adidas mit WM 2026 Markenkampagne „Backyard Legends“ – Messi, Yamal & Wirtz

adidas hat am 7. Mai 2026 in Herzogenaurach mit dem Kurzfilm „Backyard Legends” die Bühne für die FIFA Weltmeisterschaft 2026™ bereitet. Die Kampagne vereint Namen aus Fußball, Musik und Film und rückt die Freude am Spiel vom Hinterhof bis zur größten Weltmeisterschaftsbühne in den Mittelpunkt.

Starbesetzung um Chalamet und Messi

Im Zentrum des Films steht der Oscar-nominierte Schauspieler Timothée Chalamet, der gemeinsam mit Lionel Messi, Bad Bunny, Jude Bellingham, Lamine Yamal und Trinity Rodman eine hochkarätige Crew bildet. Die Handlung dreht sich um lokale Fußball-Mythen, die über Generationen weiterleben, und darum, wie Legenden entstehen, wenn Leistungsdruck und überhöhte Erwartungen in den Hintergrund treten.

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„Ich habe als Kind davon geträumt, mit diesen Spielern auf dem Platz zu stehen. Fußball war für mich immer Freiheit und Kreativität, genau das fängt dieser Film ein“, sagt Timothée Chalamet.

90er-Optik trifft moderne Effekte

Visuell setzt adidas auf eine Mischung aus Nostalgie und Gegenwart: Die Inszenierung greift die Ästhetik der 90er-Jahre auf und verbindet sie mit zeitgemäßen Effekten. Inhaltlich transportiert der Film die Markenbotschaft „You Got This“, die für Selbstvertrauen, Spielfreude und Leichtigkeit steht, egal ob auf einer Wiese oder bei einer Weltmeisterschaft.

Florian Alt, Vice President Global Brand Communications bei adidas, betont: „Mit ‘Backyard Legends’ erinnern wir daran, warum wir alle mit dem Sport angefangen haben: aus purer Freude. Gerade im Hochleistungssport ist der Druck enorm. Unsere Botschaft ist klar: Wer an sich glaubt und frei spielt, kann alles erreichen.“

Weitere Namen und WM-Rolle von adidas

Auch Ousmane Dembélé, Raphinha, Pedri, Florian Wirtz und Santiago Giménez gehören mit Nebenauftritten zum prominent besetzten Ensemble. Zur FIFA Weltmeisterschaft 2026™ wird adidas zudem als offizieller Spielball-Ausrüster und als Trikotpartner von 14 Nationalmannschaften präsent sein.