Afrika-Cup of Nations 2025 – Dieser Elfenbeinküste-Star verpasst das Turnier

Der frühere Bundesliga-Angreifer Sébastien Haller steht der Elfenbeinküste beim Afrika-Cup nicht zur Verfügung. Aufgrund einer Oberschenkelverletzung verpasst der 31-Jährige das wichtige Kontinentalturnier in Marokko. Für den talentierten Spieler des FC Utrecht rückt Evann Guessand in den Kader. Der Titelverteidiger startet am Heiligabend gegen Mosambik ins Turnier.

Sébastien Haller fällt wegen Verletzung aus

Der Nationalverband der Elfenbeinküste hat am Freitag die traurige Nachricht verkündet: Sébastien Haller wird aufgrund einer Diagnose, die eine Oberschenkelverletzung bestätigt, nicht am Afrika-Cup teilnehmen. Dies ist ein herber Rückschlag für die Mannschaft, die sich auf die Titelverteidigung vorbereitet. Er hatte sich bereits vor dem Turnier verletzt, wurde jedoch trotz der Verletzung in den vorläufigen Kader berufen.

Evann Guessand ersetzt Haller im Kader

Um den Ausfall von Haller zu kompensieren, erhielt Evann Guessand von Aston Villa die Chance, sich in der Nationalmannschaft zu beweisen. Der 21-Jährige wird nun versuchen, sein Team im Angriff zu unterstützen und möglicherweise seinen Platz im Spiel gegen Mosambik am 24. Dezember einzunehmen.

Der Afrika-Cup 2023: Gruppenphase und Gegner

Die Elfenbeinküste startet als Titelverteidiger in Gruppe F des Afrika-Cups. Das erste Spiel gegen Mosambik findet am Heiligabend um 18:30 Uhr statt. Nach dem Auftaktspiel stehen weitere Herausforderungen gegen Kamerun (28. Dezember, 21:00 Uhr) und Gabun (31. Dezember, 20:00 Uhr) auf dem Programm. Der Druck auf die Mannschaft ist hoch, die Erwartungen der Fans sind enorm.

Blick auf die WM 2026: Deutschland trifft auf die Elfenbeinküste

Ein weiteres Highlight für die Elfenbeinküste steht bereits fest: Bei der WM 2026 in Toronto trifft die deutsche Nationalmannschaft in der Vorrunde auf die Elfenbeinküste. Dieses Aufeinandertreffen wird am 20. Juni 2026 stattfinden und verspricht ein spannendes Duell zu werden, insbesondere im Hinblick auf die aktuelle Form und Entwicklung der beiden Teams.