Afrika-Cup 2025: Nicolas Jackson für Senegal nominiert – fehlt dem FC Bayern einige Wochen

Der FC Bayern München muss in den kommenden Wochen auf Stürmer Nicolas Jackson verzichten. Der 24-Jährige wird mit der senegalesischen Nationalmannschaft am Afrika-Cup 2025 in Marokko teilnehmen. Trainer Vincent Kompany und Sportdirektor Christoph Freund haben bestätigt, dass Jackson nach dem Bundesliga-Spiel am Sonntag gegen Mainz 05 zum Turnier reisen wird.

Nicolas Jackson reist zum Afrika-Cup

Ab Montag wird der Leihspieler des FC Chelsea den Münchnern fehlen. „Die offizielle Abstellungspflicht für den Afrika-Cup beginnt am Montag. Wir rechnen damit, dass es auch so kommt“, sagte Freund. So wird Jackson nicht nur am Jahresabschluss-Game am 21. Dezember in Heidenheim fehlen, sondern möglicherweise auch in mehreren Ligaspielen im Januar gegen Wolfsburg, Köln und Leipzig.

Bayern zählt auf Jacksons Leistung

Trotz seiner Rolle als Ergänzungsspieler hat Jackson in dieser Saison bereits fünf Tore erzielt und sich somit als wertvolle Alternative zu Toptorjäger Harry Kane etabliert. Kompany äußerte sich positiv über die Entwicklung des Angreifers: „Er hat uns in seinen Momenten sehr geholfen und hat eine ganz gute Quote.“ Der Trainer zeigt sich erfreut über Jacksons mentalen Umgang mit seiner Rolle im Team.

Kompany wünscht Jackson viel Erfolg

Mit Blick auf den Afrika-Cup betonte Kompany die große Bedeutung dieses Turniers für afrikanische Spieler: „Man darf nicht unterschätzen, wie wichtig der Afrika-Cup ist. Ich hoffe, dass er so weit wie möglich kommt.“ Dennoch fügte er mit einem Schmunzeln hinzu, dass er als Kongo-Fan gerne sehen würde, dass sein Heimatland das Turnier gewinnt.