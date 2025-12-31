Africa Cup 2025 Achtelfinale gesichert: Touré erlöst die Elfenbeinküste – Kofane lässt Kamerun jubeln

Der deutsche WM Vorrundengegner Elfenbeinküste hat beim Afrika-Cup mit einem dramatischen Last-Minute-Erfolg den Gruppensieg errungen und zieht ins Achtelfinale ein. Ein späten Tor von Bazoumana Touré sicherte den Titelverteidiger gegen Gabun einen 3:2-Sieg nach einem 0:2-Rückstand. Das Team, das bereits für die K.o.-Runde qualifiziert war, trifft nun auf Burkina Faso, während Kamerun sich mit Platz zwei begnügen muss.

Drama in Marrakesch: Elfenbeinküste sichert sich Gruppensieg

Im spannenden Gruppenspiel zwischen der Elfenbeinküste und Gabun zeigten die „Elefanten“ Nervenstärke. Trotz eines frühen Rückstands, als Guelor Kanga (11.) nach einem Fehler von Torwart Alban Lafont die Führung für Gabun erzielte, ließ sich die Mannschaft nicht entmutigen. Denis Bouanga (21.) erhöhte gar auf 2:0 für die Außenseiter, bevor Jean-Philippe Krasso (44.) kurz vor der Halbzeitpause den Anschlusstreffer erzielte.

Tabelle der Gruppe F

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Elfenbeinküste S U S 3 2 1 0 5 3 2 7 2 Kamerun S U S 3 2 1 0 4 2 2 7 3 Mozambique N S N 3 1 0 2 4 5 -1 3 4 Gabon N N N 3 0 0 3 4 7 -3 0 Africa Cup of Nations 2025

Späte Tore bringen den Sieg

In der zweiten Hälfte bewies die Elfenbeinküste Kampfgeist. Evann Guessand (84.) erzielte per Kopf den Ausgleich, bevor Bazoumana Touré (90.+1) in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer markierte. Mit diesem späten Erfolg sicherte sich das Team den Gruppensieg und die damit verbundene bessere Ausgangsposition für das Achtelfinale.

Kamerun sichert sich Platz zwei

Währenddessen musste sich Kamerun in einem anderen Gruppenspiel mit einem 2:1-Sieg über Mosambik begnügen. Christian Kofane von Bayer Leverkusen erzielte ein sehenswertes Tor in der zweiten Halbzeit (55.), das den Fans weiteren Grund zur Freude gab. Trotz des Sieges reichte es für Kamerun nur für den zweiten Platz in der Gruppe F, da sie im Fernduell gegen die Elfenbeinküste ein Tor weniger auf dem Konto hatten.

Ausblick auf die nächsten Spiele

In der K.o.-Runde trifft die Elfenbeinküste am Dienstag auf Burkina Faso, während Kamerun am Sonntag gegen Südafrika antreten muss. Mosambik spielt am Montag gegen den Mitfavoriten Nigeria. Die deutsche Nationalmannschaft wird derweil im zweiten Gruppenspiel der WM 2026 auf die Elfenbeinküste treffen, die laut DFB-Sportdirektor Rudi Völler „zum Besten, was dieser Kontinent zu bieten hat“, zählt.