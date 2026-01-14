Afrika-Cup: Mané schießt Senegal ins Finale – Titeltraum von Salah platzt

Mohamed Salahs Titeltraum beim Afrika-Cup bleibt unerfüllt. Der Starspieler des FC Liverpool verpasst mit Ägypten das Finale des kontinentalen Turniers in Marokko. Im Halbfinale unterlagen die „Pharaonen“ dem Senegal mit 0:1. Dies bedeutet, dass Salah weiterhin auf den begehrten Titel warten muss, der ihm in seiner Sammlung fehlt.

Ägyptens Niederlage im Halbfinale

Im ersten Halbfinale der Afrika-Cup 2025 traf Ägypten auf den Senegal in Tanger. Die Partie endete mit einem knappen 0:1. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erzielte der ehemalige Bayern-Profi Sadio Mané in der 78. Minute das entscheidende Tor für die „Löwen der Teranga“. Die Dominanz des senegalesischen Teams war über die gesamte Spielzeit deutlich, was letztlich den verdienten Finaleinzug sicherte.

Der Traum von Mohamed Salah

Für Mohamed Salah, der in der letzten Zeit durch seine Leistungen beim FC Liverpool für Aufsehen sorgte, war die Niederlage ein herber Rückschlag. Der Stürmer hatte sich große Hoffnungen gemacht, seinen ersten Afrika-Cup-Titel zu gewinnen. Bereits in den Jahren 2017 und 2022 scheiterte er mit Ägypten im Finale, jeweils gegen den Senegal.

Finale und Gegner des Senegal

Das Finale des Afrika-Cups findet am kommenden Sonntag um 20:00 Uhr statt, live übertragen auf Sportdigital. Der Gegner des Senegal wird zwischen Gastgeber Marokko und Nigeria ermittelt, die am Abend um den zweiten Finalplatz kämpfen werden. Die „Löwen der Teranga“ streben ihren zweiten Titel nach dem Erfolg von 2022 an.

Die Zukunft von Ägypten im Fokus

Mit der verpassten Finalteilnahme bleibt Ägypten nun ohne die Chance auf den achten Titelgewinn. Die Mannschaft wird die kommende Zeit nutzen müssen, um sich neu zu formieren und die Fehler aus diesem Turnier aufzuarbeiten. Mohamed Salah, als Kapitän und Führungsspieler, wird in dieser Phase eine entscheidende Rolle spielen, um die „Pharaonen“ für zukünftige Herausforderungen zu motivieren.