Afrika-Cup: Ägypten raus – Salah vor ungewisser Zukunft

Ägypten ist beim Afrika-Cup erneut gescheitert, und Mohamed Salahs Traum vom Titel hat sich einmal mehr zerschlagen. Im Halbfinale unterlag die Auswahl der Pharaonen dem Senegal mit 0:1. Während Salahs Zukunft nun ungewiss erscheint, zeigen sich selbst Rivalen wie Sadio Mané mit Mitgefühl für den Liverpool-Star. Was kommt als Nächstes für den 33-Jährigen?

Ägypten scheitert im Halbfinale gegen Senegal

Im Halbfinale des Afrika-Cups musste sich Ägypten der senegalesischen Nationalmannschaft geschlagen geben. Der entscheidende Treffer fiel in der 78. Minute durch Sadio Mané, der damit Salahs Hoffnungen auf den Titel ein weiteres Mal zunichtemachte. Der „Ägyptische König“ hatte bereits in seinen vorherigen vier Turniereinsätzen überzeugt, doch gegen die starke senegalesische Defensive fand er keinen Weg, um seine Mannschaft ins Finale zu führen.

Mané zeigt Größe

Trotz ihrer Rivalität in der Premier League zeigte Sadio Mané nach dem Spiel Größe und sprach über die Herausforderungen, mit denen Salah konfrontiert ist. „Es ist nicht leicht für ihn“, äußerte Mané nach dem Spiel. Diese Worte zeugen von Respekt und Verständnis für Salahs schwierige Situation, der in seinen bisherigen Afrika-Cup-Teilnahmen zweimal im Finale stand, aber den Titel bislang nicht gewinnen konnte.

Die ungewisse Zukunft von Salah

Nach dem Ausscheiden stellt sich die Frage, wie es für Mohamed Salah weitergeht. Der Stürmer, der in Liverpool nach einem umstrittenen Interview unter Druck steht, gerät zunehmend ins Blickfeld von Clubs wie aus Saudi-Arabien. Teammanager Arne Slot könnte Salah, der in Liverpool mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat, nicht mehr die gleiche Unterstützung bieten wie zuvor. „Für mich gibt es nichts zu klären“, hatte Slot betont, doch die Frage bleibt, ob Salah weiterhin eine zentrale Rolle im Team spielen kann.

Ein Blick auf die nächsten Herausforderungen

Für Salah und die ägyptische Nationalmannschaft steht nun das Spiel um Platz drei gegen Nigeria an, das am Samstag um 17:00 Uhr stattfindet. Danach wird die Aufmerksamkeit auf die kommenden Jahre gerichtet, insbesondere auf den Afrika-Cup 2027, bei dem Salah mit 35 Jahren erneut um den Titel kämpfen könnte. „Niemand, nicht einmal in Ägypten, will diesen Pokal sehnlichster gewinnen als ich“, hatte er in Marokko gesagt. Doch nach dem Ausscheiden gegen Senegal bleibt die Frage, ob er die Möglichkeit bekommt, diesen Traum doch noch zu verwirklichen.