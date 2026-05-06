Adidas verlängert die Zusammenarbeit mit 17 deutschen Fußball-Landesverbänden

adidas bleibt langfristig im deutschen Amateurfußball präsent und verlängert seine Zusammenarbeit mit 17 Landesverbänden. Die neuen Vereinbarungen gelten vom 1. Januar 2027 bis zum 31. Dezember 2030. Damit bekennt sich die Marke mit den drei Streifen klar zu einer der wichtigsten Säulen des Fußballs in Deutschland.

adidas bleibt Ausrüster aller Auswahlteams und Funktionsträger

Im Zuge der Vertragsverlängerung bleibt adidas offizieller Ausrüster aller Auswahlteams, Offiziellen und Volunteers der Landesverbände. Die Partnerschaft, die die Verbände in den Regionen eng begleitet, wird damit auf breiter Basis fortgesetzt. Besonders im flächendeckenden organisierten Fußball vor Ort spielt diese Kooperation eine zentrale Rolle.

Strategischer Baustein für den Basis- und Amateurfußball

Die Verlängerung ist ein wichtiger Teil der adidas Strategie im Basis- und Amateurfußball. Über die Landesverbände will das Unternehmen seine Produkte gezielt in die Regionen bringen, eine zuverlässige Verfügbarkeit sicherstellen und Vereine mit passenden Werkzeugen sowie erfahrenen Ansprechpartnern vor Ort unterstützen. Zugleich stärken die Partnerschaften die Sichtbarkeit der Marke und eröffnen Möglichkeiten für regionale Aktivierungen, direkt nah an Vereinen, Ehrenamtlichen und den Fußball-Communities.

Marina Moguš, Geschäftsführerin von adidas in Zentraleuropa, betonte die Bedeutung des Engagements: „Der Amateurfußball ist das Herz des Spiels in Deutschland. Hier entstehen Leidenschaft, Zusammenhalt und lebenslange Begeisterung für Fußball. Die Landesverbände leisten dafür täglich Außergewöhnliches. Gemeinsam wollen wir diese Basis stärken und den Menschen, Vereinen und Ehrenamtlichen etwas zurückgeben, die den Fußball jeden Tag mit Leben füllen.“

Mit dem langfristigen Engagement auf regionaler Ebene baut adidas seine lokale Fußballstrategie weiter aus und festigt seine Rolle als Nummer-1-Partner des deutschen Fußballs. Zu den 17 Landesverbänden zählen in alphabetischer Reihenfolge Baden, Bayern, Brandenburg, Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vorp., Niederrhein, Niedersachsen, Rheinland, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Südbaden, Südwest, Westfalen und Württemberg.