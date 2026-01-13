Africa Cup 2026: Gabuns Nationalteam nicht mehr suspendiert

Knapp zwei Wochen nach der Suspendierung der Fußball-Nationalmannschaft hat die Regierung Gabuns die Maßnahmen aufgehoben. Sportminister Paul Ulrich Kessany betont die Dringlichkeit der bevorstehenden Afrika-Cup-Qualifikation und fordert den nationalen Fußballverband auf, einen neuen Trainerstab zu benennen. Die Suspendierung gilt nicht mehr für die betroffenen Spieler, darunter auch der erfahrene Pierre-Emerick Aubameyang.

Regierung hebt Suspendierung der Nationalmannschaft auf

Die Regierung des afrikanischen Staates Gabun hat beschlossen, die Suspendierung der Nationalmannschaft aufzuheben. Dieser Schritt erfolgt unter der Leitung des neuen Sportministers Paul Ulrich Kessany, der seit Anfang Januar im Amt ist. Kessany begründet die Entscheidung mit der „Dringlichkeit der bevorstehenden Termine“, insbesondere der bevorstehenden Qualifikation für den Afrika-Cup 2027, die am 23. März beginnt.

Rückblick auf die enttäuschende Afrika-Cup-Teilnahme

Die Nationalmannschaft Gabuns hatte bei der letzten Ausgabe des Afrika-Cups in Marokko eine enttäuschende Leistung gezeigt. Nach drei Niederlagen in der Gruppenphase, darunter ein dramatisches 2:3 gegen die Elfenbeinküste nach einer Zwei-Tore-Führung, war das Turnier für die „Panther“ bereits früh beendet. Der damalige Sportminister Simplice-Désiré Mamboula hatte daraufhin drastische Maßnahmen ergriffen, die zur Suspendierung des gesamten Teams führten.

Aufhebung der Spieler-Suspendierungen

Mit der Aufhebung der Suspendierung sind auch die beiden prominenten Spieler Bruno Ecuele Manga und Pierre-Emerick Aubameyang wieder Teil des Kaders. Aubameyang, der als Kapitän der Nationalmannschaft galt, hatte vor dem letzten Gruppenspiel die Mannschaft verlassen, da er verletzt war und das Team bereits ausgeschieden war. In einer Stellungnahme äußerte er sich über die tiefgreifenden Probleme des Teams und betonte, dass seine Rolle dabei nur marginal sei.

Ausblick auf die Qualifikation für den Afrika-Cup 2027

Mit der bevorstehenden Qualifikation für den Afrika-Cup 2027 steht Gabun vor einer entscheidenden Phase. Der neue Sportminister fordert den nationalen Fußballverband auf, „alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen“, um einen neuen Trainerstab zu benennen. Die kommenden Spiele werden zeigen, ob Gabun aus den letzten Rückschlägen lernen kann und wie sich die Mannschaft unter neuer Anleitung präsentieren wird.