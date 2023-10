24 EM Teilnehmer 2024 – Wer ist alles bei der EM 2024 dabei? Alle EM Tabellen

Alle 24 EM Teilnehmer 2024 – Wer fährt zur EM 2024?

Neben dem EM Gastgeber Deutschland müssen sich 23 andere Länder für die Endrunde qualifizieren. Derzeit läuft der achte Spieltag und es sind sieben Teams inklusive Gastgeber Deutschland für die EM Endrunde im nächsten Jahr qualifiziert. Auch stehen schon allerhand Teams fest, die es nicht mehr zur EM;-Endrunde schaffen. Einen kleinen Ausweg gibt es, wenn die direkte Qualifikation nicht klappt: Die EM-Playoffs im März werden nochmals 3 Teams hervorbringen, die dann allerdings zwei Mal gewinnen sollten.

Mit Frankreich, Belgien, Portugal und Spanien sind einige Hochkaräter dabei, Schottland und Türkei heben es ebenfalls geschafft. Die Niederlande muss noch zittern, Österreich feriet die Qualifikation schon fast.

Diese Teams sind mit Stand 15.10.2023 derzeit qualifiziert:

Nr. Nation Wie qualifiziert? Wann qualifiziert? EM Gruppe 1 🇩🇪 Deutschland Gastgeber Em-Ausrichtung EM GRUPPE A 2 🇫🇷 Frankreich 1. EM Quali Gruppe B 7.Spieltag 3 🇧🇪 Belgien 1. EM Quali Gruppe F 7.Spieltag 4 🇵🇹 Portugal 1. EM Quali Gruppe J 7.Spieltag 5 🇪🇸 Spanien 1. EM Quali Gruppe A 8.Spieltag 6 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Schottland 2. EM Quali Gruppe A 8.Spieltag 7 🇹🇷 Türkei 1. EM Quali Gruppe D 8.Spieltag 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Welche EM Quali Entscheidungen stehen als nächstes an?

Gruppe A: Spanien und Schottland sichern sich ihre Plätze

Spanien hat es geschafft. Als Gruppensieger haben sie ihren EM-Startplatz fest im Blick. Nicht weit dahinter und punktgleich sichert sich Schottland als Gruppenzweiter seinen Platz. Trotz der Bemühungen bleibt Norwegen mit fünf Punkten zurück und hat mit nur noch einem Spiel keine Hoffnung mehr auf den zweiten Platz.

Stand: 15.10.2023 # Land Sp. S. U. V. Tore Dif. Pk. 1 ✅ 🇪🇸 Spanien 6 5 0 1 19:3 16 15 2 ✅ 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Schottland 6 5 0 1 12:3 9 15 3 🇳🇴 Norwegen 7 3 1 3 11:9 2 10 4 🇬🇪 Georgien 6 2 1 3 9:13 -4 7 5 🇨🇾 Zypern 7 0 0 7 2:25 -23 0

Gruppe B: Frankreich qualifiziert, Niederlande und Griechenland im Zweikampf

Mit einem 2:1-Sieg am Freitag in Amsterdam stampfte Frankreich seinen Pass zur EM. Spannung liegt jedoch in der Luft für den zweiten Platz. Griechenland und die Niederlande liegen dicht beieinander – neun und zwölf Punkte. Und mit dem bevorstehenden direkten Duell in Athen am Montag könnte eine Vorentscheidung fallen. Leider haben es Irland und Gibraltar nicht geschafft und sind bereits ausgeschieden.

Stand: 13:10.2023 # Land Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇫🇷 Frankreich 6 6 0 0 13:1 12 18 2 🇬🇷 Griechenland 6 4 0 2 12:5 7 12 3 🇳🇱 Niederlande 5 3 0 2 9:7 2 9 4 🇮🇪 Irland 6 1 0 5 5:9 -4 3 5 🇽🇰 Gibraltar 5 0 0 5 0:17 -17 0

Gruppe C: England auf Kurs, Italien und Ukraine im Rennen ums Ticket

England, der 2021er Finalist, führt souverän mit 13 Punkten. Ein weiterer Sieg könnte ihnen die EM-Qualifikation sichern. Italien, mit einem beeindruckenden Sieg über Malta, steht bei 10 Punkten. Ebenso die Ukraine, die in Prag über Nordmazedonien triumphierte. Das entscheidende Duell zwischen Italien und der Ukraine am 20. November in Leverkusen wird zeigen, wer das EM-Ticket erhält. Für Malta ist der Traum vorbei.

Stand: 14.10.2023 # Land Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 5 4 1 0 16:2 14 13 2 🇮🇹 Italien 5 3 1 1 10:4 6 10 3 🇺🇦 Ukraine 6 3 1 2 8:7 1 10 4 🇲🇰 Nordmazedonien 6 2 1 3 7:14 -7 7 5 🇲🇹 Malta 6 0 0 6 1:15 -14 0

Gruppe D: Die Türkei ist dabei, Kroatien und Wales kämpfen ums Überleben

Mit einem eindrucksvollen 4:0-Sieg gegen Lettland hat die Türkei ihre Qualifikation gesichert. Ein Dreiervergleich mit Kroatien und Wales könnte noch auf dem Programm stehen, aber Kroatien scheint hier den Kürzeren zu ziehen. Das verlorene Rückspiel gegen Wales war ein schwerer Schlag für die Kroaten. Sowohl Kroatien als auch Wales haben noch zwei Spiele vor sich, mit Armenien als potenziellen Stolperstein. Armenien hat noch eine Außenseiterchance, um die beiden zu überholen.

Stand: 15.10.2023 # Land Sp. S. U. V. Tore Dif. Pk. 1 ✅ 🇹🇷 Türkei 7 5 1 1 13:6 7 16 2 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales 6 3 1 2 8:8 0 10 3 🇭🇷 Kroatien 6 3 1 2 10:4 6 10 4 🇦🇲 Armenien 6 2 1 3 8:9 -1 7 5 🇱🇻 Lettland 7 1 0 6 5:17 -12 3

Gruppe E: Überraschungsführer Albanien, Polen braucht Hilfe

In Gruppe E zeichnet sich eine Sensation ab: Albanien führt mit stolzen 13 Punkten. Tschechien, derzeit zweiter, und Moldau, momentan auf Platz vier, haben beide noch zwei Spiele vor der Brust, während Polen, trotz seiner 10 Punkte, nur noch eine Chance hat. Selbst bei einem Sieg über Tschechien ist Polen auf Hilfe angewiesen, um den begehrten zweiten Platz zu erreichen. Doch das Team rund um den Star Robert Lewandowski hat noch ein Ass im Ärmel: Die Teilnahme an den Nations-League-Playoffs könnte ihre Rettung sein.

Stand: 15.10.2023 # Land Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇦🇱 Albanien 6 4 1 1 11:3 8 13 2 🇨🇿 Tschechien 6 3 2 1 8:5 3 11 3 🇵🇱 Polen 7 3 1 3 9:9 0 10 4 🇲🇩 Moldawien 6 2 3 1 6:6 0 9 5 🇫🇴 Färöer Inseln 7 0 1 6 2:13 -11 1

Gruppe F: Belgien qualifiziert, Österreich fast durch

Belgiens Sieg in Wien gegen die Österreicher sichert ihnen einen Platz in der EM. Österreich ist fast durch, benötigt jedoch noch einen Sieg, es sei denn, Schweden kann all seine verbleibenden Spiele für sich entscheiden. Die Chancen stehen also gut, dass wir sowohl Belgien als auch Österreich bei der EURO sehen werden. Aserbaidschan hingegen hängt am seidenen Faden, die Teilnahme ist nur noch theoretisch möglich.

Stand: 13:10.2023 # Land Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇧🇪 Belgien 6 5 1 0 16:3 13 16 2 🇦🇹 Österreich 6 4 1 1 14:7 7 13 3 🇸🇪 Schweden 6 2 0 3 11:8 3 6 4 🇦🇿 Aserbaidschan 6 1 1 3 4:11 -7 4 5 🇪🇪 Estland 6 0 1 5 2:18 -16 1

Gruppe G: Spannung pur: Ungarn, Serbien und Montenegro im Dreikampf

In Gruppe G wird es heiß. Nach einem Sieg über den direkten Rivalen Serbien steht Ungarn mit 13 Punkten – und einem Spiel in der Hinterhand – an der Spitze. Aber das Rennen ist noch nicht gelaufen: Montenegro, mit acht Punkten, hat ebenfalls noch alle Chancen. Das Aufeinandertreffen zwischen Serbien und Montenegro in der kommenden Woche wird mit Spannung erwartet, nicht zuletzt wegen ihrer gemeinsamen Geschichte als Nation Serbien-Montenegro bis 2006.

Für Bulgarien und Litauen ist der EM-Zug jedoch abgefahren. Beide können weder direkt qualifizieren noch sind sie für die Nations-League-Playoffs qualifiziert.

Stand: 14.10.2023 # Land Sp. S. U. V. Tore Dif. Pk. 1 🇭🇺 Ungarn 5 4 1 0 9:2 7 13 2 🇷🇸 Serbien 6 3 1 2 10:6 4 10 3 🇲🇪 Montenegro 5 2 2 1 5:5 0 8 4 🇱🇹 Litauen 6 1 2 3 6:10 -4 5 5 🇧🇬 Bulgarien 6 0 2 4 3:10 -7 2

Gruppe H: Spannung an der Spitze, San Marino chancenlos

Die Dänen fuhren einen souveränen Sieg gegen das überraschend starke Kasachstan ein und halten sich mit 16 Punkten weiterhin an der Qualifikationsspitze. Slowenien und Dänemark teilen sich die Tabellenführung, während Finnland und Kasachstan dahinter mit jeweils zwölf Punkten lauern. Die Hoffnungen für Nordirland mit ihren sechs Punkten aus sieben Spielen sind nahezu erloschen und San Marino bleibt mit null Punkten am Tabellenende. Kasachstan hat jedoch noch die Chance auf die Playoffs.

Stand: 14.10.2023 # Land Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇸🇮 Slowenien 7 5 1 1 16:6 10 16 2 🇩🇰 Dänemark 7 5 1 1 15:6 9 16 3 🇫🇮 Finnland 7 4 0 3 11:7 4 12 4 🇰🇿 Kasachstan 7 4 0 3 10:8 2 12 5 🍀 Nordirland 7 2 0 5 7:8 -1 6 6 🇸🇲 San Marino 7 0 0 7 0:24 -24 0

Gruppe I: Sicherheitsbedenken überschatten den Spieltag

In dieser Gruppe präsentieren sich Schweiz, Rumänien und Israel als die Hauptanwärter auf die EM-Qualifikation. Doch aufgrund eines terroristischen Angriffs auf Israel durch die Hamas ist das entscheidende Spiel zwischen Israel und der Schweiz verschoben worden. Währenddessen konnte Rumänien in Belarus nicht punkten und spielte nur unentschieden. Belarus und Kosovo haben nur noch theoretische Chancen, während Andorra bereits aus dem Rennen ist. Israel hat noch den Playoff-Joker in der Hinterhand.

Stand: 15.10.2023 # Land Sp. S. U. V. Tore Dif. Pk. 1 🇷🇴 Rumänien 8 4 4 0 13:4 9 16 2 🇨🇭 Schweiz 7 4 3 0 20:8 12 15 3 🇮🇱 Israel 6 3 2 1 7:7 0 11 5 🇽🇰 Kosovo 7 1 4 2 8:8 0 7 4 🇧🇾 Belarus 8 1 3 4 7:14 -7 6 6 🇦🇩 Andorra 8 0 2 6 3:17 -14 2

Gruppe J: Portugal dominiert, der Rest im Kampfmodus

Mit einem beeindruckenden 3:2 gegen die Slowakei und sieben Siegen aus sieben Spielen ist Portugal nicht nur sicher für die EM 2024 in Deutschland qualifiziert, sondern präsentiert sich auch als eines der stärksten Teams der Qualifikation. Die Slowakei und Luxemburg liefern sich derzeit ein Duell um den zweiten Rang. Aber auch Bosnien-Herzegowina und Island dürfen ihre Chancen noch nicht abschreiben. Liechtenstein, ohne jeden Punkt, kann seine EM-Träume bereits begraben.