.11.2025
- 20:45
Deutschland
6 0
Slowakei
Länderspiele
27.3.2026
- 20:45
Schweiz
3 4
Deutschland
St. Jakob-Park
Länderspiele
30.3.2026
- 20:45
Deutschland
2 1
Ghana
MHPArena
Länderspiele
31.5.2026
- 20:45
Deutschland
4 0
Finnland
MEWA ARENA
Länderspiele
6.6.2026
- 20:30
USA
- -
Deutschland
Soldier Field
Vorschau: Combo Gewinner : Deutschland und +4.5 Tore
Weltmeisterschaften
14.6.2026
- 18:00
Deutschland
- -
Curaçao
Houston Stadium WM 2026 Stadion
Weltmeisterschaften
20.6.2026
- 21:00
Deutschland
- -
Elfenbeinküste
Toronto Stadium WM 2026 Stadion
Weltmeisterschaften
25.6.2026
- 21:00
Ecuador
- -
Deutschland
MetLife Stadium New York WM 2026 Stadion

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

+++ ✅ Breaking News: Die neuen 🖼️ Panini WM 2026 Sticker 🔥 Sammelhefte – Jetzt kaufen! ✅ +++