26 Namen für die Route 26: Neuer vor Sensations-Comeback

Die Hinweise auf ein überraschendes Comeback von Manuel Neuer als deutsche Nummer eins verdichten sich. Julian Nagelsmann soll Oliver Baumann bereits über die Rolle rückwärts informiert haben, der Hoffenheimer müsste damit bei der WM wieder ins zweite Glied rücken.

Neuer vor Rückkehr ins DFB-Tor

Nach Informationen von Bild und Sky hat der Bundestrainer den 35-Jährigen bereits persönlich über seine Pläne informiert. Der DFB wollte das auf SID-Anfrage allerdings nicht bestätigen und verwies auf die offizielle Nominierung am Donnerstag um 13.00 Uhr. Nagelsmann dürfte der Anruf nicht leichtgefallen sein, hatte er Baumann nach der Verletzung von Marc-André ter Stegen doch öffentlich als seine erste Wahl für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada vom 11. Juni bis 19. Juli bezeichnet.

Beim ZDF-Sportstudio hatte der Bundestrainer zuletzt erklärt: „Ich will die Botschaften im negativen und positiven Fall persönlich rüberbringen.“ Außerdem sagte er: „Jeder Spieler hat das Recht, die Information von mir zu bekommen.“ Die geplante Kehrtwende sorgt nun für Verwunderung. Torwart-Legende Oliver Kahn nannte den Zeitpunkt der Entscheidung „schon abenteuerlich“.

Fragezeichen hinter Neuers Fitness

Zusätzlich ist die Lage durch Neuers körperliche Verfassung kompliziert. Der vor zwei Jahren aus der Nationalmannschaft zurückgetretene Keeper laboriert aktuell erneut an muskulären Problemen in der Wade. Ob der 40-Jährige im DFB-Pokalfinale am Samstag in Berlin zwischen Rekordsieger Bayern München und Titelverteidiger VfB Stuttgart aufläuft, ist noch offen. Sollte sich die Verletzung als hartnäckig erweisen, müsste Nagelsmann mit seinem Trainerteam erneut umplanen.

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Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung wird sogar bereits über eine Reise mit vier Torhütern nachgedacht. Neben Neuer und Baumann könnten dann auch Jonas Urbig vom FC Bayern und Alexander Nübel vom VfB Stuttgart zum Turnierkader gehören. Für Nagelsmann bedeutet das in der Futsal-Halle auf dem DFB-Campus ohnehin Tüftelarbeit, denn er nominiert 26 Spieler für seine Route 26.

Der Kader bleibt in Teilen offen

„Ich bin nicht ganz der entspannte Typ, deswegen habe ich selten gepuzzelt. Aber ein Puzzle mit 26 Teilen würde ich mir noch zutrauen“, sagte der 38-Jährige und ergänzte: „Viele sind relativ fix, die über Jahre zusammengewachsen sind.“ Der ohnehin starke Bayern-Block würde durch Rio-Weltmeister Neuer noch einmal größer. Mit größeren Überraschungen rechnet Nagelsmann trotzdem nicht. „Man kann schon erkennen, was das Puzzle ergeben soll“, erklärte er.

Ganz entschieden ist der Kader dennoch nicht. Offen sind weiter Fragen um Matthias Ginter, der es in letzter Minute noch auf den WM-Zug schaffen könnte, um Fanliebling Niclas Füllkrug und um die Youngster Lennart Karl sowie Said El Mala. „Alle Infos“, betonte Nagelsmann, „gehen erst einmal an die Spieler“. Grundsätzlich sei eine Nominierung immer „ein schwieriges und komplexes Thema“. Es gebe „viele Personalien, die du hin und her diskutierst“. Dabei prüfe er mit seinen Assistenten, „wer passt zur Gruppe, wer nicht. Wie kriegen wir die beste Dynamik hin?“

Zur Auswahl gehöre auch, dass man „50:50-Entscheidungen“ treffe. „Es gibt aber keinen, der nur der Grüßonkel oder der Gute-Laune-Kumpel ist“, sagte Nagelsmann. Ursprünglich sollte die Nominierung bereits am 12. Mai stattfinden, die Verlegung soll nun für einen noch besseren Überblick sorgen. „Jeder Tag, den wir gewinnen, führt dazu, dass das Puzzle mit 26 Teilen maximal gut ausfällt“, sagte der Bundestrainer, der bei der FIFA bereits eine Liste mit 55 Namen hinterlegt hat. DFB-Kapitän Joshua Kimmich sagte mit Blick auf Neuer: „Am Ende ist es die Entscheidung von Manu und vom Bundestrainer“, fügte aber hinzu: „Er ist der beste Torhüter der Geschichte.“