+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++

Africa Cup Spielplan heute: Nun geht es in den 3.Spieltag – Wer kommt ins Achtelfinale?

von

Die letzten Gruppenspiele der TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations in Marokko 2025 beginnen am Montag, und der Kampf um die Qualifikation für die K.o.-Runde bleibt spannend. Während Ägypten, Nigeria und Algerien bereits sicher im Achtelfinale stehen, müssen die restlichen Teams in ihren letzten Partien alles geben, um den Aufstieg zu schaffen. Die Action steigt mit zeitgleichen Anpfiffen, die für zusätzlichen Nervenkitzel sorgen.

Das neue DFB Trikot 2026 kaufenIm offiziellen DFB Shop
ITRI Spielball des Africa Cup von Puma
ITRI Spielball des Africa Cup von Puma
Africa Cup of nations
29.12.2025
- 17:00
Zimbabwe
2 3
Südafrika
Stade de Marrakech
Africa Cup of nations
29.12.2025
- 17:00
Angola
0 0
Ägypten
Stade d'Agadir
Africa Cup of nations
29.12.2025
- 20:00
Zambia
0 3
Marokko
Stade Prince Moulay Abdallah
Africa Cup of nations
29.12.2025
- 20:00
Komoren
0 0
Mali
Stade Mohamed V
Africa Cup of nations
30.12.2025
- 17:00
Tanzania
- -
Tunesien
Stade Prince Moulay Abdallah
Vorschau: Gewinner : Tunesien
Africa Cup of nations
30.12.2025
- 17:00
Uganda
- -
Nigeria
Grand Stade
Vorschau: Gewinner : Nigeria
Africa Cup of nations
30.12.2025
- 20:00
Benin
- -
Senegal
Grand Stade de Tanger
Vorschau: Combo Doppelchance : Unentschieden oder Senegal und -3.5 Tore
Africa Cup of nations
30.12.2025
- 20:00
Botswana
- -
Congo DR
Vorschau: Combo Doppelchance : Unentschieden oder Congo DR und -3.5 Tore
Africa Cup of nations
31.12.2025
- 17:00
Sudan
- -
Burkina Faso
Stade Mohamed V
Vorschau: Doppelchance : Unentschieden oder Burkina Faso
Africa Cup of nations
31.12.2025
- 17:00
Äquatorial-Guinea
- -
Algerien
Stade Prince Moulay El Hassan
Vorschau: Combo Doppelchance : Unentschieden oder Algerien und -3.5 Tore
Africa Cup of nations
31.12.2025
- 20:00
Gabon
- -
Elfenbeinküste
Stade de Marrakech
Vorschau: Combo Doppelchance : Unentschieden oder Elfenbeinküste und -3.5 Tore
Africa Cup of nations
31.12.2025
- 20:00
Mozambique
- -
Kamerun
Stade d'Agadir
Vorschau: Doppelchance : Unentschieden oder Kamerun

Gruppenspiele mit Hochspannung

In Gruppe B hat Ägypten mit einem perfekten Start und sechs Punkten bereits den Platz in der nächsten Runde gesichert. Doch hinter den Pharaonen bleibt es spannend: Südafrika belegt mit drei Punkten den zweiten Platz und muss gegen Zimbabwe gewinnen, um sicher weiterzukommen. Angola, punktgleich mit Zimbabwe, benötigt einen Sieg über Ägypten und gleichzeitig günstige Ergebnisse aus den anderen Spielen, um die Chance auf das Weiterkommen zu wahren.

Marokko und die Konkurrenz in Gruppe A

Gruppe A wird zum Schauplatz intensiver Duelle. Die Gastgeber Marokko stehen mit vier Punkten an der Spitze, jedoch sind Mali und Sambia mit jeweils zwei Punkten in Schlagdistanz. Comoros hat mit einem Punkt noch Hoffnung auf eine Überraschung. Am Montagabend könnten die Spiele zwischen Marokko und Sambia sowie Mali gegen Comoros alles verändern. Mali darf sich keinen Ausrutscher erlauben, wenn sie ins Achtelfinale einziehen wollen.

Entscheidungen in Gruppe C und D

Am Dienstag trifft Nigeria, das bereits aus Gruppe C qualifiziert ist, auf Uganda. Tunisien, mit drei Punkten, muss gegen Tansania bestehen, während beide, Tansania und Uganda, noch die Chance auf das Weiterkommen haben. In Gruppe D stehen Senegal und DR Kongo jeweils bei vier Punkten. Die Begegnung zwischen Senegal und Benin birgt hohe Risiken, während DR Kongo gegen Botswana auf einen Sieg hofft, um sich ebenfalls für die nächste Runde zu qualifizieren.

Letzte Chance für die Teams in Gruppe E und F

Am Mittwoch wird die Gruppenphase mit spannenden Begegnungen abgeschlossen. Algerien, bereits für das Achtelfinale qualifiziert, kann möglicherweise die Platzierung in Gruppe E beeinflussen, da Burkina Faso und Sudan mit jeweils drei Punkten direkt konkurrieren. In Gruppe F stehen sich Kamerun und der Titelverteidiger Côte d’Ivoire mit jeweils vier Zählern gegenüber, während Mosambik mit drei Punkten noch Chancen hat, den Einzug ins K.o.-System zu schaffen.

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:

+++ ✅ Die neuen DFB Trikots 2026 zur WM sind da 🇩🇪 im Retro-Stil +++