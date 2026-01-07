Afrika-Cup: Bundesliga-Stars glänzen bei unserem WM 2026-Gegner – jetzt gegen Salah

Im Viertelfinale des Afrika-Cups zeigte die Elfenbeinküste eine beeindruckende Leistung und schickte Burkina Faso mit 3:0 nach Hause. Die Bundesliga-Stars Amad Diallo und Yan Diomande glänzten und bereiten sich auf das kommende Aufeinandertreffen mit Deutschland bei der WM vor. Am 20. Juni treffen die Ivorer auf unser Team in Toronto und werden dabei auf Superstar Mohamed Salah von Ägypten treffen. Die Spannung steigt!

Bundesliga-Stars glänzen im Afrika-Cup

Deutschlands WM-Gegner, die Elfenbeinküste, hat sich durch einen souveränen 3:0-Sieg über Burkina Faso ins Viertelfinale des Afrika-Cups katapultiert. Amad Diallo von Manchester United, der in der 20. Minute das erste Tor erzielte, zeigte sein Können im Strafraum, indem er sich gegen drei Verteidiger durchsetzte und den Ball über Keeper Koffi ins Netz lupfte.

Der aktuelle Afrika-Champion stellte bereits in der ersten Halbzeit die Weichen auf Sieg und ließ die Gegner kaum zur Entfaltung kommen. Das Aufeinandertreffen mit Deutschland in Toronto verspricht ein spannendes Duell zu werden.

Africa Cup of nations Mali - - Senegal Africa Cup of nations Kamerun - - Marokko Africa Cup of nations Algerien - - Nigeria Africa Cup of nations Ägypten - - Elfenbeinküste

Leipzigs Diomande erzielt ersten Afrika-Cup-Treffer

In der 32. Minute war es Yan Diomande von RB Leipzig, der für das zweite Tor sorgte. Der 19-Jährige bekam den Ball 14 Meter vor dem Tor und verwandelte flach ins untere linke Eck. Dies war sein dritter Treffer im achten Länderspiel und gleichzeitig sein erster beim prestigeträchtigen Afrika-Cup.

Diese Leistungen der Bundesliga-Jungs lassen aufhorchen, denn das Aufeinandertreffen mit Deutschland wird alles andere als ein Selbstläufer.

Burkina Faso kämpft, bleibt aber ohne Erfolg

Burkina Faso versuchte, ins Spiel zurückzukommen, und hatte in der 41. Minute eine große Chance, als Ouattara den Pfosten traf. Dennoch blieb die ivorische Defensive stabil und ließ nur wenige gefährliche Aktionen zu. In der Schlussphase machte Bazoumana Touré von Hoffenheim mit dem dritten Tor (87. Minute) den Deckel drauf und sicherte den souveränen Sieg.

Afrika-Cup: Elfenbeinküste trifft auf Ägypten

Am Samstag um 20 Uhr steht das mit Spannung erwartete Viertelfinale zwischen der Elfenbeinküste und dem Rekordmeister Ägypten an. Die Pharaonen, angeführt von Superstar Mohamed Salah, haben sich in einem dramatischen Spiel gegen Benin durchgesetzt. Dieses Duell verspricht nicht nur für die Spieler, sondern auch für die Fans ein Highlight zu werden.