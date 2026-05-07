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adidas mit WM 2026 Markenkampagne „Backyard Legends“ – Messi, Yamal & Wirtz

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adidas hat am 7. Mai 2026 in Herzogenaurach mit dem Kurzfilm „Backyard Legends” die Bühne für die FIFA Weltmeisterschaft 2026™ bereitet. Die Kampagne vereint Namen aus Fußball, Musik und Film und rückt die Freude am Spiel vom Hinterhof bis zur größten Weltmeisterschaftsbühne in den Mittelpunkt.

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Drei Fußball-Legenden in klassischen adidas-Trikots stehen auf einem Hinterhofplatz – eine Szene aus dem adidas-Kurzfilm "Backyard Legends" vom 7. Mai 2026, der anlässlich der FIFA Weltmeisterschaft 2026™ die Entstehung von Legenden und die Freude am Spiel feiert. (Copyright adidas)
Drei Fußball-Legenden in klassischen adidas-Trikots stehen auf einem Hinterhofplatz – eine Szene aus dem adidas-Kurzfilm „Backyard Legends“ vom 7. Mai 2026, der anlässlich der FIFA Weltmeisterschaft 2026™ die Entstehung von Legenden und die Freude am Spiel feiert. (Copyright adidas)

Starbesetzung um Chalamet und Messi

Im Zentrum des Films steht der Oscar-nominierte Schauspieler Timothée Chalamet, der gemeinsam mit Lionel Messi, Bad Bunny, Jude Bellingham, Lamine Yamal und Trinity Rodman eine hochkarätige Crew bildet. Die Handlung dreht sich um lokale Fußball-Mythen, die über Generationen weiterleben, und darum, wie Legenden entstehen, wenn Leistungsdruck und überhöhte Erwartungen in den Hintergrund treten.

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„Ich habe als Kind davon geträumt, mit diesen Spielern auf dem Platz zu stehen. Fußball war für mich immer Freiheit und Kreativität, genau das fängt dieser Film ein“, sagt Timothée Chalamet.

Drei junge Darsteller in Retro-Sportkleidung der 90er-Jahre stehen in einem Hinterhof – darunter ein Original-Trikot der WM USA 1994 und klassische adidas-Jerseys. Eine Szene aus dem adidas-Kurzfilm "Backyard Legends", der die Entstehung von Legenden vom Hinterhof bis zur Weltmeisterschaftsbühne 2026 erzählt. (Copyright adidas)
Drei junge Darsteller in Retro-Sportkleidung der 90er-Jahre stehen in einem Hinterhof – darunter ein Original-Trikot der WM USA 1994 und klassische adidas-Jerseys. Eine Szene aus dem adidas-Kurzfilm „Backyard Legends“, der die Entstehung von Legenden vom Hinterhof bis zur Weltmeisterschaftsbühne 2026 erzählt. (Copyright adidas)

90er-Optik trifft moderne Effekte

Visuell setzt adidas auf eine Mischung aus Nostalgie und Gegenwart: Die Inszenierung greift die Ästhetik der 90er-Jahre auf und verbindet sie mit zeitgemäßen Effekten. Inhaltlich transportiert der Film die Markenbotschaft „You Got This“, die für Selbstvertrauen, Spielfreude und Leichtigkeit steht, egal ob auf einer Wiese oder bei einer Weltmeisterschaft.

Florian Alt, Vice President Global Brand Communications bei adidas, betont: „Mit ‘Backyard Legends’ erinnern wir daran, warum wir alle mit dem Sport angefangen haben: aus purer Freude. Gerade im Hochleistungssport ist der Druck enorm. Unsere Botschaft ist klar: Wer an sich glaubt und frei spielt, kann alles erreichen.“

Lionel Messi und Musiker Bad Bunny sitzen entspannt auf einem alten Auto in einem städtischen Hinterhof und unterhalten sich – eine Szene aus dem adidas-Kurzfilm "Backyard Legends", der am 7. Mai 2026 zur Einstimmung auf die FIFA Weltmeisterschaft 2026™ veröffentlicht wurde. (Copyright adidas)
Lionel Messi und Musiker Bad Bunny sitzen entspannt auf einem alten Auto in einem städtischen Hinterhof und unterhalten sich – eine Szene aus dem adidas-Kurzfilm „Backyard Legends“, der am 7. Mai 2026 zur Einstimmung auf die FIFA Weltmeisterschaft 2026™ veröffentlicht wurde. (Copyright adidas)

Weitere Namen und WM-Rolle von adidas

Auch Ousmane Dembélé, Raphinha, Pedri, Florian Wirtz und Santiago Giménez gehören mit Nebenauftritten zum prominent besetzten Ensemble. Zur FIFA Weltmeisterschaft 2026™ wird adidas zudem als offizieller Spielball-Ausrüster und als Trikotpartner von 14 Nationalmannschaften präsent sein.

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