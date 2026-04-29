Adidas plant neues schwarzes DFB Trikot für die deutsche Nationalmannschaft nach der WM 2026

Adidas plant offenbar ein schwarzes drittes Trikot für die deutsche Nationalmannschaft. Laut exklusiven Informationen von Footy Headlines und Deutschlandtrikot.de soll das neue DFB-Trikot erst in der zweiten Jahreshälfte 2026 erscheinen, also nach der WM 2026.

Adidas Germany 2026 Third Kit soll nach der Weltmeisterschaft kommen

Nach Angaben von Footy Headlines arbeitet Adidas an einem schwarzen Third Kit für das DFB-Team. Der Zeitplan sieht eine Veröffentlichung erst in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 vor, und zwar nach dem Ende der Weltmeisterschaft. Ob das Shirt tatsächlich als letztes Trikot von Adidas für die Nationalmannschaft in die Geschichte eingeht, ist allerdings noch nicht gesichert. Die Quelle betont ausdrücklich, dass diese Einordnung bislang nicht hundertprozentig bestätigt ist. Man könnte das neue Trikot dann in den sechs Länderspielen während der UEFA Nations League tragen.

Online kursieren bereits erste Entwürfe

Im Netz sind inzwischen erste Bilder und Konzepte aufgetaucht. Besonders verbreitet ist ein Fan-Entwurf des Designers trukapsd, der die deutsche Auswahl in einem komplett schwarzen Trikot zeigt. Adidas reagierte auf die Verbreitung dieser Skizzen lediglich mit einem Emoji, konkrete Hinweise auf das offizielle Design gab es dagegen nicht. Footy Headlines geht zudem davon aus, dass die gezeigten Entwürfe mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht dem späteren Ausrüstungsdesign entsprechen.

Fest steht damit bislang vor allem drei Dinge: Schwarz soll die Grundfarbe werden, der geplante Marktstart liegt in der zweiten Jahreshälfte 2026, und das Trikot könnte als Abschiedstrikot vor dem Wechsel zu Nike eine besondere Rolle spielen.