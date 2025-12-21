Fußball heute: Afrika-Cup 2025 im TV? Wer zeigt den Africa Cup of Nations im TV & Stream?

Der Afrika-Cup 2025 findet vom 21. Dezember bis 18. Januar in Marokko statt, und Sportfans in Deutschland können sich auf eine umfassende Live-Berichterstattung freuen. Alle 52 Spiele werden auf Sportdigital übertragen, einschließlich der Duelle der Elfenbeinküste, dem Gruppengegner der DFB-Elf bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Neben hochkarätigen Spielern aus den europäischen Ligen treten auch zahlreiche Bundesliga-Stars an, um den Titel zu gewinnen.

Afrika-Cup 2025 im TV: Übertragung und Spielzeiten

Die Eröffnungspartie zwischen dem Gastgeber Marokko und den Komoren wird am 21. Dezember um 20 Uhr kostenfrei auf YouTube sowie über den FAST-Sender Scooore zu sehen sein. Fast das gesamte Turnier wird jedoch auf Sportdigital FUSSBALL übertragen, einem kostenpflichtigen Sender, der über Kabel, Satellit, SmartTV-Apps und das Internet empfangbar ist. Die meisten Spiele beginnen um 13.30 Uhr deutscher Zeit. Die letzten Partien der Gruppenspieltage starteten in der Regel um 16 Uhr, 18 Uhr, 18.30 Uhr oder 21 Uhr.

Spielplan des Africa Cups in den ersten Spieltagen

Africa Cup of nations Marokko - - Komoren Africa Cup of nations Mali - - Zambia Africa Cup of nations Südafrika - - Angola Africa Cup of nations Ägypten - - Zimbabwe

Die Gruppen im Überblick: Klassiker und Außenseiter

Die Auslosung der sechs Vorrundengruppen fand schon am 25. Januar 2025 in Rabat statt. Die Lostöpfe orientierten sich unter anderem an der FIFA-Weltrangliste. Schon die Konstellationen versprechen enge Duelle und unerwartete Wendungen:

Gruppe A: Marokko, Mali, Sambia, Komoren

Gruppe B: Ägypten, Südafrika, Angola, Simbabwe

Gruppe C: Nigeria, Tunesien, Tansania, Uganda

Gruppe D: Senegal, DR Kongo, Benin, Botswana

Gruppe E: Algerien, Burkina Faso, Äquatorialguinea, Sudan

Gruppe F: Elfenbeinküste, Kamerun, Gabun, Mosambik

Top-Stars und Bundesliga-Spieler im Fokus

Unter den Spielern, die am Afrika-Cup teilnehmen, sind internationale Stars wie Mohamed Salah von Liverpool und Omar Marmoush von Manchester City für Ägypten sowie Victor Osimhen von Galatasaray, der für Nigeria spielt. Zudem werden zahlreiche Akteure aus der Bundesliga wie Yan Diomande, Amadou Haidara (Leipzig) und Nicolas Jackson (Bayern) auf dem Platz stehen. Diese Spieler werden für ihre Länder an den Start gehen, während sie um die Fußball-Krone des afrikanischen. Kontinents kämpfen.

Elf Mannschaften kämpfen um den Titel

Die Elfenbeinküste tritt als Titelverteidiger an und trifft dabei auf starke Konkurrenten wie Marokko, Ägypten, Senegal, Nigeria und Tunesien. Insgesamt werden in sechs Gruppen vier Mannschaften gegeneinander antreten, um sich für die K.-o.-Phase zu qualifizieren, die für die Fans spannende Duelle verspricht.