Abstiegsdrama der Bundesliga – Matthäus sagt Wolfsburg „am meisten unter Druck“

Lothar Matthäus sieht den VfL Wolfsburg vor dem letzten Bundesliga-Spieltag besonders stark unter Zugzwang. Im Abstiegsrennen seien die Niedersachsen von den drei Teams mit den größten Sorgen am meisten gefordert, schreibt der Rekordnationalspieler in seiner Sky-Kolumne.

Wolfsburg mit dem stärksten Kader

Aus Matthäus’ Sicht spricht vor allem die Qualität des Aufgebots gegen den VfL. Der frühere Weltmeister betont, dass von den drei Abstiegskandidaten 1. FC Heidenheim, FC St. Pauli und Wolfsburg der VfL „mit Abstand den stärksten Kader“ habe. Deshalb müsse der Klub eigentlich ganz andere Regionen der Tabelle anpeilen: „Vom Personal her müsste der VfL auf einem einstelligen Tabellenplatz stehen, vom Budget her müsste man international spielen.“ Tatsächlich geht es für den Werksklub aber nur noch um den Relegationsrang.

Direktes Duell am Millerntor

Erstmals gehen Wolfsburg, Heidenheim und St. Pauli punktgleich in den letzten Bundesliga-Spieltag. Wolfsburg besitzt dank der besseren Tordifferenz den Vorteil und tritt im direkten Duell am Millerntor an. Damit bleibt dem Trio nur noch ein Weg, um die Hoffnung auf den Klassenerhalt oder die Rettung zu erhalten. Matthäus verweist zugleich darauf, dass die Ausgangslage in den drei Lagern sehr unterschiedlich bewertet wird: „In Wolfsburg hatte man vor der Saison andere Ziele, bei Heidenheim und St. Pauli wusste man, dass es gegen den Abstieg geht.“

Psychologie und klarer Auftrag

Für Matthäus spielt in dieser Drucksituation auch der Kopf eine entscheidende Rolle. „Es ist sehr wichtig, wie du diese Situation psychologisch angehst“, schreibt er. Für die letzte Runde sieht er für alle drei Vereine nur eine mögliche Herangehensweise: „Am Ende muss jeder auf Sieg spielen, das ist das Entscheidende.“