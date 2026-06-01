Adidas Trionda: Der offizielle WM 2026 Spielball – Versionen, Größen, Preise & Kauf-Tipps

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Mit dem Adidas Trionda hat die FIFA den offiziellen Spielball der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™ präsentiert. Wir beantworten alle wichtigen Fragen: Wie der Ball heißt, wie er aussieht, welche Technologie in ihm steckt, welche Versionen und Größen es gibt – und wo ihr ihn kaufen könnt.

Bereits im Oktober 2025 haben wir über die Präsentation des Balls berichtet: FIFA präsentiert WM-Spielball TRIONDA. Hier sind nun alle Details auf einen Blick. Mittlerweile spielt man auch während der Länderspiele wird mit dem Ball schon gespielt, damit die WM-Nationalspieler sich einspielen können.

Wie heißt der offizielle WM 2026 Spielball?

Der offizielle Spielball der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™ heißt Adidas Trionda™. Er wurde am 2. Oktober 2025 von adidas und der FIFA offiziell vorgestellt und ist das Herzstück des Turniers in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli 2026).

Was bedeutet der Name „Trionda“?

Der Name Trionda setzt sich aus zwei Wörtern zusammen:

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„Tri“ (englisch für „drei“) – steht für die drei Gastgeberländer USA, Kanada und Mexiko

(englisch für „drei“) – steht für die drei Gastgeberländer USA, Kanada und Mexiko „Onda“ (spanisch für „Welle“) – symbolisiert Bewegung und Dynamik

„Trionda“ bedeutet also so viel wie „Drei Wellen“ oder „Dreifache Welle“ – ein Symbol für die historisch einmalige Zusammenarbeit dreier Nationen als Gastgeberländer eines WM-Turniers.

Wie sieht der Adidas Trionda aus?

Das Design des Trionda würdigt die Symbole und Farben der drei Gastgeberländer:

🍁 Kanada : Rotes Ahornblatt

: Rotes Ahornblatt 🦅 Mexiko : Grüner Adlerkopf (angelehnt an das Staatswappen)

: Grüner Adlerkopf (angelehnt an das Staatswappen) ⭐ USA: Blauer fünfzackiger Stern

Die vier Panels des Balls vereinen alle drei Nationalfarben, die sich in der Mitte zu einem Dreieck (Symbol der Einheit) treffen. Goldene Akzente sind eine Hommage an den FIFA WM-Pokal. Die Symbole erscheinen sowohl als auffällige Grafiken als auch fein eingeprägt auf der matten Oberfläche.

Welche Technologie steckt im Adidas Trionda?

Der Trionda setzt in mehrfacher Hinsicht neue Maßstäbe:

Nur 4 Panels – Rekord für Flugstabilität

Mit lediglich vier thermisch verklebten Polyurethan-Panels verwendet der Trionda weniger Segmente als jeder WM-Ball zuvor. Die nahtlose Konstruktion sorgt zusammen mit eingeprägten Makro- und Mikrostrukturen auf der Oberfläche für maximale Flugstabilität – der Luftwiderstand wird gleichmäßig verteilt, was Präzision und Stabilität bei jedem Schuss verbessert. Einprägte Ländersymbole verbessern zusätzlich die Griffigkeit auch bei nassen Bedingungen.

Connected Ball Technology mit 500-Hz-Sensor

Im Inneren des Balls sitzt ein 500-Hz-IMU-Bewegungssensor, der in Echtzeit präzise Balldaten an das VAR-System überträgt. Entwickelt gemeinsam mit FIFA und dem Münchner Unternehmen Kinexon, ermöglicht die Technologie schnellere und genauere Abseits- und Handspiel-Entscheidungen. Gegengewichte in den anderen drei Panels sorgen für perfekte Balance und Stabilität.

Welche Versionen gibt es?

Der Trionda ist in drei verschiedenen Versionen erhältlich – für jeden Einsatzbereich den passenden Ball:

Version Zertifizierung Material Größen UVP Trionda Pro (offizieller Spielball) FIFA QUALITY PRO 100% Polyurethan, Butyl-Blase Größe 5 149,95 € Trionda Competition FIFA QUALITY PRO 60% PU, 40% Polyester (recycelt), Butyl-Blase Größe 4 & 5 59,95 € Trionda League (Trainingsball) – PU/Polyester Größe 4 & 5 ca. 32–40 €

Trionda Pro: Der identische Ball, der bei der WM 2026 eingesetzt wird. Thermisch verklebt, 100 % Polyurethan, FIFA QUALITY PRO zertifiziert. Nur in Größe 5.

Trionda Competition: Leicht abgespeckte Version des Match-Balls für Vereins- und Ligaspiele. Enthält recyceltes Polyester, ebenfalls FIFA QUALITY PRO zertifiziert, in Größe 4 und 5.

Trionda League: Der günstigste Trainingsball im Trionda-Design. Ideal für Freizeit, Training und Schule, in Größe 4 (Jugend) und 5 (Erwachsene).

In welchen Größen ist der Adidas Trionda erhältlich?

Größe 5 : Standardgröße für Erwachsene (alle drei Versionen verfügbar)

: Standardgröße für Erwachsene (alle drei Versionen verfügbar) Größe 4: Jugendgröße (nur Trionda Competition und Trionda League)

Der offizielle Spielball (Trionda Pro) ist ausschließlich in Größe 5 erhältlich.

Was kostet der Adidas Trionda WM 2026?

Die unverbindlichen Preisempfehlungen liegen je nach Version zwischen rund 32 Euro für den Trainingsball und 149,95 Euro für den offiziellen Pro-Spielball. Online sind häufig Rabatte von bis zu 38 % verfügbar:

Trionda Pro: UVP 149,95 € | online oft ab ca. 90 €

UVP 149,95 € | online oft ab ca. 90 € Trionda Competition: UVP 59,95 € | online oft ab ca. 37 €

UVP 59,95 € | online oft ab ca. 37 € Trionda League: ca. 32–40 €

Wo kann ich den Adidas Trionda kaufen? (Jetzt bestellen!)

Den offiziellen WM 2026 Spielball könnt ihr online direkt bei adidas oder bei ausgewählten Fachhändlern kaufen:

Tipp: Wer einen Trainingsball im WM-Design sucht, greift zum günstigeren Trionda League – der ist in Größe 4 und 5 verfügbar und bringt das WM-Feeling auf den Trainingsplatz.

Weitere Infos zur FIFA WM 2026 findet ihr in unserem Artikel: FIFA präsentiert WM-Spielball TRIONDA – alle Infos zur Enthüllung im Oktober 2025.