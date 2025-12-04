Ablöse lässt Woltemade kalt: „Ziemlich deutsche Angelegenheit“

Nick Woltemade über seinen Wechsel: „Das Gerede übers Geld ist eine deutsche Angelegenheit“

Nick Woltemade ist einer der teuersten deutschen Transfers des Jahres. Für rund 75 Millionen Euro wechselte der Nationalstürmer vom VfB Stuttgart zu Newcastle United. Doch der 23-Jährige selbst bleibt erstaunlich unbeeindruckt vom Hype um seine Person – und von der gewaltigen Ablösesumme.

Ablösesumme? In England kein Thema

Während in Deutschland heftig über die Millionen diskutiert wurde, herrscht in England überraschende Ruhe. Im Interview mit dem Stern erklärte Woltemade, dass ihn in der Kabine von Newcastle bislang niemand auf den Preis angesprochen habe. „Das Gerede übers Geld ist eine ziemlich deutsche Angelegenheit“, so der Angreifer. Die Summen seien im englischen Fußball offenbar längst Alltag – für ihn persönlich aber nach wie vor kaum greifbar. „Ich komme aus einfachen Verhältnissen“, betont Woltemade. Seine Mutter ist Floristin, sein Vater arbeitet bei einer Krankenversicherung. Umso irrealer wirke das Geschäft für ihn.

„Den Wert bestimmt der Markt“

Trotz der schwindelerregenden Summe sieht Woltemade keine persönliche Verantwortung für die Preisentwicklung im Profifußball. „Die Spieler machen die Preise nicht“, erklärt er. Vielmehr entscheide der Markt über den Wert eines Profis. Damit positioniert sich der 23-Jährige klar gegen eine oft moralisch geführte Debatte in Deutschland, die Spielern eine Mitverantwortung für explodierende Summen zuschreibt.

Urlaub statt Wechsel-Wirbel

Während in den Medien täglich über seinen möglichen Wechsel spekuliert wurde, gönnte sich Woltemade eine Auszeit. Drei Wochen war er unterwegs – erst am Comer See, dann auf Mallorca. Handy aus, Medienpause, Kopf freibekommen. „Das war mein Jahresurlaub“, sagt er. In dieser Zeit verpasste er auch den öffentlichen Flirt mit dem FC Bayern, der laut Medienberichten ebenfalls an einer Verpflichtung interessiert war. Am Ende entschied er sich für Newcastle – und ließ den medialen Wirbel einfach vorbeiziehen.

Klarer Schritt in die Premier League

Mit dem Wechsel auf die Insel wagt Woltemade nun den nächsten Karriereschritt. Bei Newcastle trifft er auf ein ambitioniertes Team in einer der stärksten Ligen der Welt. Die hohe Ablöse ist für viele ein Statement – für ihn selbst aber vor allem eine Randnotiz. Seine Konzentration gilt dem Sport, nicht den Zahlen.