Africa Cup Spielplan heute: Nun geht es in den 3.Spieltag – Wer kommt ins Achtelfinale?

Die letzten Gruppenspiele der TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations in Marokko 2025 beginnen am Montag, und der Kampf um die Qualifikation für die K.o.-Runde bleibt spannend. Während Ägypten, Nigeria und Algerien bereits sicher im Achtelfinale stehen, müssen die restlichen Teams in ihren letzten Partien alles geben, um den Aufstieg zu schaffen. Die Action steigt mit zeitgleichen Anpfiffen, die für zusätzlichen Nervenkitzel sorgen.

Africa Cup of nations Zimbabwe 2 3 Südafrika Africa Cup of nations Angola 0 0 Ägypten Africa Cup of nations Zambia 0 3 Marokko Africa Cup of nations Komoren 0 0 Mali Africa Cup of nations Tanzania - - Tunesien Africa Cup of nations Uganda - - Nigeria Africa Cup of nations Benin - - Senegal Africa Cup of nations Botswana - - Congo DR Africa Cup of nations Sudan - - Burkina Faso Africa Cup of nations Äquatorial-Guinea - - Algerien Africa Cup of nations Gabon - - Elfenbeinküste Africa Cup of nations Mozambique - - Kamerun

Gruppenspiele mit Hochspannung

In Gruppe B hat Ägypten mit einem perfekten Start und sechs Punkten bereits den Platz in der nächsten Runde gesichert. Doch hinter den Pharaonen bleibt es spannend: Südafrika belegt mit drei Punkten den zweiten Platz und muss gegen Zimbabwe gewinnen, um sicher weiterzukommen. Angola, punktgleich mit Zimbabwe, benötigt einen Sieg über Ägypten und gleichzeitig günstige Ergebnisse aus den anderen Spielen, um die Chance auf das Weiterkommen zu wahren.

Marokko und die Konkurrenz in Gruppe A

Gruppe A wird zum Schauplatz intensiver Duelle. Die Gastgeber Marokko stehen mit vier Punkten an der Spitze, jedoch sind Mali und Sambia mit jeweils zwei Punkten in Schlagdistanz. Comoros hat mit einem Punkt noch Hoffnung auf eine Überraschung. Am Montagabend könnten die Spiele zwischen Marokko und Sambia sowie Mali gegen Comoros alles verändern. Mali darf sich keinen Ausrutscher erlauben, wenn sie ins Achtelfinale einziehen wollen.

Entscheidungen in Gruppe C und D

Am Dienstag trifft Nigeria, das bereits aus Gruppe C qualifiziert ist, auf Uganda. Tunisien, mit drei Punkten, muss gegen Tansania bestehen, während beide, Tansania und Uganda, noch die Chance auf das Weiterkommen haben. In Gruppe D stehen Senegal und DR Kongo jeweils bei vier Punkten. Die Begegnung zwischen Senegal und Benin birgt hohe Risiken, während DR Kongo gegen Botswana auf einen Sieg hofft, um sich ebenfalls für die nächste Runde zu qualifizieren.

Letzte Chance für die Teams in Gruppe E und F

Am Mittwoch wird die Gruppenphase mit spannenden Begegnungen abgeschlossen. Algerien, bereits für das Achtelfinale qualifiziert, kann möglicherweise die Platzierung in Gruppe E beeinflussen, da Burkina Faso und Sudan mit jeweils drei Punkten direkt konkurrieren. In Gruppe F stehen sich Kamerun und der Titelverteidiger Côte d’Ivoire mit jeweils vier Zählern gegenüber, während Mosambik mit drei Punkten noch Chancen hat, den Einzug ins K.o.-System zu schaffen.