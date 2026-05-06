Alle Endspiele der Champions League

Von Real Madrids ersten Triumph 1956 bis zum angekündigten Finale 2026 in Budapest reicht der Überblick über alle Endspiele im Europapokal der Landesmeister und in der Champions League. Die Liste zeigt 71 Jahre Königsklassen-Geschichte mit legendären Finals, Verlängerungen, Elfmeterschießen und einer klaren Dominanz einzelner Klubs.

Die frühen Jahre: Real, Benfica, Mailand und die ersten großen Serien

Den Auftakt der Endspielchronik machte 1956 Real Madrid mit einem 4:3 gegen Stade Reims in Paris. Es folgten für die Königlichen weitere Titel gegen den AC Florenz 1957 in Madrid mit 2:0, gegen den AC Mailand 1958 in Brüssel mit 3:2 nach Verlängerung, erneut gegen Stade Reims 1959 in Stuttgart mit 2:0 und 1960 in Glasgow mit 7:3 gegen Eintracht Frankfurt.

1961 holte Benfica Lissabon den Titel mit 3:2 gegen den FC Barcelona in Bern, 1962 legten die Portugiesen mit 5:3 gegen Real Madrid in Amsterdam nach. Danach übernahm der AC Mailand, der 1963 in London Benfica Lissabon 2:1 schlug. Inter Mailand setzte 1964 in Wien mit 3:1 gegen Real Madrid ein Zeichen und verteidigte 1965 in Mailand mit 1:0 gegen Benfica Lissabon den Titel. 1966 kehrte Real Madrid mit einem 2:1 gegen Partizan Belgrad in Brüssel an die Spitze zurück.

1967 gewann Celtic Glasgow in Lissabon mit 2:1 gegen Inter Mailand, 1968 siegte Manchester United in London mit 4:1 nach Verlängerung gegen Benfica Lissabon. 1969 setzte sich der AC Mailand in Madrid mit 4:1 gegen Ajax Amsterdam durch. 1970 folgte Feyenoord Rotterdam mit einem 2:1 nach Verlängerung gegen Celtic Glasgow in Mailand. Danach begann die große Ajax-Ära mit Finalerfolgen 1971 gegen Panathinaikos Athen in London mit 2:0, 1972 gegen Inter Mailand in Rotterdam mit 2:0 und 1973 gegen Juventus Turin in Belgrad mit 1:0.

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Zwischen Wiederholungsspiel und Elfmeterschießen

1974 brauchte Bayern München gegen Atletico Madrid in Brüssel ein Wiederholungsspiel. Das erste Endspiel endete 1:1 nach Verlängerung, das zweite entschied der deutsche Rekordmeister mit 4:0 für sich. Danach folgten weitere Bayern-Triumphe 1975 in Paris gegen Leeds United mit 2:0 und 1976 in Glasgow gegen AS St. Etienne mit 1:0.

Ab 1977 prägten vor allem englische und später italienische sowie niederländische Teams die Bühne. FC Liverpool gewann 1977 in Rom gegen Borussia Mönchengladbach mit 3:1 und 1978 in London gegen den FC Brügge mit 1:0. Nottingham Forest holte 1979 in München gegen Malmö FF mit 1:0 und 1980 in Madrid gegen Hamburger SV ebenfalls mit 1:0 den Titel. Liverpool setzte 1981 in Paris gegen Real Madrid mit 1:0 nach und Aston Villa bezwang 1982 Bayern München in Rotterdam ebenfalls mit 1:0.

1983 siegte der Hamburger SV in Athen mit 1:0 gegen Juventus Turin. 1984 schlug FC Liverpool AS Rom in Rom mit 1:1 nach Verlängerung und 4:2 im Elfmeterschießen. Juventus Turin holte 1985 in Brüssel durch ein 1:0 gegen Liverpool den Titel. 1986 entschied Steaua Bukarest das Finale in Sevilla gegen den FC Barcelona erst im Elfmeterschießen für sich. Es stand nach 120 Minuten 0:0, anschließend setzte sich Steaua mit 2:0 vom Punkt durch.

Von Porto bis Paris: Die Champions-League-Ära

1987 gewann FC Porto in Wien mit 2:1 gegen Bayern München. PSV Eindhoven bezwang 1988 Benfica Lissabon in Stuttgart nach 0:0 und Elfmeterschießen mit 6:5. Der AC Mailand holte 1989 in Barcelona mit 4:0 gegen Steaua Bukarest einen klaren Sieg und setzte 1990 in Wien mit 1:0 gegen Benfica Lissabon nach.

1991 triumphierte Roter Stern Belgrad in Bari gegen Olympique Marseille nach 0:0 und Elfmeterschießen mit 5:3. 1992 gewann der FC Barcelona in London gegen Sampdoria Genua mit 1:0 nach Verlängerung. Danach folgte 1993 Olympique Marseille, das in München den AC Mailand mit 1:0 schlug. 1994 fertigte Milan den FC Barcelona in Athen mit 4:0 ab. Ajax Amsterdam gewann 1995 in Wien gegen den AC Mailand mit 1:0, Juventus Turin setzte sich 1996 in Rom gegen Ajax nach 1:1 und Elfmeterschießen mit 4:2 durch.

Mit Borussia Dortmund kam 1997 in München gegen Juventus Turin ein deutscher Sieger hinzu, das Finale endete 3:1. 1998 bezwang Real Madrid Juventus Turin in Amsterdam mit 1:0, 1999 drehte Manchester United das Endspiel in Barcelona gegen Bayern München in letzter Minute zu einem 2:1. 2000 schlug Real Madrid den FC Valencia in Paris St. Denis mit 3:0, 2001 holte Bayern München in Mailand gegen den FC Valencia nach 1:1 und Elfmeterschießen mit 5:4 den Titel. 2002 gewann Real Madrid in Glasgow mit 2:1 gegen Bayer Leverkusen.

2003 setzte sich der AC Mailand in Manchester gegen Juventus Turin nach 0:0 und Elfmeterschießen mit 3:2 durch. 2004 krönte sich FC Porto in Gelsenkirchen mit einem 3:0 gegen AS Monaco. 2005 schrieb der FC Liverpool in Istanbul Geschichte, als der AC Mailand trotz 3:3 nach Verlängerung im Elfmeterschießen mit 2:3 unterlag. 2006 gewann der FC Barcelona in Paris mit 2:1 gegen Arsenal London. 2007 entschied Milan das Duell mit Liverpool in Athen mit 2:1 für sich.

2008 setzte sich Manchester United in Moskau gegen FC Chelsea nach 1:1 und Elfmeterschießen mit 6:5 durch. 2009 gewann der FC Barcelona in Rom mit 2:0 gegen Manchester United, 2010 Inter Mailand in Madrid mit 2:0 gegen Bayern München. 2011 siegte Barcelona in London erneut gegen Manchester United, diesmal mit 3:1. 2012 holte Bayern München in München gegen den FC Chelsea das Finale nicht, denn Chelsea gewann nach 1:1 und Elfmeterschießen mit 4:3. 2013 schlug Bayern in London Borussia Dortmund mit 2:1.

2014 setzte sich Real Madrid in Lissabon mit 4:1 nach Verlängerung gegen Atletico Madrid durch. 2015 gewann Juventus Turin in Berlin gegen den FC Barcelona mit 1:3. 2016 holte Real Madrid in Mailand gegen Atletico Madrid nach 1:1 und Elfmeterschießen mit 5:3 den Titel. 2017 bezwang Real Madrid Juventus Turin mit 4:1, 2018 folgte ein 3:1 gegen den FC Liverpool. 2019 gewann Liverpool in Madrid gegen Tottenham Hotspur mit 2:0, 2020 setzte sich Bayern München in Lissabon gegen Paris Saint Germain mit 1:0 durch.

2021 schlug Manchester City den FC Chelsea mit 1:0, 2022 gewann Real Madrid gegen den FC Liverpool mit 1:0. 2023 setzte sich Manchester City gegen Inter Mailand mit 1:0 durch, 2024 besiegte Real Madrid Borussia Dortmund mit 2:0. 2025 gewann Paris Saint Germain das Finale gegen Inter Mailand mit 5:0. Für 2026 ist das Endspiel Paris Saint-Germain gegen FC Arsenal am 30. Mai in Budapest angesetzt.

Hinweis zur Wettbewerbsentwicklung

Der Wettbewerb wurde bis zur Saison 1991/92 als Europapokal der Landesmeister ausgetragen und erst danach in Champions League umbenannt. Seit der Spielzeit 1997/98 sind erstmals auch Klubs dabei, die nicht als nationale Meister an den Start gehen.