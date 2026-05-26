Adidas legt die DFB Retro WM 1994 Trikots neu auf! weiße Heimtrikots & grüne Auswärtstrikots

Adidas legt zur FIFA Fußball WM 2026 eine Retro-Kollektion mit DFB-Trikots auf und bringt dabei zwei Klassiker aus dem Jahr 1994 zurück. Neu erscheinen das weiße Heimtrikot und das grüne Auswärtstrikot, beide als Hommage an eine prägende Ära des deutschen Fußballs. Hier anschauen.

Rückblick auf legendäre DFB-Designs

Unter dem Motto „Legenden kehren zurück“ stellt Adidas Nationalmannschaftstrikots in den Mittelpunkt, die auf den größten Bühnen des Fußballs Geschichte geschrieben haben. Die Kollektion versteht sich als Verneigung vor ikonischen Designs und verbindet historische Bedeutung mit einem aktuellen Lifestyle-Ansatz.

Auch „Aus dem Archiv auf die Straße“ ist Teil der Kampagne. Damit rückt Adidas markante Grafiken, bekannte Farbwelten und auffällige Retro-Entwürfe aus den 80er-, 90er- und 2000er-Jahren wieder in den Fokus.

1990 als Blaupause, 1994 als Statement

Besonders hervorgehoben wird das deutsche Auswärtstrikot von 1990. Sein charakteristisches geometrisches Brustmuster machte es zu einem der legendärsten adidas-Designs aller Zeiten.

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Für 1994 setzt Adidas dagegen auf ein anderes Kapitel der DFB-Historie. Die Heim- und Auswärtstrikots jener Generation fielen mit markanten Schwarz-Rot-Gold-Elementen auf und orientierten sich klar an der deutschen Flagge. Genau diese Entwürfe werden nun neu aufgelegt.

Für Fans, Sammler und Streetwear

Adidas beschreibt die Linie als „Fußballgeschichte. Neu getragen.“ Die Kollektion ist inspiriert von unvergesslichen Momenten und richtet sich an Fans, Sammler:innen sowie Streetwear-Liebhaber:innen.

Das DFB adidas Auswärtstrikot 1994 in Grün wird als Rückkehr einer ikonischen Ära präsentiert. Es soll den klassischen Look der deutschen Mannschaft von 1994 mit modernem Touch verbinden und versteht sich als zeitloses Stück für die Garderobe.

Dasselbe gilt für das DFB adidas Heimtrikot 1994 in Weiß, das ebenfalls als Hommage an die legendäre deutsche Mannschaft von 1994 angeboten wird und den traditionellen Stil in aktueller Form zurückbringt.