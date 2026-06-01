Alle Länderspiele mit Bundestrainer Nagelsmann: DFB-Elf feiert achten Sieg in Serie

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Die deutsche Nationalmannschaft hat auch ihr drittes Länderspiel des Jahres 2026 für sich entschieden und unter Julian Nagelsmann den achten Sieg in Folge gefeiert. Im vorletzten Test vor der WM in den USA, Mexiko und Kanada vom 11. Juni bis 19. Juli schlug die DFB-Auswahl Finnland in Mainz deutlich mit 4:0 (1:0).

Nagelsmanns Zwischenbilanz fällt positiv aus

Für den Bundestrainer steht damit nach 32 Partien eine Bilanz von 20 Siegen, sechs Unentschieden und sechs Niederlagen zu Buche. Das Torverhältnis unter seiner Regie lautet 74:33. Insgesamt kommt die Nationalelf seit dem ersten Länderspiel am 5. April 1908 gegen die Schweiz, das 3:5 verloren ging, auf 1036 Partien mit 599 Siegen, 214 Remis und 223 Niederlagen bei 2330:1218 Toren. In diesem Zeitraum kamen 991 Nationalspieler zum Einsatz.

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