Achtung gratis WM 2026 Trikots von Check24 & co: Das wollen die Firmen damit erreichen – modernes Marketing

Zur WM 2026 setzen Check24, Rewe , Maggi und die Telekom sowie 1und1 auf eine ungewöhnliche Marketing-Idee und verteilen gratis Fußball-Trikots, wir berichteten. Was wie ein Service für Fans wirkt, ist in Wahrheit ein Werkzeug zur Kundengewinnung mit großem Reichweitenpotenzial, so die Frankfurter Rundschau. Check24 feierte zur EM 2024 riesige Erfolge, Millionen Trikots wurden verteilt, die man dann beim Public Viewing oder in den Fußballstadien gesehen hatte – beste Werbung!

Hinter der Aktion steckt eine klare Logik. Die Marken binden das Gratis-Shirt an einfache Bedingungen wie einen Vertragsabschluss oder einen Mindesteinkauf und machen aus einem begehrten Fanartikel zugleich ein laufendes Werbeformat.

Warum die Trikots für Marken so wertvoll sind

Gerade während einer WM ist die emotionale Bindung an die Nationalmannschaft besonders hoch. Wer in dieser Phase ein Trikot trägt, zeigt Zugehörigkeit, und genau dieser Effekt spielt den Unternehmen in die Karten. Prangt zusätzlich noch ein Markenlogo auf dem Shirt, verschmilzt Fan-Identität mit Brand-Identity.

So werden aus Trägern freiwillige Markenbotschafter, die das Logo nicht nur zeigen, sondern es mit positiven Gefühlen aufladen. Für die Unternehmen entsteht damit Sichtbarkeit in einer Phase, in der Aufmerksamkeit besonders teuer ist.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Warum klassische Werbung ins Hintertreffen gerät

Ein Fernsehspot zur Prime Time kostet schnell einen sechsstelligen Betrag, verschwindet aber direkt nach der Ausstrahlung wieder aus dem Blickfeld. Ein Trikot bleibt dagegen präsent. Es wird bei der WM getragen, beim Public Viewing gezeigt, auf Social Media gepostet und danach oft als Erinnerungsstück aufgehoben.

Dadurch wächst die Reichweite organisch. Jeder Träger wird im eigenen Umfeld zur wandelnden Werbefläche. Hinzu kommt der Authentizitätsfaktor: Während klassische Werbung häufig als störend empfunden wird, entsteht beim Trikot eine Mischung aus Belohnung und Teilhabe. Die Marke tritt als Ermöglicher auf, nicht als Unterbrechung. Genau dieser Wechsel von Push-Marketing zu Pull-Marketing macht den Unterschied.

Der stille ROI hinter der Aktion

Bei der Massenproduktion liegen die Kosten pro Trikot im einstelligen Euro-Bereich. Dem gegenüber stehen Neukundengewinnung, Datensammlung und monatelange Sichtbarkeit. Vergleichsportale nutzen die Aktion etwa als Anreiz für Vertragsabschlüsse, deren Provisionen die Produktionskosten deutlich übersteigen. Supermärkte binden Kunden über Mindesteinkäufe und erhöhen so die Frequenz im Laden.

Telekommunikationsanbieter sichern sich auf diesem Weg langfristige Vertragsbeziehungen. Der oft unterschätzte Mehrwert liegt außerdem in den Daten: Jede Bestellung liefert Kontaktdaten, Vorlieben und Kaufverhalten. Diese Informationen fließen in CRM-Systeme und ermöglichen präzises Retargeting weit über die WM hinaus. Das Trikot ist damit nicht nur Werbemittel, sondern auch Datensammler.

Was andere Branchen daraus lernen können

Das Modell lässt sich auf viele Branchen übertragen. Entscheidend ist die Kombination aus begehrtem Objekt, emotionalem Anlass und einer niedrigen Einstiegshürde. Fintech-Startups könnten etwa limitierte Sneaker an Neukunden vergeben, Streaming-Dienste exklusive Merchandise-Artikel zu Serienstarts.

Besonders gut funktionieren Produkte, die Menschen freiwillig öffentlich zeigen. Kleidung, Accessoires und Lifestyle-Artikel transportieren Identität nach außen, und genau das macht sie für Marken so wertvoll. Wer diese Mechanik beherrscht, denkt Marketing neu und setzt nicht auf Unterbrechung, sondern auf ein Geschenk mit Gegenleistung.

Die Trikot-Offensive macht eine unbequeme Wahrheit sichtbar: Klassische Werbung verliert gegen emotionale Bestechung. Marken kaufen sich nicht mehr nur in Werbeblöcke ein, sondern direkt in die Garderobe ihrer Zielgruppe. Das funktioniert allerdings nur so lange, wie die Strategie nicht überreizt wird. Sobald zu viele Unternehmen mitziehen und jede zweite Marke Trikots verschenkt, verpufft der Exklusivitätseffekt.

Die Early Adopters dieser Methode erzielen jetzt die stärkste Rendite. Wer 2026 erst nachzieht, spielt bereits in der zweiten Liga. Die eigentliche Lehre lautet: Werbung, die sich nicht wie Werbung anfühlt, setzt sich durch. Marken brauchen Produkte, die Menschen freiwillig tragen wollen, weil sie damit etwas über sich selbst ausdrücken. Das Trikot ist dafür nur der Anfang. Die Frage bleibt, welches Objekt für die nächste Marke zum Must-have wird.