Afrika Cup 2025: Aubameyang-Tor reicht nicht: Gabun vor dem Aus

Nach der Auftaktniederlage gegen Kamerun hat Gabun auch im zweiten Gruppenspiel des Afrika-Cups eine herbe Enttäuschung erlebt. Starstürmer Pierre-Emerick Aubameyang erzielte zwar einen Treffer, doch die Gabuner verloren gegen das schwächste Team der Gruppe, Mosambik, mit 2:3. Für die Mambas war es der erste Sieg in der Geschichte des Turniers, während Gabun sich nach der schwachen Leistung auf den letzten Platz der Gruppe befindet.

Gabun kassiert zweite Niederlage

Im zweiten Gruppenspiel des Afrika-Cups in Marokko musste Gabun erneut eine Niederlage hinnehmen. Nach der ersten Pleite gegen den Mitfavoriten Kamerun, erwischte es die Mannschaft von Chefcoach Patrice Neveu erneut. Der Gegner, Mosambik, der in der Weltrangliste auf Platz 102 steht, zeigte sich als unangenehmer Außenseiter und besiegte Gabun mit 3:2.

Aubameyang trifft, aber es reicht nicht

Pierre-Emerick Aubameyang, der Ex-Dortmunder, sorgte kurz vor der Halbzeit für Hoffnung, als er in der Nachspielzeit der ersten Hälfte mit einem Abstaubertor auf 1:2 verkürzte (45.+5). Trotz seines Engagements und dem weiteren Treffer von Alex Moucketou-Moussounda (76.) reichte es nicht für die Gabuner, um die Partie zu drehen und wichtige Punkte zu sammeln.

Historischer Sieg für Mosambik

Für Mosambik war dieser Sieg eine historische Errungenschaft, da die Mambas bei ihren bisherigen fünf Teilnahmen am Afrika-Cup keinen einzigen Sieg verbuchen konnten. Auch im Auftaktspiel unterlagen sie dem Titelverteidiger Elfenbeinküste mit 0:1. Der Erfolg gegen Gabun lässt jedoch hoffen, dass der Einzug ins Achtelfinale nun realistisch erscheint.

Die Torschützen im Überblick

Die Tore für Mosambik erzielten Faisal Bangal (37.) aus der vierten italienischen Liga, sowie die beiden Portugal-Legionäre Geny Catamo (42., Foulelfmeter) und Diogo Calila (52.). Gabuns Leistung war enttäuschend, und die Mannschaft muss sich nun dringend steigern, um die Chance auf das Weiterkommen nicht zu verspielen.