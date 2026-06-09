1990er Weltmeister Matthäus sagt: Kai Havertz unverzichtbare Größe in der Offensive

Lothar Matthäus sieht Kai Havertz zum Start der WM als unverzichtbare Größe in der deutschen Offensive. Der Rekordnationalspieler lobte den Angreifer in seiner Sky-Kolumne als Führungsspieler und betonte, dass er in der Mannschaft nicht mehr wegzudenken sei. Für das Auftaktspiel gegen Curacao am Sonntag in Houston um 19.00 Uhr, live bei ARD und MagentaTV, hält Matthäus sogar taktische Anpassungen für möglich.

Havertz als Fixpunkt in der Offensive

Für Matthäus ist Havertz inzwischen der entscheidende Mann im Angriff der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Der frühere Weltmeister schrieb, der 24-Jährige habe sich zu einem Führungsspieler entwickelt und sei unabhängig von seiner Position kaum noch ersetzbar. Ob ganz vorne, im offensiven Mittelfeld oder auf der Halbposition, Havertz gebe dem Team Struktur und Präsenz.

Havertz Statistiken 2025/2026

Champions League 2025-2026 6 2 4 227′ 1 4 (1) 1 7.2 Premier League 2025/2026 12 7 5 582′ 1 2 (0) 3 6.6 Gesamt: 18 9 9 809′ 2 0 0 6 (1) 4 0 Saison: 2025-2026 Absolvierte Begegnungen 18 - Per Game In Startaufstellung 9 0.5 Per Game Minuten 809 44.9 Per Game Tore 6 0.3 Per Game Assists 4 0.2 Per Game

Matthäus denkt über Varianten gegen Curacao nach

Beim WM-Auftakt in Houston könne sich Bundestrainer Julian Nagelsmann aus Sicht von Matthäus durchaus etwas einfallen lassen. Eine Option wäre, Havertz etwas weiter zurückzuziehen und dafür vorne Deniz Undav oder Nick Woltemade aufzustellen. Von größeren Umstellungen rät Matthäus jedoch ab. Es würde seiner Ansicht nach wenig Sinn ergeben, etwa die Doppel-Sechs aufzulösen und ein anderes System zu wählen, weil man dann im nächsten Spiel ohnehin wieder umstellen müsste. Für die Partie gegen Curacao erwartet Matthäus in jedem Fall einen deutlichen Sieg.