Neuer WM 2026 Lego Bausatz: 2842 Legoteile! Lego baut den FIFA WM-Pokal nach

2842 Legoteile! Lego baut den FIFA WM-Pokal nach: Zum WM-Jahr 2026 bringt LEGO eine offizielle, detailgetreue Nachbildung des FIFA-World-Cup-Pokals als Bau-Set heraus. Das Modell besteht aus 2.842 Teilen, trägt eine goldene Oberfläche und zeigt die charakteristischen Figuren, die die Weltkugel hochhalten. Ein verstecktes Geheimfach im Globus enthält eine exklusive Minifigur mit dem Logo der WM 2026 sowie einen Mini‑Pokal – ein Extra, das Sammler besonders anspricht. LEGO empfiehlt das Set für Fans und Sammler ab 12 Jahren; das Modell ist Teil der LEGO Editions Sport‑Kollektion und mit der LEGO Builder App kompatibel.

Offizielle Nachbildung des FIFA WM‑Pokals

Das Set bildet den offiziellen FIFA‑World‑Cup‑Pokal originalgetreu nach: Zwei menschliche Figuren tragen die Weltkugel, am Sockel sitzt die charakteristische FIFA‑Plakette. Die goldene Oberfläche und die Proportionen orientieren sich am Siegerpokal, sodass das Modell als Ausstellungsstück oder Dekoration fungiert. Gleichzeitig zielt LEGO auf Sammler und Fußballfans ab, die Wert auf lizenzierte, detailreiche Repliken legen.

Geheimfach und exklusive Minifigur

Als besonderes Merkmal verbirgt sich im oberen Teil des Globus ein verstecktes Fach. Darin liegt eine exklusive Minifigur mit dem Logo der WM 2026 sowie ein Mini‑Pokal; dieses kleine Detail erhöht den Sammlerwert und schafft eine Überraschung beim Zusammenbau. Die Kombination aus Bauprojekt und verstecktem Inhalt macht das Set sowohl für Kinder ab 12 Jahren als auch für erwachsene Fans attraktiv.

Für wen eignet sich das Set?

LEGO empfiehlt das Set für Personen ab 12 Jahren, es richtet sich jedoch ausdrücklich auch an erwachsene Sammler und Fußball‑Enthusiasten. Einsatzmöglichkeiten reichen vom Bauprojekt mit der LEGO Builder App über eine platzierte Trophäe im Wohnzimmer, Büro oder Gaming‑Zimmer bis hin zum Geschenk für WM‑Fans. Als Teil der LEGO Editions Sport‑Kollektion spricht das Set Käufer an, die lizenzierte Fanartikel sammeln.

Die wichtigsten Fakten auf einen Blick: Set‑Nummer 43020, Thema: LEGO Editions Sports, Teile: 2.842, Altersempfehlung: 12+. Besonderheiten sind die goldene Oberfläche, die FIFA‑Plakette am Sockel, das versteckte Geheimfach mit exklusiver Minifigur und die Kompatibilität mit der LEGO Builder App (3D‑Ansichten, Fortschrittsspeicherung). Das Set ist direkt im LEGO Online Shop erhältlich; bei Amazon ist es laut Anbieterangaben teils deutlich günstiger verfügbar.

FAQ zur LEGO WM-Trophäe: Alles, was du zum Set wissen musst

Du planst, dir den goldenen Traum aus Klemmbausteinen nach Hause zu holen? Hier sind die wichtigsten Antworten rund um die LEGO-Nachbildung des FIFA World Cup Pokals.

Wo kann ich den LEGO WM-Pokal am günstigsten kaufen?

Die offizielle LEGO WM-Trophäe findest du natürlich direkt im LEGO Online Shop. Wenn du allerdings auf der Jagd nach einem Schnäppchen bist, lohnt sich oft ein Blick auf Amazon, da dort regelmäßig attraktive Rabatte und Bestpreise angeboten werden.

Wie viele Steine hat das LEGO WM-Set?

Dieses Set ist ein echtes Bauprojekt für Geduldige:

Teileanzahl: 2.842 LEGO-Steine.

Zielgruppe: Empfohlen für Fans und Sammler ab 12 Jahren sowie Erwachsene.

Bau-Komfort: Dank der LEGO Builder App kannst du die Anleitung in 3D nutzen und deinen Baufortschritt jederzeit digital speichern.

Das Easter Egg: Was versteckt sich im Geheimfach?

LEGO hat hier ein tolles Detail für Sammler eingebaut. Im oberen Bereich der Weltkugel verbirgt sich ein Geheimfach. Darin findest du:

Eine exklusive Minifigur mit dem offiziellen Logo der WM 2026. Einen zusätzlichen Mini-Pokal.

Ist der LEGO WM-Pokal ein gutes Geschenk für Fußballfans?

Absolut! Ob für Jugendliche ab 12 Jahren oder erwachsene Fans – das Set ist das ideale Fußball-Geschenk. Es überzeugt nicht nur durch den Bauspaß, sondern macht durch die edle Optik auch als Deko-Objekt im Regal oder auf dem Schreibtisch ordentlich was her.

Wie originalgetreu ist die LEGO FIFA-Trophäe?

Die Designer haben sich eng am Original der FIFA-Weltmeisterschaft orientiert. Das Set fängt die ikonische Ästhetik perfekt ein: