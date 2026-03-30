„Akute Menschenrechtskrise“: Amnesty warnt vor WM-Repressionen

73 Tage vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft warnte Amnesty International vor einer „akuten Menschenrechtskrise bei der WM“ und sieht Fans, Spieler, Medienschaffende und lokale Gemeinschaften erheblichen Gefahren ausgesetzt. In einem am Montag veröffentlichten 44-seitigen Bericht spricht die Organisation von „enormen Risiken“ durch staatliche Maßnahmen wie Repression, Abschiebungen, Gewalt und Diskriminierung. Gleichzeitig steht das Versprechen der FIFA, ein Turnier zu organisieren, bei dem sich jede*r „sicher, integriert und frei fühlt, seine Rechte auszuüben“, nach Ansicht von Amnesty im „krassen Gegensatz“ zur Realität. Amnesty fordert verbindliche Schutzmaßnahmen und kritisiert, dass die Menschenrechte hinter wirtschaftlichen Interessen zurücktreten könnten.

Amnesty-Bericht: Umfang und Kernwarnungen

Amnesty International veröffentlichte am Montag einen 44-seitigen Bericht, der 73 Tage vor dem Turnierstart konkrete Risiken benennt. Der Bericht spricht explizit von „enormen Risiken“ und macht deutlich, dass verschiedene Akteure – darunter Fans, Spieler, Medienschaffende und lokale Gemeinschaften – den Gefahren von „staatlichen Repressionen, Abschiebungen, Gewalt und Diskriminierung“ ausgesetzt seien. Die Organisation fordert damit eine unmittelbare Einordnung der Menschenrechtslage in allen drei Gastgeberländern USA, Mexiko und Kanada. Darüber hinaus fordert Amnesty konkrete Schritte, um diese Risiken zu mindern und Schutzmechanismen zu etablieren.

Die Menschenrechtskrise zur WM 2026 in Zahlen

500.000 Abschiebungen : Allein im Jahr 2025 wurden eine halbe Million Menschen aus den USA abgeschoben.

: Allein im Jahr 2025 wurden eine halbe Million Menschen aus den USA abgeschoben. 133.500 Verschwundene : Die aktuelle Zahl der verschwundenen Personen in Mexiko.

: Die aktuelle Zahl der verschwundenen Personen in Mexiko. 100.000 Sicherheitskräfte : Beispiellose Militarisierung in Mexiko, darunter der Einsatz von 20.000 Soldat*innen zur WM.

: Beispiellose Militarisierung in Mexiko, darunter der Einsatz von 20.000 Soldat*innen zur WM. 43 Tote in US-Haft : Zahl der Menschen, die zwischen Januar 2025 und März 2026 in Gewahrsam der US-Einwanderungsbehörde ICE starben.

: Zahl der Menschen, die zwischen Januar 2025 und März 2026 in Gewahrsam der US-Einwanderungsbehörde ICE starben. 4 qualifizierte Nationen ausgeschlossen : US-Einreiseverbote blockieren Fans aus Senegal, Iran, Haiti und der Elfenbeinküste.

: US-Einreiseverbote blockieren Fans aus Senegal, Iran, Haiti und der Elfenbeinküste. 59 Transfeminizide: Morde an Transpersonen in Mexiko im Jahr 2024, was das Land zum zweitgefährlichsten weltweit für diese Gruppe macht.

Quelle: Amnesty

FIFA‑Versprechen vs. Realität

Die FIFA hatte versprochen, ein Turnier zu gewährleisten, bei dem sich jede*r „sicher, integriert und frei fühlt, seine Rechte auszuüben“. Amnesty stellt diesem Versprechen eine harte Bilanz entgegen und schreibt, das Versprechen stehe im „krassen Gegensatz“ zu den tatsächlichen Verhältnissen in allen drei Gastgeberländern. Die Menschenrechtsorganisation fordert: „Die FIFA und die beteiligten Regierungen müssen dringend verbindliche Schutzmaßnahmen durchsetzen, damit die Menschenrechte und nicht die Rekordgewinne im Mittelpunkt des Turniers stehen“. Diese Forderung zielt ausdrücklich auf verbindliche Regeln für Schutz von Protesten, freie Berichterstattung und Schutz vulnerabler Gruppen ab.

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Finanzielle Dimension: Rekordeinnahmen der FIFA

Die FIFA plant für das Turnier Rekordeinnahmen in Höhe von 11 Milliarden US-Dollar. Amnesty hebt diese Zahl hervor, um den Konflikt zwischen wirtschaftlichen Interessen und menschenrechtlichen Verpflichtungen zu verdeutlichen. Die Kritik richtet sich darauf, dass wirtschaftliche Ziele die Priorität gegenüber dem Schutz von Menschenrechten bekommen könnten. Gleichwohl bleibt die Frage, welche konkreten Schutzmaßnahmen die FIFA und die Regierungen implementieren werden, offen.

USA: „Regelrechter Menschenrechtsnotstand“ und ICE‑Razzien

Besonders kritisch bewertet Amnesty die Lage in den USA, wo 78 der 104 Partien ausgetragen werden sollen. In dem Bericht heißt es, dort befinde man sich in einem „regelrechten Menschenrechtsnotstand“, wobei insbesondere die Verhaftungen und Abschiebungen der US‑Einwanderungsbehörde ICE kritisiert werden. Amnesty warnt, dass sich Protestierende und marginalisierte Gruppen durch Razzien, massenhafte Festnahmen und Einreiseverbote gezielt gefährdet sehen könnten. Diese Praxis könnte laut Bericht das Turnier zu einem Symbol staatlicher Einschüchterung machen, falls sie sich fortsetzt.

Mexiko: Sicherheitsaufgebot nach Kartellgewalt

In Mexiko sieht Amnesty gestiegene Risiken nach Gewaltausbrüchen im Zusammenhang mit der Tötung des Drogenkartell-Bosses Nemesio Oseguera Cervantes. In der Folge hatte die Regierung angekündigt, zum Schutz der 13 WM-Spiele in Mexiko-Stadt, Guadalajara und Monterrey insgesamt 100.000 Polizisten, Soldaten und Angehörige privater Sicherheitsdienst einzusetzen. Dieser massive Einsatz von Einsatzkräften zielt auf die Absicherung der Austragungsorte und der Stadien ab, wirft aber zugleich Fragen zum Schutz der Bevölkerung und zu möglichen Menschenrechtsverletzungen auf. Amnesty macht deutlich, dass Sicherheitsinteressen nicht ohne Prüfung der Auswirkungen auf lokale Gemeinschaften umgesetzt werden dürfen.

Kanada: Befürchtungen vor Vertreibung von Obdachlosen

Auch in Kanada äußerte Amnesty spezifische Befürchtungen: Die Organisation warnt vor der Vertreibung von Obdachlosen im Vorfeld und während des Turniers. Diese Sorge betrifft insbesondere die städtischen Austragungsorte, in denen Stadien, Infrastruktur und Fanzonen vorbereitet werden. Amnesty betont, dass solche Maßnahmen soziale Exklusion verschärfen und vulnerable Gruppen weiter marginalisieren könnten. Gleichwohl fordert die Menschenrechtsorganisation, dass Schutz und menschenwürdige Behandlung aller Betroffenen gewährleistet werden müssen.

Amnesty Deutschland: Julia Duchrow zur Repressionsgefahr

Julia Duchrow, Generalsekretärin von Amnesty Deutschland, fasst die Kritik pointiert zusammen: „Die WM 2026 droht mehr Repression als Fußball zu liefern. Wer protestiert oder Kritik äußert, muss bei der Weltmeisterschaft mit Repression rechnen. Setzen sich die Razzien der US‑Einwanderungsbehörde ICE, die massenhaften Festnahmen und die Einreiseverbote fort, wird dieses Turnier zum Symbol staatlicher Einschüchterung“. Duchrow fordert damit klarere Schutzmechanismen für Meinungs- und Versammlungsfreiheit sowie Schutz für Journalist*innen und lokale Gemeinschaften. Ihre Aussage unterstreicht die Dringlichkeit, Menschenrechte in den Mittelpunkt der Planungen zu stellen.

Termine und Austragungsorte: Eröffnungsspiel und Finale

Das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika findet am 11. Juni im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt statt. Das Finale ist für den 19. Juli im MetLife-Stadium in New Jersey geplant. Diese Daten markieren den offiziellen Zeitraum des Turniers und stehen im Mittelpunkt der Debatte über Sicherheitsvorkehrungen, Menschenrechte und logistische Vorbereitung in den drei Gastgeberländern.