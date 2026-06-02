Aktuelle Fan-Umfrage: DFB Kapitän Kimmich ist Liebling der Fußball-Nation Deutschland

Joshua Kimmich genießt bei deutschen Fußballfans offenbar einen besonders hohen Stellenwert. Einer Umfrage des Magazins Playboy zufolge ist der Nationalmannschafts-Kapitän für 18 Prozent der 1042 Befragten der beliebteste Spieler im deutschen Fußball.

Kimmich vor Musiala und Goretzka

Damit setzte sich der Bayern-Profi gegen zwei prominente Teamkollegen durch. Jamal Musiala landete mit zehn Prozent auf Rang zwei, Leon Goretzka mit sieben Prozent auf Platz drei. Auch bei der Frage, mit welchem Nationalspieler die Männer in Deutschland am liebsten ein Bier trinken würden, führte Kimmich das Feld an. Hier erhielt der 31-Jährige 16 Prozent der Stimmen. Dahinter reihten sich Stuttgarts Stürmer Deniz Undav mit 12,5 Prozent und Bayerns Offensivmann Musiala mit 12 Prozent ein.

Auch als attraktivster DFB-Profi vorne

Zusätzlich sicherte sich der Bayern-Sechser in der Erhebung den Titel des „sexiesten deutschen Nationalspielers“. Seine Popularität zieht sich laut Umfrage auch durch die weibliche Zielgruppe: Unter den Befragten bis 30 Jahre sahen 17 Prozent Kimmich als attraktivsten Akteur der Nationalelf. Auf den zweiten Platz kam Kai Havertz vom FC Arsenal, der als Finaltorschütze in der Champions League in Erinnerung geblieben ist, mit 13 Prozent. Den dritten Rang teilten sich Musiala, Leipzigs Außenverteidiger David Raum sowie Alexander Nübel, der aktuell noch an Stuttgart ausgeliehen ist, mit jeweils neun Prozent.