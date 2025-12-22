Afrika Cup 2025: Elfenbeinküste legt los: Mit Style und Offensivpower zum nächsten Titel?

Die Elfenbeinküste startet beim Afrika-Cup 2025 mit dem Ziel, ihren Titel erfolgreich zu verteidigen. Die Mannschaft hat nicht nur Stil, sondern auch offensivstarke Talente, die für Furore sorgen wollen. Am Heiligabend treffen die „Elefanten“ im Auftaktspiel auf Mosambik, einen Gegner, der in der Geschichte des Afrika-Cups noch nie gewinnen konnte. Coach Emerse Fae hat hohe Ambitionen und will beweisen, dass der Titel von 2024 kein Zufall war.

Elfenbeinküste mit beeindruckendem Auftakt in Marrakesch

Die Ankunft der Elfenbeinküste in Marrakesch sorgte für Aufsehen, als das Team in traditionellen, knöchellangen Gewändern mit weiß-goldenen Mustern erschien. Dies spiegelt nicht nur die Kultur des Landes wider, sondern zeigt auch die Selbstsicherheit der Spieler, die sich auf das bevorstehende Turnier vorbereiten. Coach Emerse Fae, der die Mannschaft im vergangenen Jahr zum Titel geführt hat, betont: „Wir fahren dort hin, um zu gewinnen.“ Es ist ein klares Signal an die Konkurrenz, dass die Elfenbeinküste bereit ist, ihre Dominanz im afrikanischen Fussball zu bestätigen.

Gegneranalyse: Mosambik als Auftaktgegener

Im ersten Spiel trifft die Elfenbeinküste auf Mosambik, das in 15 Versuchen noch nie ein Spiel beim Afrika-Cup gewinnen konnte. Diese Statistik bietet den „Elefanten“ eine hervorragende Gelegenheit, mit einem Sieg in das Turnier zu starten. Darüber hinaus folgen mit Kamerun und Gabun weitere Gegner, die für die offensivstarken Ivorer keine ernsthafte Bedrohung darstellen sollten. Während Kamerun mit internen Problemen zu kämpfen hat, kann Gabun zwar mit Pierre-Emerick Aubameyang punkten, jedoch ist die Abwehr nicht auf dem erforderlichen Niveau.

Ambitionen für die K.o.-Runde und die WM

Ein weiterer Titel beim Afrika-Cup würde der Elfenbeinküste enormen Rückenwind geben, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehende WM im Sommer 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Hier will das Team im vierten Anlauf endlich über die Gruppenphase hinauskommen. Die Herausforderung wird groß, denn auch die deutsche Nationalmannschaft wartet auf die Ivorer. DFB-Sportdirektor Rudi Völler warnt: „Die Elfenbeinküste ist Afrikameister geworden und gehört zum Besten, was dieser Kontinent zu bieten hat.“

Stars der Elfenbeinküste: Diomande im Fokus

Ein Spieler, der besonders im Rampenlicht steht, ist das Leipziger Toptalent Yan Diomande. Der Flügelflitzer geht optimistisch in sein erstes großes Turnier und möchte sein Land stolz vertreten. „Wir sind mit unserer Nationalmannschaft aufgewachsen. Sie hat uns zum Weinen gebracht, sie hat uns zum Träumen gebracht“, so der junge Spieler. Mit seiner Dynamik und Technik wird er sicher eine Schlüsselrolle im Offensivspiel der Elfenbeinküste einnehmen.