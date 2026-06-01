Alle Länderspiele mit Bundestrainer Nagelsmann: DFB-Elf feiert achten Sieg in Serie

Die deutsche Nationalmannschaft hat auch ihr drittes Länderspiel des Jahres 2026 für sich entschieden und unter Julian Nagelsmann den achten Sieg in Folge gefeiert. Im vorletzten Test vor der WM in den USA, Mexiko und Kanada vom 11. Juni bis 19. Juli schlug die DFB-Auswahl Finnland in Mainz deutlich mit 4:0 (1:0).
Bundestrainer Julian Nagelsmann spricht bei einer Pressekonferenz in Herzogenaurach zu Medienvertretern. Das deutsche Nationalteam bereitet sich in Herzogenaurach auf die anstehenden Freundschaftsspiele vor, bevor es zu den Vereinigten Staaten aufbricht, um an der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 teilzunehmen. 30. Mai 2026. Alexander Hassenstein / Getty Images Europe via Getty Images Nagelsmanns Zwischenbilanz fällt positiv aus
Für den
Bundestrainer steht damit nach 32 Partien eine Bilanz von 20 Siegen, sechs Unentschieden und sechs Niederlagen zu Buche. Das Torverhältnis unter seiner Regie lautet 74:33. Insgesamt kommt die Nationalelf seit dem ersten Länderspiel am 5. April 1908 gegen die Schweiz, das 3:5 verloren ging, auf 1036 Partien mit 599 Siegen, 214 Remis und 223 Niederlagen bei 2330:1218 Toren. In diesem Zeitraum kamen 991 Nationalspieler zum Einsatz. Alle Länderspiele unter Julian Nagelsmann
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